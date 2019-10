Będzie lepsza droga do Grójca

Wojewoda zezwolił na budowę fragmentu południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego, zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę, dotyczy odcinka B – od węzła „Lesznowola" (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ" (z węzłem).

Inwestycja będzie obejmowała m.in. budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (z rezerwą na 3 pas) na długości ok. 1,3 km, systemu odwodnienia terenu oraz urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie B, stanowiące jeden z trzech odcinków S7 Warszawa-Grójec zostało podzielone na dwie części. Pierwsza to ok. 1,3 km od węzła Lesznowola w kierunku Grójca a druga to dalsze ok. 13,5 km kończące się na węźle Tarczyn Północ - w tym przypadku toczy się już postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ZRID.

Projektowana trasa w przeważającej części prowadzona jest całkowicie nowym korytarzem. W ramach tej inwestycji przewiduje się budowę drogi ekspresowej o długości ok. 29 km, budowę równoległych dróg lokalnych i dojazdowych oraz przebudowę odcinków istniejących dróg publicznych. Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja drogi ekspresowej S7 jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Droga ekspresowa S7 połączy województwa pomorskie, warmińsko – mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Trasa spełnia funkcję ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej miasta: Gdańsk, Elbląg, Olsztynek, Warszawa, Kielce, Kraków, Rabka.

zw.com.pl