Biegi, imprezy, marsz, czyli jak się poruszać

10 i 11 listopada zaplanowano w stolicy wiele zgromadzeń i przemarszów, związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

W niedzielę i poniedziałek, (10 i 11 listopada) w rejonie pl. marsz. J. Piłsudskiego wystąpią utrudnienia w parkowaniu oraz ruchu pojazdów. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się w niedzielę, 10 listopada. Tego dnia na pl. marsz. J. Piłsudskiego odbędzie się uroczysty Capstrzyk Niepodległości.

W niedzielę, 10 listopada wyłączone z ruchu będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na odc. od pl. marsz. J. Piłsudskiego do ul. Krakowskie Przedmieście (w godz. 16.30-20.00) oraz pl. marsz. J. Piłsudskiego na odc. od ul. Królewskiej do ul. Wierzbowej (w godz. 17.00-19.30).

W niedzielę – przez cały dzień – wyłączone z parkowania będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewska – wzdłuż Ogrodu Saskiego oraz pl. marsz. J. Piłsudskiego od strony Metropolitanu.

Od godziny 17.00 zmienią się trasy autobusów linii: 107, 111, 128 i 175. Ponadto ok. godz. 20.00 zapowiedziano przemarsz ul. Krakowskie Przedmieście na pl. marsz J. Piłsudskiego. Objazdami będą jeździły dodatkowo autobusy linii: 116, 178, 180, 222, 503 i 518.

W niedzielę, 10 listopada, ratusz zaprasza na Piknik Historyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wspólne świętowanie zaczniemy na pl. Zamkowym o godz. 12.00 inscenizacją powierzenia przez Sejm Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa. Na zakończenie inscenizacji zebrani widzowie zaproszeni zostaną do wspólnego odśpiewania „Warszawianki".

Podczas pikniku warto odwiedzić poszczególne stoiska z historycznym sprzętem wojskowym (np. armatą Schneider czy CKM Maxim z 1905 r.), z animacjami i warsztatami prowadzonymi przez Dom Spotkań z Historią. Każdy kto odwiedzi miejskie stoisko, będzie mógł samodzielnie wykonać pamiątkową przypinkę oraz otrzyma narodową kokardę.

Na scenie zaprezentuje się trupa teatralna „Warszawiaki", która w międzywojennych piosenkach przybliży klimat ówczesnej epoki. Zabrzmią takie przeboje jak „Przybyli ułani", „Tylko we Lwowie", „Choć na Pragie" czy „Pierwsza kadrowa". Na zgłodniałych będzie czekać grochówka i ciepła herbata.

Tego dnia MON zaprasza o godz. 14.00 na piknik wojskowy „Służymy Niepodległej" na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie o godz. 15.00 z akompaniamentem orkiestry wojskowej zostanie odśpiewany „Marsz Pierwszej Brygady" - czyli Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Zmiany 11 listopada

W poniedziałek, 11 listopada w godz. 11.00 – 14.00 zamknięte dla ruchu będą ulice: pl. marsz. J. Piłsudskiego, Królewska od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej, Wierzbowa, Ossolińskich, Moliera, marsz. F. Focha, A. Fredry, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza. Ponadto, przez cały dzień wyłączone z parkowania będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingami przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawskiego), parking na pl. S. Małachowskiego przed Galerią Zachęta, parking przed Hotelem Europejskim od strony pl. marsz. Piłsudskiego, Canaletta, parking przed Teatrem Wielkim na pl. Teatralnym, Królewska od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej, Ossolińskich, Wierzbowa, Moliera, marsz. F. Focha, A. Fredry, al. 3 Maja od ul. L. Kruczkowskiego do Muzeum Wojska Polskiego.

W poniedziałek, 11 listopada w godz. 8.00-9.00 Traktem Królewskim przejedzie kolumna samochodów z Prezydentem RP z Pałacu Prezydenckiego do Świątyni Opatrzności Bożej.

Na trasie przejazdu przewidziane są postoje i składanie wieńców przy pomnikach: Wincentego Witosa (pl. Trzech Krzyży), Ignacego Paderewskiego (park Ujazdowski), Wojciecha Korfantego (skrzyżowanie Al. Ujazdowskich i ul. Agrykola), Romana Dmowskiego (pl. Na Rozdrożu), Józefa Piłsudskiego (skrzyżowanie Al. Ujazdowskich z ul. Bagatela).

W przypadku zamknięcia przejazdu objazdami będą jeździły autobusy linii: 116, 166, 180, 195 i 503.

O godz. 12.00 odbędą się uroczystości państwowe na pl. marsz. J. Piłsudskiego. Z tego powodu plac i okoliczne ulice będą zamknięte dla ruchu w godz. 11.00-14.00. W godz. 11.20-11.40 odbędzie się przemarsz poddziałów wojskowych na trasie: pl. Teatralny, Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Królewska, pl. marsz. J. Piłsudskiego.

Po uroczystościach, w godz. 13.00-14.00, żołnierze przemaszerują ulicami: Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie pod Muzeum Wojska Polskiego.

Po zakończeniu przemarszu pododdziałów, w godz. 14.00-20.00, na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się Festiwal Niepodległa.

Bieg Niepodległości

Bieg Niepodległości wystartuje w poniedziałek, 11 listopada, o godz. 11.11 u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Stawki. Zmienią się trasy autobusów i tramwajów.

Uczestnicy biegu najpierw pobiegną wschodnimi jezdniami (czyli prowadzącymi w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław") ciągu ulic: al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości. Zawrócą na skrzyżowaniu z ul. Rakowiecką i pobiegną zachodnimi jezdniami (czyli prowadzącymi w kierunku Mokotowa) ciągu ulic: al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. Na skrzyżowaniu z Al. Jerozolimskimi zawodnicy będą biegli wiaduktami. Od godz. 5.00 do 15.00 zostanie wyłączona z ruchu al. Jana Pawła II w obu kierunkach na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław" do ul. M. Anielewicza, ul. Stawki od ul. Smoczej do ul. Dzikiej oraz południowa jezdnia ul. Z. Słomińskiego od ronda Zgrupowania AK „Radosław" do wysokości ul. Pamiętajcie o Ogrodach. O godz. 10.00 zamknięte zostaną pozostałe ulice obejmujące trasę biegu. Ruch ulicami poprzecznymi: al. „Solidarności", Grzybowską, Świętokrzyską i Prostą, Al. Jerozolimskimi, Koszykową i Stefana Batorego zostanie wstrzymany na czas biegu i zostanie przywrócony po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

Podczas przygotowań do biegu i samych zmagań zmienią się trasy autobusów i tramwajów. Od godziny 5.00 objazdami będą jeździły autobusy linii: 157, 409 i 500. Ponadto od godz. 9.30 linii: 107, 111 i 180, a od godziny 10.00 dodatkowo linii: 102, 105, 109, 119, 128, 143, 151, 157, 159, 160, 167, 171, 174, 175, 178, 190, 200 i 520.

Zmienią się trasy tramwajów, a kursowanie na niektórych odcinkach zostanie zawieszone. Utrudnienia będą od godziny 6.00 dla linii: 17, 33 i 35, a od godziny 10.30: 4, 10, 15, 18, 20, 23, 26. W poniedziałek, 11 listopada nie będą jeździły składy linii 13. Pasażerów zachęcamy do korzystania z metra. Pociągi podziemnej kolei będą jeździły częściej. W godzinach 11.00 – 19.00 na linii M1 będą podjeżdżały na peron co 4 minuty, a na M2 – co 5 minut.

Marsz Niepodległości

11 listopada w okolicy Ronda Dmowskiego o godz. 13. 30 zgromadzeni odmówią różaniec. O 14 Robert Bąkiewicz, szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, oficjalnie rozpocznie marsz. Nastąpią okolicznościowe przemówienia i występy. O godz. 15 Marsz Niepodległości ruszy z Ronda Dmowskiego. Jego trasa będzie wiodła Alejami Jerozolimskimi przez Most Poniatowskiego, następnie ulicą Wybrzeże Szczecińskie między Wisłą a Stadionem Narodowym na błonia przy stadionie. Od ok. 16. 30 do 19 będą tam trwały występy artystyczne.

Komunikacja miejska zmiany

W poniedziałek 11 listopada swoje trasy zmieni wiele linii tramwajowych i autobusowych. Pociągi metra będą jeździły częściej. W godzinach 11.00 – 19.00 na linii M1 będą podjeżdżały na peron co 4 minuty, a na M2 – co 5 minut. Można też skorzystać z połączenia kolejowego.

Tego dnia w godzinach 4.00 – 24.00 bilety będą wzajemnie honorowane: Wszystkie bilety ZTM Warszawa będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na obszarze I i II strefy biletowej oraz w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i PKP Intercity na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. Bilety KM honorowane będą we wszystkich pojazdach ZTM na obszarze I i II strefy biletowej oraz w pociągach ŁKA i PKP IC na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. Bilety ŁKA ważne będą w pociągach KM, Szybkiej Kolei Miejskiej i PKP Intercity na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia oraz w autobusach i tramwajach kursujących ciągami ulic pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Bilety PKP IC ważne będą w pociągach KM i SKM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia oraz w autobusach i tramwajach kursujących ciągami ulic pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Uwaga – z honorowania wyłączone są pociągi EIP (Ekspres Intercity Premium), wagony sypialne i z miejscami do leżenia.

Pasażerowie z biletami kartonikowymi ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 11.11.2019 r. godz. 09.55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Przez cały dzień nie będą jeździły tramwaje linii 13, 14 i 31. Zawieszone będą również skrócone kursy składów linii 17. Zmienią się trasy lub na wybranych odcinkach zostanie zawieszone kursowanie linii: 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33 i 35. Uruchomiona zostanie zastępcza linia tramwajowe „Z" na trasie: WYŚCIGI – Puławska – J. P. Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC, oraz autobusowa Z-4: METRO WILANOWSKA– Puławska – Rakowiecka – METRO POLE MOKOTOWSKIE – al. Niepodległości – A. J. Madalińskiego – Wołoska – J. P. Woronicza – WORONICZA – Samochodowa – Domaniewska – J. P. Woronicza – WORONICZA – Św. A. Boboli – Rakowiecka – METRO POLE MOKOTOWSKIE – Rakowiecka – Puławska – METRO WILANOWSKA.

Tego dnia pasażerowie mogą spodziewać się zmian tras linii autobusowych: 102, 105, 107, 109, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 143, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 160, 162, 166, 167, 171, 174, 175, 178, 180, 185, 190, 195, 200, 202, 222, 409, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 509, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 i N46. Wraz z przemieszczaniem się przemarszów oraz po ich zakończeniu otwierane będą kolejne ulice, a autobusy będą wracały na swoje podstawowe trasy.

Zmiany na Patriotów

We wtorek, 12 listopada, ok. godz. 11.00 ruch z zachodniej jezdni ul. Patriotów zostanie przełożony na tymczasową drogę. W ten sposób kierowcy ominą plac budowy węzła z Południową Obwodnicą Warszawy.

W Wawrze, w rejonie stacji kolejowej PKP Miedzeszyn, powstaje węzeł drogowy ul. Patriotów z budowaną Południową Obwodnicą Warszawy. Pod jezdniami ul. Patriotów i torami kolejowymi budowana jest tzw. wanna szczelna, w której znajdzie się przyszła trasa. We wtorek, 12 listopada, ok. godz. 11.00 wykonawca tych prac wprowadzi kolejne zmiany w organizacji ruchu. Wyłączona z ruchu samochodów zostanie zachodnia jezdnia ul. Patriotów pomiędzy ulicami Szafirową a Brodnicką. Ruch w obydwu kierunkach zostanie skierowany na tymczasową jezdnią, omijającą łukiem plac budowy. Dzięki temu wykonawca będzie mógł dokończyć prace przy zachodniej części konstrukcji wanny.

Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami o trzech pasach ruchu. Jej długość to 18,5 km, na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska". W ramach inwestycji wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę i kilka węzłów drogowych.

