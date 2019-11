Większa strefa parkowania

Wkrótce kolejne fragmenty Woli zostaną objęte strefą płatnego parkowania.

Gdy do użytku oddane zostaną 3 nowe stacje II linii metra, zostanie rozszerzona Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, o co od dawna apelował zarząd dzielnicy Wola. Na kilku podwórkach Wola wprowadziła już specjalne identyfikatory, które umożliwiają wjazd tylko pojazdom do tego uprawnionym.

– Wjazd na podwórka objęte programem jest możliwe tylko dla osób posiadających specjalny identyfikator, wydawany bezpłatnie przez wolski ZGN. Przy wjazdach na podwórka, na drogach publicznych ustawiane jest odpowiednie oznakowanie, a wcześniej przygotowywane są stosowne projekty organizacji ruchu – mówi burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

– W związku z tym zwróciłem się do ZDM-u z prośbą o uwzględnienie stosownych zapisów w projektach organizacji ruchu, które będą przygotowywane przed poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Dzięki temu za pomocą jednego dokumentu będzie można nie tylko zmienić oznakowanie dotyczące strefy płatnego parkowania, ale również wolskiego projektu parkowania na podwórkach – dodaje.

Aby wprowadzanie nowej organizacji postępowało sprawnie, burmistrz Strzałkowski deklaruje również pomoc w kwestii integracji takich systemów. – Pozwoliłoby to mieszkańcom uzyskać identyfikator ZGN przy okazji wyrabiania abonamentu uprawniającego do parkowania w Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Jednocześnie deklaruje gotowość wydawania abonamentów ZDM w wolskim Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz w Terenowych Zespołach Obsługi Mieszkańców, którymi zarządza wolski ZGN. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby mieszkańcom załatwienie wszelkich formalności związanych z planowanym powiększeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego – mówi burmistrz.

zw.com.pl