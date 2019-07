E-kontrole samochodów

Samochody wyposażone w kamery będą wspierać piesze patrole kontrolujące opłaty parkingowe.

W ostatnich dniach w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadł wyrok dotyczący strefy płatnego parkowania. NSA uznał, że Warszawa ma prawo oczekiwać podania numeru rejestracyjnego podczas wnoszenia opłaty za parkowanie. Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się jednak z argumentacją, że numer rejestracyjny nie identyfikuje osoby korzystającej w danej chwili z pojazdu, zaś dostęp do danych właściciela jest możliwy tylko podczas naliczania i windykacji opłat dodatkowych.

Wyrok ten jest ważny w kontekście dalszego usprawniania strefy płatnego parkowania. Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął właśnie przetarg na zdalną kontrolę opłat parkingowych. E-kontrola pozwoli sprawdzać czy kierowca zapłacił za parkowanie za pomocą kamer umieszczonych na samochodach. Kamery zeskanują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w SPPN i przekażą te dane do systemu, który zweryfikuje wniesienie opłaty za dany pojazd.

Decyzję o wprowadzeniu e-kontroli podjęła w ubiegłym roku Rada m.st. Warszawy. Dokładny kształt systemu został określony w dialogu technicznym z potencjalnymi wykonawcami. Na początek wykonawca dostarczy do Zarządu Dróg Miejskich dwa samochody (o napędzie elektrycznym) wyposażone w specjalny system e-kontroli. Auta będą kontrolować wyznaczoną strefę, zaś umieszczone na nim kamery odczytają tablice rejestracyjne zaparkowanych aut. System porówna lokalizację wykonanych zdjęć z bazą płatnych miejsc postojowych, a następnie zweryfikuje, czy dany pojazd ma opłacone parkowanie. Jeżeli nie – kierowca otrzyma pocztą wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej. Kontrola będzie wykonywana dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, aby wyeliminować pomyłki: np. pojazdy, których kierowcy właśnie poszli do parkomatu.

Do przetargu zgłosiły się cztery firmy. Po wstępnej weryfikacji, dwie z nich wzięły udział w testach, aby potwierdzić czy oferowane przez nie rozwiązania spełnią wyśrubowane oczekiwania dotyczące niezawodności kontroli. Właśnie z tego powodu unieważniony został pierwszy przetarg na tę usługę – żaden z wykonawców nie był w stanie udowodnić sprawnego działania systemu. W czasie testów sprawdzana była m.in. skuteczność odczytu tablic rejestracyjnych oraz dokładność systemu GPS. W drugim postępowaniu, wyniki były pozytywne. Po testach, wybrana została najkorzystniejsza oferta – złożyła ją firma Smart Factor Sp. z o.o. z Warszawy, która za dostarczenie dwóch sztuk samochodów elektrycznych, dwóch systemów mobilnej kontroli pojazdów wraz ze szkoleniem operatorów systemu ma otrzymać 1 959 390 zł brutto. System jest skonstruowany tak, że nawet w razie awarii samochodu można zamontować go na innym pojeździe.

Trwają przygotowania do podpisania umowy. Po tym etapie wykonawca będzie miał 3 miesiące na dostarczenie pojazdów i systemu. Pierwsze e-patrole powinny wyjechać na stołeczne ulice jeszcze w tym roku.

Zakup systemu e-kontroli będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

