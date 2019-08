Zamykają metro przy Daszyńskiego

Stacja metra Rondo Daszyńskiego zostanie od 10 sierpnia wyłączona z ruchu, na dziewięć dni.

Ostatni pociąg, przed dziewięciodniowym zamknięciem stacji rondo Daszyńskiego, wyruszy w stronę Dworca Wileńskiego w sobotę, 10 sierpnia, o godz. 3.00 (realizowane będą wtedy wszystkie kursy nocne).

Wtedy to rozpocznie się integracja systemów obu odcinków M2 – już funkcjonującego centralnego i wolskiego. Wykonawca, firma Gulermak, połączy w tym czasie torowisko, przeprowadzi niezbędne prace elektroenergetyczne, a także połączy instalacje światłowodowe i telefoniczne. Prace nie będą natomiast dotyczyły urządzeń bezpośrednio związanych z ruchem. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie kursowania podziemnej kolei linii M2 na trasie Rondo ONZ – Dworzec Wileński.

Prace będą prowadzone w systemie zmianowy, 24 godziny na dobę. Ruch na stacji Rondo Daszyńskiego zostanie przywrócony w poniedziałek, 19 sierpnia.

10 sierpnia, pierwsze dzienne kursy linii metra M2, wyjadą na trasę o godz. 6.30. Taka zmiana będzie miała miejsce tylko w pierwszą sobotę wyłączenia. W związku z późniejszym uruchomieniem podziemnej kolei na trasę wyjedzie autobusowa linia zastępcza, kursująca po trasie metra, czyli: Dworzec Wileński - Targowa - Sokola - Zamoście - most Świętokrzyski - Zajęcza - Dobra - Tamka - Kopernika - Świętokrzyska - Prosta - Rondo Daszyńskiego. Autobusy będą jeździć w ramowych godzinach 5.00-6.30.

W związku z kursowaniem pociągów na drugiej linii metra na trasie skróconej Dw. Wileński – Rondo ONZ, zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji autobusowej. Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-5, która będzie obsługiwała trasę: Os. Górczewska – Lazurowa – Połczyńska – Wolska – M. Kasprzaka - Prosta – Świętokrzyska – Marszałkowska – Centrum – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Prosta – Kasprzaka – Wolska – Połczyńska – Lazurowa – Os. Górczewska.

Autobusy tej linii będą podjeżdżały na przystanki co 7,5 minuty (co 10 minut w piątek, 16 sierpnia) w godzinach szczytu komunikacyjnego, co 15 minut w tzw. międzyszczycie i co 20 minut w weekendy. Jednocześnie autobusy linii 105 będą kursowały tylko na trasie podstawowej. Funkcję kursów skróconych przejmie linia zastępcza Z-5. Autobusy linii 155, 178 w wariantach skróconych, a także linii 255 zostaną skierowane na trasy wydłużone do ronda ONZ.

Kolejne wyłączenie stacji rondo Daszyńskiego planowane jest jesienią. Wówczas przeprowadzane będą jazdy testowe, a także integracja systemów odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu. Budowa wolskiego odcinka II linii metra zakończy się w listopadzie.

