Biegacze na ulicach Warszawy

Z powodu organizacji kilku biegów ulicznych to będzie ciężki weekend dla kierowców.

Zawodnicy pojawią się m.in. na Mokotowie, Ochocie i w Wilanowie. Mieszkańcy Pragi-Północ będą świętować na ul. Ząbkowskiej, a na PGE Narodowym mecz rozegra piłkarska reprezentacja Polski.

W sobotę 7 września, odbędzie się „Nocy Pragi i Święto ulicy Ząbkowskiej". W związku z organizacją tego wydarzenia od piątku, 6 września od godz. 20.00 do niedzieli, 8 września do godz. 5.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Ząbkowska, na odcinku od ul. Targowej do ul. Markowskiej. W tym czasie swoje trasy zmienią autobusy linii: 138, 170, 338, N16 i N66.

Wyłączona z ruchu będzie również ul. Brzeska pomiędzy ul. Białostocką a Kijowską. Ponadto na ulicach Ząbkowskiej (na odcinku Targowa – Nieporęcka) i Brzeskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej będzie można ominąć jadąc ul. Markowską do Kijowskiej i Targowej.

W sobotę 7 września odbędzie się tradycyjna wolska impreza – Kercelak. Tego dnia będzie można poczuć czar dawnej Warszawy, posłuchać koncertów na żywo i zrobić zakupy na jarmarku. W tym roku impreza odbędzie się w nowej lokalizacji: na skwerze u zbiegu al. Solidarności, ul. Okopowej i Leszno. Nowe miejsce bezpośrednio sąsiaduje z rondem „Kercelak" i znajduje się jeszcze bliżej historycznej lokalizacji legendarnego targowiska przedwojennej Warszawy. W programie nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. Planowane są występy gwiazd, animacje dla najmłodszych, konkursy i jarmarki, na którym będzie można zrobić zakupy. Impreza jest bezpłatna, wystąpią takie zespoły, jak m. in. Lady Pank czy Big Cyc, a wydarzenie poprowadzi Krzysztof Skiba.

Planowany jest też Festiwal Biegowy Warszawa Wilanów. W związku z jego organizacją w niedzielę, 8 września, trasa zostanie zamknięta o godz. 7.00. Ruch pojazdów powróci tam około godz. 17.00.

Start i meta biegów będą zlokalizowane na ul. Przyczółkowej, pomiędzy al. Wilanowską a ul. F. Klimczaka. Zawodnicy pobiegną najpierw ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Przyczółkowej, następnie skręcą w ul. S. Korbońskiego (jezdnia w kierunku Ursynowa), zawrócą przed skrzyżowaniem z ul. Relaksową, aby wrócić do mety ul. Przyczółkową (jezdnią w kierunku Konstancina-Jeziorny. Dla kierowców przejezdny będzie jeden pas ruchu). Uczestnicy Królewskiego Półmaratonu wystartują o godz. 8.00. Po jego zakończeniu obędą się jeszcze biegi (na krótszych trasach, tymi samymi ulicami): bieg na 10 km (start o godz. 11.30), bieg na 5 km (start o godz. 13.30) i bieg dla dzieci (start o godz. 15.00).

Na czas biegu ulice F. Klimczaka i A. Branickiego stracą połączenie z ul. Przyczółkową. Nie będzie możliwości skrętu z ul. Drewny (jadąc od Konstancina-Jeziorny) w lewo w ul. S. Korbońskiego. Skręt z al. Wilanowskiej będzie możliwy tylko w kierunku ul. Wiertniczej. Utrzymany zostanie skręt z ul. Z. Vogla zarówno w kierunku centrum, jak i Konstancina-Jeziorny. Wprowadzone zostaną zmiany tras autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Biegacze pojawią się również na Ochocie. W niedzielę 8 września, odbędzie się piąta edycja "Biegu Ordona". Uczestnicy pięciokilometrowych zmagań pobiegną m.in. al. Bohaterów Września. W związku z organizacją imprezy al. Bohaterów Września będzie zamknięta na odcinku od ul. Drawskiej do Na Bateryjce. W godz. 9.00-11.00 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu, które dotyczyć będą również autobusów linii: 159 i 172.

Na Służewcu odbędzie się kolejna odsłona biegu Warszawa Business Run. W związku z organizacją imprezy w niedzielę, 8 września, w godz. 10.30-13.30 będą obowiązywały zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Miasteczko biegowe, a także start i meta zawodów zostaną ustawione na parkingu kompleksu biurowego Empark. Biegacze wyruszą w trasę o godz. 10.30, ulicami: Domaniewska – Wołoska (do skrzyżowania z J.P. Woronicza, gdzie uczestnicy biegu zawrócą) – Wołoska – Domaniewska – Suwak – Konstruktorska – Suwak – Domaniewska i dalej do mety.

Zamknięta dla ruchu będzie ul. Domaniewska, a także Suwak na odcinku od ul. Konstruktorskiej do Domaniewskiej oraz jezdnia ul. Wołoskiej w kierunku Ursynowa. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: J.P. Woronicza, al. Niepodległości oraz ul. Domaniewską. W związku z organizacją imprezy swoje trasy zmienią autobusy linii: 136, 138 i 218.

8 września w godz. 15.30-19.00, odbędą się uroczystości przy pomniku Barykada Września 1939 roku. Mogą występować utrudnienia w ruchu pojazdów na ul. Grójeckiej na wysokości pomnika, wówczas autobusy linii 154 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

W poniedziałek, 9 września, w godz. 13.00-15.00 ulicami Śródmieścia przejdą uczestnicy „Marszu po oddech". Uczestnicy zbiorą się na skwerze Stanisława Wisłockiego (przy rondzie Ch. de Gaulle'a), a następnie przemaszerują ulicami Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i Miodowa przed gmach Ministerstwa Zdrowia. W czasie wydarzenia wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Trwają eliminacje piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2020. W poniedziałek 9 września, biało-czerwoni na PGE Narodowym podejmą reprezentację Austrii. W czasie spotkania ograniczony zostanie m.in. wjazd na Saską Kępe.

Na mecz najlepiej dojechać komunikacją miejską. Kibice, na podstawie biletów, zaproszeń lub akredytacji wydanych przez UEFA, mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską w 1 strefie biletowej i korzystać z parkingów Parkuj i Jedź od poniedziałku od godziny 6.00 do wtorku, do godz. 1.00.

W godz. 18.30-20.45 z ruchu indywidualnego wyłączony będzie, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych. Od godz. 18.30, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii 125, 202 i Z-6 pojadą objazdem przez ul. Targową do ul. Kijowskiej. Ulicą Targową będzie kursowała także linia 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką.

Po zakończeniu meczu (ok. godz. 22.30) policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem J. Waszyngtona a rondem gen. Ch. de Gaulle'a. Wówczas na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 24, 25, 73 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna.

Po spotkaniu wyjadą także dodatkowe autobusy i tramwaje. Uruchomione zostaną specjalne kursy autobusów linii 509 (z ronda J. Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia) oraz tramwajów linii 3 (al. Zieleniecka – Annopol) i 26 (al. Zielenicka – Os. Górczewska). Od godziny 22.30 pociągi metra linii M1 będą podjeżdżały na stacje co około 5 minut, a linii M2 co około 3 minuty.

