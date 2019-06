Miasta potrzebują nowoczesnej komunikacji

Jednym z wyzwań dla metropolii przyszłości na całym świecie jest sprawnie działający system transportowy.

Dobrze zorganizowany transport zbiorowy jest istotny dla tysięcy mieszkańców chcących codziennie dostać się do pracy, a potem wrócić do swoich mieszkań czy domów

Duże miasta w Polsce, podobnie jak dzieje się na całym świecie, mają coraz większy problem z organizacją transportu publicznego na swoich terenach. A to właśnie transport zbiorowy w dużej mierze wpływa na komfort i jakość życia w mieście.

Jest on kluczowy dla tysięcy mieszkańców chcących codziennie dostać się do pracy, a potem wrócić do swoich mieszkań czy domów. Odpowiednia organizacja transportu w miastach staje się podstawą ich efektywnego funkcjonowania.

Alternatywa wisi w powietrzu

– Analizy oparte na przykładach z różnych części świata wskazują, że w miastach i aglomeracjach rośnie rola zbiorowego transportu publicznego – mówi Andrzej Kochan, ekspert z obszaru transportu kolejowego z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej i dyrektor Ośrodka Certyfikacji Transportu.

– Wiele istotnych zalet posiadają rozwiązania transportu szynowego lub podobnego, wykorzystujące wydzielone tory jazdy gwarantujące bezkolizyjność z innymi środkami transportu oraz jazdę automatyczną bez konieczności zatrudniania maszynistów, o których tak trudno w obecnych czasach – dodaje ekspert.

Jedną z propozycji rozwiązania problemów transportowych jest monorail, czyli jednoszynowa, sterowana w pełni automatycznie kolej naziemna. Jej producent, firma Bombardier, wskazuje, że jest to przełomowe rozwiązanie dla miejskiego transportu publicznego. Szyny tej kolei stawiane są na specjalnych, budowanych wysoko nad ziemią, konstrukcjach w formie słupów. Spełniają one rygorystyczne normy środowiskowe, a także, co nie jest bez znaczenia dla przeprowadzenia inwestycji, w niewielkim stopniu ingerują w prawa własności terenów.

Monorail to rozwiązanie oferowane przez Bombardiera w dużych aglomeracjach na całym świecie. Funkcjonuje już wiele takich instalacji w Stanach Zjednoczonych, budujemy na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i w Bangkoku.

– W praktyce możliwe są systemy podziemne, naziemne i nadziemne. Te ostatnie stają się powszechne ze względu na stosunkowo małe wymagania przestrzenne, kosztowe oraz krótkie terminy realizacji – wskazuje Andrzej Kochan. – W Polsce, w celu wprowadzenia takich rozwiązań konieczne jest dostosowanie istniejących przepisów do postaci umożliwiających otwarcie naszych miast na innowacyjne rozwiązania, w tym automatyczną jazdę pojazdów przewożących pasażerów – podkreśla.

Miasta szukają rozwiązań

Kolej naziemna stanowi alternatywę dla klasycznych tramwajów we wszystkich tych miejscach, w których nie ma możliwości położenia torów – na przykład ze względu na zbyt wąskie ulice. Nie wymaga również kopania tuneli w ziemi jak w przypadku metra. Takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe do realizacji, chociażby na obciążonych geologicznie terenach Śląska.

– Lekkie metro naziemne, np. w rodzaju monorail, wydaje się ciekawe. I o tym rozwiązaniu poważnie myślimy, analizujemy je, bo nie blokuje ono ruchu drogowego, który mógłby się odbywać pod estakadami – mówił podczas jednej z debat organizowanych przez „Rzeczpospolitą" Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W przypadku wybrania takiej formy transportu dzięki funduszom unijnym realizacja koncepcji mogłaby nastąpić już po 2021 r.

Jak oszacowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Zbiorowego UITP, samochody osobowe w godzinę są w stanie przewieźć 2 tys. osób. Jak wypada w tym zestawieniu transport zbiorowy? Według UITP autobusy mogą przewieźć 9 tys. osób, a tramwaje 22 tys. W przypadku metra wartość ta wynosi ok. 50 tys. Natomiast, jak podaje Bombardier, monorail umożliwia transport ok. 48 tys. pasażerów na godzinę w jednym kierunku.

Jeśli zaś chodzi o koszty inwestycji, to szacuje się, że w przypadku kolei naziemnej, zwanej „lekkim metrem", wynoszą one zaledwie ok. 50 proc. kosztów budowy tradycyjnego metra w tunelu podziemnym.

Według idei smart

Kolej naziemna jest jednym z nowoczesnych środków transportu, charakterystycznych dla idei smart city. Jest ona czysta ekologicznie (jeździe towarzyszy zerowa emisja dwutlenku węgla, co jest bardzo istotne z punktu widzenia dzisiejszego społeczeństwa), prosta w budowie (stawianie słupów jest szybkie i mało uciążliwe dla mieszkańców), bardzo cicha i tania w eksploatacji, a wreszcie bezpieczna. Potrafi też płynnie wpasować się w istniejący ekosystem każdego miasta.

Przy wyborze systemu transportu zbiorowego dla miast istotne jest, by firma dostarczająca taki system była w stanie zrealizować kompleksowy projekt inwestycyjny „pod klucz". Gwarantuje to najwyższą jakość całego systemu, zdejmuje z inwestora (miasta) kłopoty związane z integracją oraz koordynacją wielu dostawców i wykonawców, pozwala osiągać efekt synergii, a w rezultacie także znacząco skraca czas inwestycji.

Jak wskazują eksperci, system monorail mógłby zostać wykorzystany nie tylko w zatłoczonych miastach, ale również byłby doskonałą technologią do obsługi ruchu w planowanym Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

opinia dla „rzeczpospolitej" Sławomir Nalewajka, prezes Bombardier Transportation Polska Organizacja sprawnej komunikacji pasażerów w obrębie dużych ośrodków aglomeracji miejskich, takich jak na przykład aglomeracje warszawska, śląska czy trójmiejska, jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją lokalne władze samorządowe. Ze względu na zatłoczenie oraz specyficzne uwarunkowania (brak miejsca, mnożenie skrzyżowań w jednym poziomie) nie jest w nich możliwy dalszy, szybki rozwój tradycyjnej komunikacji masowej, na przykład tramwajów czy autobusów. Poza tym miasta rozwijają się, dlatego musimy myśleć przyszłościowo, zakładając systematyczne zwiększanie się liczby pasażerów. Sytuacje te wymagają poszukiwania nowych, alternatywnych rozwiązań transportowych, uwzględniających dodatkowo takie czynniki, jak ekologia, redukcja hałasu oraz możliwość szybkiej realizacji inwestycji montażu, bez bardzo uciążliwego dla mieszkańców paraliżu ulic. Rozwiązaniem spełniającym wszystkie te wymogi jest monorail.

"Rzeczpospolita"