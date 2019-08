Problemy na drogach

Półmaraton na Pradze, a także przejazd rowerzystów to imprezy sportowe, które odbędą się w ostatnich dniach sierpnia na ulicach Warszawy.

30 sierpnia ulicami miasta przejedzie Warszawska Masa Krytyczna. Uczestnicy wydarzenia zbiorą się na pl. Zamkowym o godz. 19.00, a następnie wyruszą na trasę prowadzącą ulicami: Miodowa, Bonifraterska, Muranowska, gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, pl. T.W. Wilsona, A. Mickiewicza, Potocka, pl. J. Kuronia, Gdańska, ks. J. Popiełuszki, pl. Grunwaldzki, W. Broniewskiego, Elbląska, Z. Krasińskiego, Powązkowska, Tatarska, J. Ostroroga, Obozowa, Młynarska, al. „Solidarności", Żelazna, pl. S. Starynkiewicza, W.H. Lindleya, Koszykowa, pl. Konstytucji, Marszałkowska, Świętokrzyska, Mazowiecka, Królewska, pl. marsz. J. Piłsudskiego, marsz. F. Focha, Moliera, Senatorska, Miodowa, pl. Zamkowy.

Na trasach obydwu przejazdów możliwe będą czasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

31 sierpnia, o godz. 20.30 wystartuje VI. 4F Półmaraton Praski. Jego organizacja związana będzie z wprowadzeniem zmian w ruchu, a także funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Już od piątku, 30 sierpnia, od ok. godz. 1.00 nie będzie można wjechać na błonia PGE Narodowego. To właśnie tam staną miasteczko biegowe, a także start i mety zmagań. W sobotę, 31 sierpnia, od godz. 18.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Sokola. W tym czasie autobusy linii 125 i 202 (tylko w kierunku Metra Stadion Narodowy) będą kursowały ulicami: J. Zamoyskiego – Jagiellońska – ks. I. Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście. Autobusy linii 146 i 147 pojadą ulicami Wybrzeże Szczecińskie i Zamoście. Linia zastępcza Z-6 będzie kursowała ulicami Targową i Kijowską do Dworca Wschodniego.

Półmaratonowi będzie towarzyszył bieg 4F Piątka Praska. Jego uczestnicy wystartują o godz. 19.30 z błoni PGE Narodowego i pobiegną ulicami: J. Zamoyskiego, Jagiellońską, S. Okrzei (zamknięte w godz. 19.00-20.15), Wybrzeże Szczecińskie (jezdnia w kierunku mostu Józefa Poniatowskiego zamknięta w godz. 19.00-20.30). Następnie zawrócą przed mostem Józefa Poniatowskiego i do metry pobiegną ulicami: Wybrzeże Szczecińskie, Sokola, J. Zamoyskiego. Od ok. godz. 19.00, w czasie tego biegu, swoje trasy zmienią autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147, 162, 202, Z-6, N14, N64 i N72.

Od godz. 20.00 sukcesywnie zamykane będą ulice na trasie biegu głównego. Z błoni PGE Narodowego maratończycy pobiegną ulicami J. Zamoyskiego, Targową (jezdnia w kierunku Grochowa, na odcinku od ul. Sokolej do al. Zielenieckiej udostępniony będzie jeden pas) i al. Zieleniecką (jezdnia zamknięta dla ruchu w godz. 20.00-21.20). Z ronda J. Waszyngtona pobiegną al. J. Waszyngtona w kierunku Grochowa i zawrócą przed rondem Wiatraczna (droga będzie zamknięta dla ruchu w godz. 20.00-22.00). Dalej trasa będzie prowadziła ulicami Saskiej Kępy i Gocławia: Francuska (zamknięta w godz. 20.00-22.15), Zwycięzców, Saska, Egipska, gen. T. Bora-Komorowskiego (zamknięte w godz. 20.00-22.30), gen. R. Abrahama (jezdnia w kierunku Saskiej Kępy), W. Umińskiego (jezdnia w kierunku mostu Siekierkowskiego zamknięta w godz. 20.00-23.30, w tym czasie na jezdni w kierunku Saskiej Kępy będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy), gen. T. Bora-Komorowskiego (jezdnia w kierunku mostu zamknięta w godz. 20.00-22.45), gen. A. E. Fieldorfa „Nila" (jezdnia w kierunku ul. Ostrobramskiej zamknięta w godz. 20.00-22.45). Następnie uczestnicy imprezy pobiegną ul. Wał Miedzeszyński (jezdnia w kierunku centrum zamknięta w godz. 20.00-23.00), zawrócą na wysokości ul. Kadetów i dalej będą kontynuowali bieg ulicami Wał Miedzeszyński (jezdnia w kierunku Wawra zamknięta w godz. 20.00-24.00) i Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte w godz. 19.00-24.00). Do mety dotrą ulicami Zamoście i Sokolą.

W czasie biegu, ok. godz. 20.00-22.00 należy spodziewać się wstrzymania ruchu na mostach Józefa Poniatowskiego i Świętokrzyskim. Ograniczony będzie także zjazd i wjazd na mosty Łazienkowski i Siekierkowski. Ruch na ulicach będzie przywracany sukcesywnie za ostatnim biegaczem. Utrudnienia potrwają do około północy.

Od godziny 17.00 na ul. W. Umińskiego (na odcinku od ul. T. Rechniewskiego do ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila") oraz na ul. Wał Miedzeszyński 407 w zatoczce przy basenach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju. Ograniczenia w parkowaniu wprowadzone zostaną na ul. Zwycięzców na odcinku pomiędzy ul. Francuską a ul. Saską.

Od ok. godz. 20.00, w czasie zmagań biegaczy, swoje trasy zmienią autobusy linii: 102, 111, 117, 119, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 148, 158, 162, 166, 168, 202, 213, 219, 225, 507, 509, 517, 521 i Z-6. W czasie wyłączenia ruchu tramwajów swoje trasy zmienią składy linii 6, 7, 9, 24, 26 i 71.

