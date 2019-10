Wojsko na ulicach i inne utrudnienia

W ten weekend na stołecznych drogach będą problemy z poruszaniem się pojazdów. Organizowanych jest wiele imprez, drogowcy remontują też ulice.

5 października o godz. 11.00 na pl. marsz. J. Piłsudskiego odbędzie się przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na czas prób i uroczystości, w dniach 3-5 października, zostaną wprowadzone zmiany w ruchu i parkowaniu w rejonie placu.

Na czas prób w piątek 4 października, w godz. 6.00-18.00 zamknięte dla ruchu zostaną: pl. marsz. J. Piłsudskiego, ul. Wierzbowa, ul. marsz. F. Focha, ul. Moliera, pl. Teatralny, ul. Ossolińskich, ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Natomiast w sobotę, 5 października w godz. 6.00-16.00 zamknięte dla ruchu będą: ul. Królewska od ul. Marszałkowskiej do Krakowskie Przedmieście, pl. marsz. J. Piłsudskiego, ul. Wierzbowa, ul. marsz. F. Focha, ul. Moliera, pl. Teatralny, ul. Ossolińskich, ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Ponadto, w dniach 3-5 października, obowiązuje zakaz zatrzymywania się z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela na ulicach: Królewskiej, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingami przed budynkiem Hotelu Europejskiego i Dowództwa Garnizonu Warszawskiego), Ossolińskich, Wierzbowej, Moliera, A. Fredry, Canaletta, pl. Teatralnym (wraz z parkingiem przed gmachem Teatru Wilskiego Opery Narodowej).

W sobotę w godzinach 6.00-18.00 autobusy linii 102 i 105 w kierunku PKP Olszynka Grochowska i pętli Browarna będą jeździły al. Jana Pawła II i Świętokrzyską. Autobusy linii 107 i 111 w kierunku Kierbedzia i Gocławia pojadą ul. Marszałkowską i Al. Jerozolimskimi, a autobusy linii 116, 178, 180, 503 i 518, jadąc w kierunku Wilanowa, PKP Ursus, Skorosze, Natolina Płn. i pl. Trzech Krzyży, zjadą ul. Kapucyńską na al. „Solidarności" i dalej przez pl. Bankowy i ul. Marszałkowską.

Wszystkie wymienione linie w drodze powrotnej będą kursowały ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską. Autobusy linii 128 i 175 pojadą ulicami Królewską, Kredytową, Jasną, Świętokrzyską, E. Plater i Twardą do przystanku na pl. Grzybowskim. Linia 222 pojedzie ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską do przystanku na ul. Bielańskiej, a z powrotem będą kursowały ulicami: Senatorska – Miodowa – Kapucyńska – al. „Solidarności" – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie.

5 października na Stadionie PGE Narodowy odbędzie się Festiwal Orkiestr w Mundurach i piknik z udziałem wojska oraz innych służb mundurowych. Wstęp wolny.

Od godziny 15.00 na pikniku wokół korony stadionu będzie prezentowane wyposażenie i sprzęt wojska oraz służb mundurowych. Natomiast od godziny 18.00 do 20.00 na stadionie PGE Narodowy wybrzmiewać będą melodie pieśni patriotycznych, a także współczesny repertuar w wykonaniu orkiestr mundurowych. Będzie także okazja do wspólnego śpiewu.

Organizatorzy zachęcają do skorzystania z komunikacji miejskiej, aby dotrzeć jak najbliżej PGE Narodowego. Na festiwal i piknik można dojechać autobusem: przystanek Rondo Waszyngtona, liniami: 102, 111, 117, 123, 128, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 521; tramwajem: przystanek Rondo Waszyngtona, liniami: 7, 9, 22, 24, 45; koleją: stacja Warszawa Stadion, pociągi SKM i Kolei Mazowieckich; metrem: stacja Stadion Narodowy; - rowerem miejskim Veturilo: stacja Rondo Waszyngtona - PGE Narodowy.

W przypadku podróży samochodem również nie będzie problemu z dostaniem się na festiwal: stadion jest położony przy Al. Ks. Poniatowskiego i ulicach Zielenieckiej, Siwca oraz Wybrzeże Szczecińskie. Dostępny jest odpłatny parking.

Dla gości otwarte będą bramy nr 2, 3, 10 lub 11. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się bramą numer 1, a wjazd dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się bramą numer 6 na poziom B3 lub parking przed bramą numer 1. Możliwy jest także wcześniejszy kontakt z Koordynatorem ds. Osób z niepełnosprawnością – email: niepelnosprawni@pgenarodowy.pl.

5 października z ruchu kołowego w godzinach 6:00 – 21:00 będzie wyłączona ulica Siwca.

Warszawscy drogowcy w weekend przeprowadzą szybkie remonty nawierzchni jezdni kilku ulic. Wprowadzone zostaną objazdy, którymi poruszać się będzie również komunikacja miejska.

W weekend warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich wymienią nawierzchnię dwóch ulic Gorzykowskiej i Dywizjonu 303. Prace potrwają od piątku, 4 października, od godz. 22.00 do poniedziałku, 7 października, do godz. 5.00.

W tym czasie na Targówku zamknięta dla ruchu będzie ul. Gorzykowska na odcinku od ul. Handlowej do Radzymińskiej. Połączenie z ul. Gorzykowską straci ul. Święciańska. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Trocka – Pratulińska – Handlowa. Autobusy linii 120 i 160 pojadą objazdem ulicami Radzymińską i Trocką. Linie 156 i nocna N02 będą kursowały ulicami: Trocka – Pratulińska – Handlowa – Myszkowska – Barkocińska – M. Ossowskiego – Kołowa – św. Wincentego.

Wyremontowana zostanie także nawierzchnia ul. Dywizjonu 303, która łączy Bemowo i Wolę. W weekend zamknięty dla ruchu będzie odcinek tej drogi od wiaduktu nad al. Obrońców Grodna (trasą S8) do ul. Księcia Janusza. Jadący ul. Obozową od strony centrum będą musieli skręcić w prawo lub w lewo w ul. Księcia Janusza. Z drugiej strony, za wiaduktem, na wysokości ul. Marynin, zostanie wyznaczona zawrotka. Objazd będzie prowadził ulicami: Księcia Janusza – Księcia Bolesława – Widawska – Wrocławska. Swoje trasy zmienią autobusy linii 184 oraz N45 i N95.

Również w weekend kolejarze będą remontowali przejazd przez tory na ul. Strąkowej. Od piątku, 4 października, od godz. 22.00 ulica będzie zamknięta na odcinku pomiędzy ul. Rzędzińską a W. Pola – nie będzie można przejechać przez torowisko kolejowe. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Redutową i Połczyńską do Powstańców Śląskich. Swoją trasę zmienią autobusy linii 129.

Dzielnica Żoliborz remontuje ul. L. Rydygiera. Prace w terenie już trwają. Od soboty, 5 października zamknięty dla ruchu zostanie odcinek od ul. A. German do K. Matysiakówny. Utrzymany będzie tylko dojazd do posesji. Objazd poprowadzony zostanie ulicami: W. Broniewskiego – Z. Krasińskiego – Przasnyska. Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 221, natomiast linii 321 zmienią trasę i pojadą ulicami: Duchnicka – Przasnyska – Z. Krasińskiego – W. Broniewskiego. Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z21, kursując na trasie: pl. T.W. Wilsona – Z. Krasińskiego – Przasnyska – Duchnicka – Powązkowska – Z. Krasińskiego – pl. T.W. Wilsona.

W weekend, 4-6 października, wykonawca II linii metra na Bemowie zmieni organizację ruchu na ul. Górczewskiej. Ruch w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich zostanie przełożony na północną jezdnię.

Na ul. Górczewskiej, na wysokości Urzędu Dzielnicy Bemowo, trwa budowa stacji metra C04 Powstańców Śląskich. Plac budowy objął północną jezdnię, a wykonawca dotychczas przebudował kolidujące instalacje podziemne. Teraz mogą rozpocząć się prace związane z budową samej stacji. Z tego powodu w najbliższych dniach organizacja ruchu w tym rejonie zostanie zmieniona. Wyłączona zostanie jezdnia południowa ul. Górczewskiej, a kierowcy pojadą jezdnią północną.

Ze względu na skomplikowany zakres zmian i konieczność zapewnienia w bezpieczeństwa w ruchu drogowym ich wprowadzanie potrwa cały weekend. Początek wdrażania nowej organizacji ruchu planowany jest na piątek, 4 października, o godz. 22.00. Wszystko powinno być gotowe w niedzielę, 6 października, ok. godz. 18.00.

Wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia ul. Górczewskiej na odcinku od budynku nr 218 (sklep wielkopowierzchniowy) do ul. S. Konarskiego. Ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię północną (poszerzoną dzięki zajęciu pasa dzielącego). Za ul. Z. Klemensiewicza (na wysokości sklepu) kierowcy jadący w kierunku centrum przejadą na jezdnię północną. Będą tutaj dwa pasy ruchu – jeden z nich (pomiędzy ul. Z. Klemensiewicza a ul. Powstańców Śląskich) zostanie przeznaczony dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów MTON i motocykli. Również jadący od strony ul. Księcia Janusza będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu – drugi (pomiędzy ul. S. Konarskiego a sklepem) również będzie zarezerwowany dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów MTON i motocykli.

Na skrzyżowaniach z ulicami Powstańców Śląskich i S. Konarskiego utrzymane będą wszystkie relacje.

Zmiany będą dotyczyły także pieszych i rowerzystów. Plac budowy obejmuje chodnik i drogę dla rowerów po południowej stronie ul. Górczewskiej pomiędzy ul. Z. Klemensiewicza a S. Konarskiego. Po północnej stronie ulicy zostanie wyznaczona tymczasowa droga dla rowerów i chodnik. Przystanki autobusowe Bemowo-Ratusz znajdą się przy północnej jezdni.

Na sobotę 5 października, w godz. 12.00-16.00 zapowiedziane jest zgromadzenie na pl. Trzech Krzyży, a następnie przemarsz ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na pl. Zamkowy.

W tym czasie autobusy linii 108 pojadą ul. L. Kruczkowskiego i zawrócą pod wiaduktem mostu Józefa Poniatowskiego. Autobusy linii 116, 180, 222 i 503 w kierunku Wilanowa, Spartańska i Natolina Płn. pojadą ul. Kapucyńską do al. „Solidarności" i dalej przez pl. Bankowy i ulicami: Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Krucza – Piękna. Z powrotem będą kursowały Piękną, Kruczą i dalej ulicami: Świętokrzyska – Marszałkowska. Ulicami Kapucyńska – al. „Solidarności" – Marszałkowska będą kursowały także autobusy linii 518, przy czym będą zawracały na rondzie R. Dmowskiego. Pojazdy linii 118 i 166 pojadą ulicami: Piękna – Górnośląska – Myśliwiecka – Rozbrat. Autobusy linii 127 i 171 w kierunku Mariensztatu i Torwaru pojadą Al. Jerozolimskimi do Wisłostrady, a z powrotem Wisłostradą do Trasy Łazienkowskiej i dalej ulicami L. Waryńskiego i Marszałkowską. Linia 195 z Al. Ujazdowskich pojedzie ul. Piękną i zawróci na pl. Konstytucji.

W niedzielę, 6 października, w godz. 12.00-14.00 odbędzie się kolejna edycja imprezy „Biegnij Warszawo". Na potrzeby organizacji mety biegu już od soboty, 5 października, od godz. 21.00 do niedzieli, 6 października, do godz. 17.00 zostanie wyłączona z ruchu ul. Łazienkowska na odcinku od wjazdu na parking przy COS Torwar do ul. Myśliwieckiej.

W niedzielę, 6 października, w godz. 7.00-14.00 zamknięta dla ruchu będzie jezdnia ul. Czerniakowskiej prowadząca w kierunku Wilanowa na odcinku od Trasy Łazienkowskiej do ul. Szwoleżerów (jadący Wisłostradą będą musieli zjechać na most lub Trasę Łazienkowską, ale nie będzie można zjechać z mostu ani z trasy w kierunku Wilanowa).

Uczestnicy „Biegnij Warszawo" wystartują o godz. 12.00 z ul. Czerniakowskiej. Ulice na trasie biegu będą wyłączone z ruchu w godz. 11.00-14.00. Trasa biegu będzie prowadziła ulicami: Czerniakowska, Szwoleżerów, Agrykola, Al. Ujazdowskie (jezdnia w kierunku centrum będzie zamknięta od ul. J. Gagarina do pl. Trzech Krzyży; ruch w kierunku Wilanowa będzie utrzymany na jednym pasie), pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat (zamknięta jezdnia w kierunku ronda Ch. de Gaulle'a), Al. Jerozolimskie i most Józefa Poniatowskiego (zamknięte jezdnie w kierunku Grochowa; nie będzie można wjechać z Wisłostrady na most w kierunku Grochowa), Wał Miedzeszyński i Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte jednie w kierunku Pragi od ul. Zwycięzców do S. Okrzei), Zamoście (biegacze zawrócą na wysokości ul. Sokole), most Świętokrzyski, Zajęcza, Dobra, Tamka, L. Kruczkowskiego, Rozbrat, Łazienkowska.

O godz. 12.25 z ul. Szwoleżerów wyruszy marsz „Maszeruję-Kibicuję". Jego uczestnicy przejdą ulicami: Szwoleżerów, al. T. Hopfera, J. Hoene-Wrońskiego, al. A. Bobkowskiego, Rozbrat, Myśliwiecka, J. Kusocińskiego.

Od soboty, 5 października, ok. godz. 21.00, czyli po zamknięciu dla ruchu ul. Łazienkowskiej, autobusy linii 107, 159 i 171 (tylko w kierunku Chomiczówki) oraz nocnych N33 i N83 będą kursowały objazdem ulicami Szwoleżerów i Myśliwiecką. W niedzielę, w godz. 11.00-14.00, w czasie biegu, swoje trasy zmienią autobusy linii: 102, 105, 107, 108, 111 (tylko w kierunku Gocławia), 116, 117 (tylko w kierunku Gocławia), 118, 125, 127, 141 (tylko w kierunku P+R Al. Krakowska), 146, 147, 158 (tylko w kierunku Witolina), 159, 162, 166, 171, 180, 185 (tylko w kierunku Ursynowa Zach.), 187 (tylko w kierunku Stegien), 195, 202, 222, 503, 507 (tylko w kierunku Gocławia), 518, 521 (tylko w kierunku Falenicy).

zw.com.pl