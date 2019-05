Gdzie można spodziewać się korków

Drogowcy będą remontowali drogi na Ursynowie, Białołęce, Rembertowie i w Wawrze, zaplanowane są też uliczne demonstracje.

Na Ursynowie trwa budowa tunelu przyszłej Południowej Obwodnicy Warszawy. Na czas prac budowlanych zamknięta dla ruchu została południowa jezdnia ul. F. Płaskowickiej. W najbliższym czasie wykonawca prac planuje wprowadzić kolejne zmiany w organizacji ruchu.

10 maja ok. godz. 22.00 zamknięty zostanie dotychczasowy wyjazd z Os. Kazury przez ul. rtm. W. Pileckiego na ul. F. Płaskowickiej. Ruch zostanie przełożony na tymczasową jezdnią, wybudowaną po zachodniej stronie starej drogi. Powróci natomiast możliwość skrętu w lewo z ul. F. Płaskowickiej od strony al. Komisji Edukacji Narodowej w ul. Pileckiego, w kierunku Os. Kazury.

Tydzień później zmiany obejmą również skrzyżowanie ulic F. Płaskowickiej, Dereniowej i Stryjeńskich. 17 maja późnym wieczorem zlikwidowane zostanie rondo, a w jego miejsce wytyczone zostanie tradycyjne skrzyżowanie. Równocześnie zamknięty dla ruchu zostanie wlot ul. Stryjeńskich – ruch będzie odbywał się tymczasową jezdnią, wybudowaną po zachodniej stronie dotychczasowego przebiegu ulicy.

Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone także na odcinku wawerskim. 14 maja ok. godz. 10.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. Mozaikowej. Ruch zostanie przełożony na tymczasowe poszerzenie, a zamknięty zostanie wjazd na ul. Tuberozy od strony ul. Mozaikowej. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy czerwca. Umożliwi to wybudowanie dróg dojazdowych, które będą stanowiły objazd wykorzystywany w czasie budowy dojazdów do wiaduktu w ul. Mozaikowej.

W Wawrze trwa przebudowa ul. Trakt Lubelski. Zamknięty dla ruchu jest odcinek od ul. Skalnicowej do skrzyżowania z ul. Śnieguliczki. 13 maja ok. godz. 23.00 rozpocznie się kolejny etap robót. Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek od ul. Zwoleńskiej do Chodzieskiej. Połączenie z ul. Trakt Lubelski straci ul. Cylichowska. Objazd zostanie poprowadzony ul. Wał Miedzeszyński. Trasy zmienią autobusy linii 142, 702 i nocnej N72.

11 i 12 maja na ul. Strażackiej na wysokości ul. Katiuszy będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Utrudnienia związane są z budową przyłącza wodociągowego.

Na Białołęce w końcową fazę wchodzi budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Zdziarskiej i Kąty Grodziskie oraz mostu nad rzeką Długą. W dniach 15-19 maja zamknięta dla ruchu będzie ul. Zdziarska na odcinku pomiędzy budowanym rondem a mostem. Przejezdne będzie natomiast rondo na skrzyżowaniu ulic Zdziarskiej i Kąty Grodziskie. Zamknięty odcinek będzie można objechać można jadąc ul. Białołęcką do ul. Kobiałka. Swoje trasy zmienią autobusy linii 134. W tym czasie zamknięcia wykonawca będzie układał docelową nawierzchnię.

W piątek, 10 maja, w godz. 14.00-19.00 zaplanowane jest zgromadzenie publiczne przed siedzibą Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. „Solidarności" 77. Jego uczestnicy przemaszerują następnie ulicami: Bielańska, Wierzbowa, Ossolińskich, Krakowskie Przedmieście przed Pałac Prezydencki i dalej Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Wiejska przed gmach Sejmu RP.

Autobusy linii: E-2, 102, 107, 111, 116, 118, 127, 128, 166, 171, 175, 195, 180, 222, 503, 518 mogą zostać skierowane na trasy objazdowe.

11 maja zaplanowane są następujące zgromadzenia publiczne: w godz. 3.00-5.30 przemarsz trasą: Nowoursynowska, J. Rodowicza „Anody", Ciszewskiego do Kampusu SGGW; w godz. 12.00-14.00 uczestnicy „Parady Schumana" przejdą trasą: Krakowskie Przedmieście, pl. Zamkowy, Podwale, Senatorska, Wierzbowa, Moliera, Królewska, Krakowskie Przedmieście dlatego autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 400, 503, 518 mogą zostać skierowane na trasy objazdowe; w godz. 13.00-17.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, skąd nastąpi przemarsz al. Ujazdowskimi pod Ambasadę Stanów Zjednoczonych. Autobusy linii: 107, 116, 118, 159, 166, 180, 195, 222, 400, 503 mogą zostać skierowane na trasy objazdowe.

W niedzielę, 12 maja w godz. 13.00-14.30 w Ursusie odbędzie się procesja, której uczestnicy przejdą trasą: O. Zagłoby, M. Keniga, Orląt Lwowskich. Z kolei w godz. 13.00-15.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne przy skwerze kpt. Stanisława Skibniewskiego "Cubryny", a następnie przemarsz ulicami: Leszczyńska, Oboźna i Krakowskie Przedmieście na pl. Zamkowy. Autobusy linii: 105, 118, 127 zostaną skierowane na trasy objazdowe. W godz. 16.30-19.00 odbędzie się „Marsz Życia", uczestnicy wyruszą z pl. Zamkowego i przemaszerują trasą: Świętojańska, Rynek Starego Miasta, Nowomiejska, Świętojerska, przed Pomnik Bohaterów Getta. Z kolei w godz. 16.30-19.00 odbędzie się zgromadzenie przed pomnikiem Mikołaja Kopernika przy ul. Krakowskie Przedmieście, a następnie przejście na pl. Zamkowy.

