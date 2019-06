Koncert na Narodowym i inne utrudnienia

Na PGE Narodowym wystąpi Phil Collins. Natomiast w czwartek i piątek ulicami stolicy przejadą rolkarze i rowerzyści. Możliwe są zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

26 czerwca na PGE Narodowym odbędzie się koncert Phila Collinsa. Z tego powodu w godz. 17.30-20.30 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński.

Wyjątkiem będą pojazdy osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych.

Od godz. 17.30, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii 125, 202 oraz zastępczej Z-6 pojadą ulicami Targową i Kijowską do przystanku Dw. Wschodni. Ulicą Targową będzie kursowała także linii 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką. Autobusy linii E-1 pojadą trasą: most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – most Świętokrzyski.

Po koncercie, ok. godz. 22.45, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Józefa Poniatowskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 24, 25 i 73 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna. Po zakończeniu koncertu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 509 (z ronda J. Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia.

W czwartek 27 czerwca, w godz. 20.30-23.00 odbędzie się impreza NightSkating Warszawa. Rolkarze tradycyjnie zbiorą się przed pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, a następnie wyruszą na trasę ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, rondo gen. Ch. de Gaulle'a, Al. Jerozolimskie, most Józefa Poniatowskiego, rondo J. Waszyngtona, al. Zieleniecka, J. Zamoyskiego, Grochowska, rondo Wiatraczna, Grochowska, rondo I. Mościckiego, Ostrobramska, gen. A.E. Fieldorfa „Nila", Wał Miedzeszyński, most Józefa Poniatowskiego, Al. Jerozolimskie, rondo Ch. de Gaulle'a, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście.

Z kolei w piątek 28 czerwca w godz. 19.00-21.00 ulicami przejdą uczestnicy Warszawskiej Masy Krytycznej. Rowerzyści wyruszą z pl. Zamkowego, a następnie przejdą ulicami: Krakowskie Przedmieście, Królewska, Marszałkowska, Świętokrzyska, rondo ONZ, al. Jana Pawła II, Grzybowska, Żelazna, Al. Jerozolimskie, pl. A. Zawiszy, Grójecka, Kopińska, Szczęśliwicka, K. Dickensa, Urbanistów, W. Korotyńskiego, A. Pawińskiego, S. Banacha, Żwirki i Wigury, A. Krzyckiego, Raszyńska, Koszykowa, pl. Konstytucji, Marszałkowska, rondo R. Dmowskiego, Al. Jerozolimskie, rondo gen. Ch. de Gaulle'a, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, pl. Zamkowy.

Na trasach obydwu przejazdów mogą występować czasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

zw.com.pl