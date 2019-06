Problemy na kolei i ulicach

Z powodu remontów torów i ulic kierowcy i pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Gdzie mogą być zatem problemy?

źródło: 123RF Przeszło 2,3 mld zł pochłonie modernizacja linii kolejowych na Warmii i Mazurach +zobacz więcej

Trwa modernizacja torów na odcinku Warszawa Włochy – Pruszków. Od 29 do 30 czerwca oraz od 6 do 28 lipca zmieni się tam kursowanie pociągów. Część składów SKM linii S1 będzie jeździć na trasie skróconej Otwock – Warszawa Zachodnia. Wybrane pociągi dojeżdżające do Pruszkowa kursować będą natomiast z pominięciem stacji Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus-Niedźwiadek, Piastów.

Remonty torów

W czasie prac pasażerowie będą mogli korzystać z zastępczych linii autobusowych. We wszystkie dni tygodnia jeździć będą autobusy linii ZS1, natomiast ZW wyjadą na trasę w dni powszednie: ZS1: DW. ZACHODNI – Al. Jerozolimskie – al. Wojska Polskiego – T. Kościuszki – H. Sienkiewicza – S. Staszica – Powstańców – Plantowa – al. Wojska Polskiego – OS. STASZICA / PĘTLA. Przystanek graniczny: ŁOPUSZAŃSKA. ZW: PKP PRUSZKÓW – Al. Jerozolimskie – al. Tysiąclecia – al. Wojska Polskiego – TRAUGUTTA (Piastów).

Bilety ZTM wszystkich rodzajów z uwzględnieniem stref biletowych honorowane będą w pociągach KM na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia. W pociągach przyspieszonych Kolei Mazowieckich, które nie zatrzymują się w II strefie biletowej, bilety ZTM ważne są do ostatniej stacji w I strefie.

Roboty kolejowe prowadzone są również na linii otwockiej. Od 1 do 14 lipca zamknięty będzie przejazd przez tory w Miedzeszynie. Autobusy linii 115 będę przejeżdżały przez tory w Falenicy i przy stacji kolejowej Radość.

Zamknięty zostanie również jeden z torów. Pociągi SKM linii S1 oraz KM linii R7 będą jeździły po jednym torze pomiędzy stacjami Warszawa Falenica a Warszawa Wawer. Trasa części pociągów linii S1 zostanie skrócona do stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Gocławek, Warszawa Wawer, Warszawa Falenica lub Warszawa Międzylesie. Pasażerowie będą mogli skorzystać z autobusów zastępczej linii ZS7: ZS7: WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna – Patriotów – marsz. J. Piłsudskiego – H. Kołłątaja – S. Staszica – Powstańców Warszawy – Orla – ORLA. Przystanek graniczny: WĄSKA.

Ponadto trasa autobusowej komunikacji zastępczej Kolei Mazowieckich z Pilawy zostanie wydłużona do stacji Warszawa Wschodnia. Autobusy będą się zatrzymywały po stronie ulicy Lubelskiej.

Bilety ZTM wszystkich rodzajów będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock oraz w autobusach komunikacji zastępczej uruchamianej przez KM na odcinku Śródborów – Warszawa Wschodnia.

Remonty drogowe

Przez osiem dni, od 29 czerwca do 7 lipca, warszawscy tramwajarze będą remontować przejazd przez torowisko w al. Niepodległości przy stacji metra Wierzbno. Od soboty, 29 czerwca, od ok. godz. 2.00 jadący al. Niepodległości od strony centrum nie będą mogli pojechać prosto przez skrzyżowanie z ul. J.P. Woronicza i torowisko tramwajowe. Na skrzyżowaniu będą musieli skręcić w prawo w kierunku ul. Wołoskiej lub w lewo do ul. Puławskiej. Z drugiej strony, przed placem budowy, (na pasie dzielącym jezdnie) zostanie wytyczona zawrotka, która umożliwi wjazd i wyjazd z myjni samochodowej oraz ogródków działkowych. Ponadto, możliwy będzie skręt w lewo z al. Niepodległości (dla jadących od strony Ursynowa) w ul. Ksawerów.

W czasie prac tramwaje nie będą jeździły ul. J.P. Woronicza pomiędzy ul. Puławską a Wołoską. Tramwaje linii 18 pojadą prosto ul. Puławską do pętli Metro Wilanowska. Kursowanie linii 31 będzie zawieszone, a linia 33 pojedzie dalej ulicami Wołoską i Marynarską do pętli PKP Służewiec. Autobusy linii 174 będą kursowały objazdem ulicami J.P. Woronicza, Wołoską i Domaniewską, a linii 200 ulicami J.P. Woronicza i Puławską. Pasażerowie jadący w rejon ulicy Domaniewskiej i Postępu będą mogli przesiąść się z metra do tramwajów na przystanku Pole Mokotowskie. Tam w godzinach szczytu co dwie i pół minuty będzie podjeżdżał na przystanek składy linii 17, 33 lub 41.

Trwa przebudowa skrzyżowania al. Krakowskiej z ul. Instalatorów. W weekend 29-30 czerwca wykonawca robót będzie układał nową nawierzchnię na 100-metrowym odcinku ul. Instalatorów przed al. Krakowską. W tym czasie ul. Instalatorów nie będzie miała połączenie z al. Krakowską.

Wzdłuż ulic Leszno i Górczewskiej budowana jest droga dla rowerów. Obecnie prowadzone prace wiążą się ze zwężeniem jezdni pomiędzy ul. Młynarską a Szlenkierów. Kolejną zmianę w organizacji ruchu wykonawca planuje wprowadzić we wtorek, 2 lipca. Kierowcy jadący w kierunku Bemowa nie będą mogli, bezpośrednio na skrzyżowaniu, skręcić w lewo w ul. Młynarską – będą musieli skorzystać z zawrotki za skrzyżowaniem. Z pracami drogowców skoordynowana jest remont komory ciepłowniczej zlokalizowanej pod jezdnią. Wykonawca tych prac w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 30 czerwca na 1 lipca, zamknie północną jezdnię ul. Leszno na odcinku od ul. Okopowej do Karolkowej. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się drugą jezdnią. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała niemal do końca lipca.

Zmiany w ruchu zapowiadają także wykonawcy Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie i w Wawrze. W piątek, 29 czerwca, ok. godz. 22.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. J. Rosoła w rejonie skrzyżowania z ul. F. Płaskowickiej. Ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na tymczasową jezdnię, wybudowaną po zachodniej stronie dawnego przebiegu ulicy. Kierowcy, tak jak dotychczas, będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Nadal nie będzie można skręcić w lewo z ul. J. Rosoła (jadąc od strony Lasu Kabackiego) w ul. F. Płaskowickiej.

W niedzielę, 30 czerwca ok. godz. 23.00 zamknięty dla ruchu zostanie przejazd przez tory kolejowe przy stacji PKP Miedzeszyn. Umożliwi to wykonawcy robót włączenie nowych torów (na wiaduktach kolejowych) w istniejący układ torowy. Przez dwa tygodnie, do 14 lipca, kierowcy będą musieli korzystać z przejazdów przy stacjach PKP Falenica (na wysokości ulic Bysławskiej i Walcowniczej) lub PKP Radość (na wysokości ulic Panny Wodnej i Izbickiej). Na taką trasę objazdową zostaną skierowane również autobusy linii 115. Ruch pociągów SKM oraz KM będzie odbywał się według zmienionych rozkładów jazdy i uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza.

Natomiast we wtorek, 2 lipca ok. godz. 12.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. Mozaikowej. Ruch na odcinku od ul. Szafirowej do Brodnickiej zostanie skierowany na tymczasową jezdnię, omijającą plac budowy.

