Zakup pojazdu - kredyt gotówkowy czy samochodowy?

Zakup pojazdu wiąże się zazwyczaj z koniecznością skorzystania z finansowego wsparcia banku. Cel ten zrealizować można zaciągając kredyt gotówkowy lub samochodowy. Podpowiadamy czym różnią się te rozwiązania.

Decyzja o nabyciu pojazdu, bez względu na to czy to samochód, motocykl czy przyczepa kempingowa, wiąże się często z widocznym obciążeniem domowego budżetu. Z myślą o osobach poszukujących finansowego wsparcia, banki przygotowały szeroką ofertę kredytów gotówkowych oraz mniej zróżnicowaną propozycję kredytów samochodowych. Każde z rozwiązań posiada wyraźne zalety i wady. Sprawdźmy więc czym różnią się te dwa rodzaje zobowiązań.

Kredyt samochodowy - określony cel zakupu

Zakup pojazdu z finansowym wsparciem banku automatycznie kojarzy się z kredytem samochodowym. W końcu to rozwiązanie przygotowane z myślą o realizacji właśnie tego celu. Nie należy jednak sugerować się samą nazwą, gdyż kredyt samochodowy równie dobrze przeznaczyć można na zakup motocykla, quada, ciężarówki, przyczepy, a nawet łodzi motorowej. Zobowiązanie to pozwala sfinansować zakup zarówno pojazdów nowych, jak ich używanych (maksymalny wiek określają procedury poszczególnych banków). Przedmiot finansowania może pochodzić z salonu, od osoby fizycznej lub zza granicy.

Kredyt samochodowy - dodatkowe zabezpieczenie

Cechą wyróżniającą kredyt samochodowy od innych zobowiązań jest zastosowanie przez bank dodatkowego zabezpieczenia, które ustanawiane jest na kredytowanym pojeździe. Występuje ono najczęściej w postaci:

przewłaszczenia na zabezpieczenie

zastawu rejestrowego

cesji na rzecz banku z polisy Autocasco (AC)

depozytu karty pojazdu

Rozwiązanie to z jednej strony ogranicza ryzyko banku związane z nieterminową spłatą zadłużenia. Z drugiej strony dodatkowe zabezpieczenie pozwala często zaproponować kredytobiorcy bardziej atrakcyjne warunki finansowania np. niższe oprocentowanie. Oczywiście nie jest to pewnik, gdyż banki organizują liczne akcje promocyjne i w ogólnym rozrachunku może okazać się, że gotówkowy odpowiednik kredytu jest wyraźnie tańszy. Z tego powodu decyzja o zaciągnięciu zobowiązania powinna być poprzedzona gruntowną analizą ofert.

Weryfikując propozycje banków należy pamiętać, aby porównywać ze sobą kredyty zaciągane na ten sam okres i kwotę. Zadanie tu mogą ułatwić dostępne w sieci narzędzia. Jednym z nich jest porównywarka finansowa finanse.rankomat.pl. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik otrzymuje indywidualny ranking ofert przygotowany na podstawie określonych wcześniej parametrów. Oferty porównywać można pod kątem oprocentowania nominalnego, prowizji, Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) czy całkowitej kwoty do spłaty. Dociekliwi kredytobiorcy mogą sprawdzić także bardziej szczegółowe informacje opisujące każdą z ofert.

Kredyt gotówkowy - na dowolny cel konsumpcyjny

Kredyt gotówkowy swoją popularność zawdzięcza prostym procedurom oraz dużej dostępności, gdyż w przeciwieństwie do kredytu samochodowego, oferowany jest przez niemal przez wszystkie banki. Odczuwalną zaletą tego rozwiązania jest także swoboda w wydatkowaniu otrzymanych środków - zobowiązanie to przeznaczyć można na dowolny cel konsumpcyjny. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby kredyt gotówkowy sfinansował zakup dowolnego pojazdu i to bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Bank nie będzie ustanawiał dodatkowego zabezpieczenia. Obowiązkiem kredytobiorcy jest wyłącznie spłata zobowiązania według ustalonego harmonogramu.

Decydując się na mniej skomplikowany kredyt gotówkowy nie można także zapominać o porównaniu dostępnych na rynku ofert. Najbardziej wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty banku prowadzącego główne konto kredytobiorcy, czyli to, które regularnie zasilane jest np. wynagrodzeniem. Pozwala to na duże uproszczenie procedur związanych z koniecznością oceny zdolności kredytowej. Nie ma jednak gwarancji, że oferta ta będzie najlepszym i najtańszym rozwiązaniem dostępnym na rynku.

