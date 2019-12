Rajd, iluminacja i roboty na drogach

Świąteczna iluminacja, mikołajki, Rajd Barbórka i remonty dróg spowodują zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W sobotę rozegrany zostanie 57. Rajd Barbórka, a także słynne Kryterium Asów na ul. Karowej. W związku z budową i rozbiórką trybun od 5 grudnia do poniedziałku, 9 grudnia, do godz. 12.00 wyłączona z ruchu oraz parkowania została ul. Furmańska od Karowej do wjazdu na parking (zamknięty został także chodnik po obydwu stronach ulicy).

Od 6 grudnia, od godz. 20.00 do soboty, 7 grudnia, do godz. 24.00 zamknięte dla ruchu zostaną ulice: · Karowa od ul. Krakowskie Przedmieście do Browarnej, · Furmańska od Bednarskiej do wjazdu na parking, · Browarna od Karowej do Leszczyńskiej, · Gęsta od Dobrej w kierunku Browarnej, · Wiślana od Dobrej w kierunku Browarnej, · Lipowa od Dobrej w kierunku Browarnej. Na tych ulicach w dniach 6-7 grudnia będzie obowiązywał również zakaz parkowania.

Autobusy linii 105 będą jeździły ulicą Dobrą do Mariensztatu, a na swoją trasę wrócą ulicami Wybrzeże Kościuszkowskie i Karową.

7 grudnia po zapadnięciu zmroku, czyli wtedy, gdy zapalają się uliczne latarnie, na Trakcie Królewskim rozbłyśnie świąteczna iluminacja. Z tego powodu w sobotę zamknięte dla samochodów będą ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, od ronda gen. Ch. de Gaulle'a do Miodowej (dopuszczony będzie ruch rowerów). Ruch na ten fragment Traktu Królewskiego wróci w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 8 na 9 grudnia.

Przejezdna będzie ul. Świętokrzyska na skrzyżowaniu z Nowym Światem. Ulice poprzeczne: Ossolińskich, Karowa i Królewska będą zakończone „ślepo". Z kolei na ul. Bednarskiej wprowadzone zostaną dwa kierunki ruchu, nie będzie można natomiast na tej ulicy zaparkować.

Ponadto wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela na ul. Karowej, Królewskiej, Wierzbowej (zatoka postojowa) i Moliera (rejon pl. Teatralnego). Taka sama organizacja ruchu zostanie wprowadzona również w okresie od 24 grudnia do 6 stycznia.

W tym czasie autobusy linii: 111, 116, 180, 222, 503, 518 jadące na północ będą kursowały objazdem poprowadzonym ulicami Kruczą, Szpitalną, Mazowiecką i Królewską; na południe pojadą: Kredytową, Jasną, Zgoda i Kruczą. Autobusy linii 178 będą kursowały ulicami Mazowiecką i Królewską, a w przeciwnym kierunku Kredytową i Jasną. Autobusy linii 102 i 105 w kierunku PKP Olszynka Grochowska oraz Browarnej pojadą ulicami Kredytową, Jasną i Świętokrzyską. W drodze powrotnej będą kursowały ulicami Świętokrzyską i Mazowiecką. Z kolei autobusy linii 128 i 175 będą jeździły ulicami Marszałkowską i Królewską.

7 i 8 grudnia, a także 26 grudnia warszawiacy będą mogli przejechać się zabytkowymi tramwajami specjalnej linii M. Trasa mikołajkowo-świątecznej linii będzie przebiegać: PL.NARUTOWICZA – Grójecka – pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – al. Józefa Poniatowskiego – rondo J. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Trasa W-Z – pl. Bankowy – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – L. Krzywickiego – Filtrowa – PL.NARUTOWICZA. W zabytkowych wagonach linii M ważne będą wszystkie rodzaje biletów ZTM.

Także 7 i 8 grudnia ulicami kursować będą również autobusy specjalnej linii M. Podczas podróży Mikołaje wręczać będą prezenty (np. bilety do parku trampolin, do kina czy do teatru), a w autobusie znajdzie się mobilne studio radiowe. Będą konkursy i wiele atrakcji. Autobusowa linia M zostanie uruchomiona dzięki współpracy Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskich Zakładów Autobusowych i Radia Kolor. Autobusów linii M będzie można szukać w godzinach 14.00-19.00 na trasie linii 222: SPARTAŃSKA – J. P. Woronicza – F. Joliot-Curie – A. Malczewskiego – Puławska – al. J. Ch. Szucha – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Senatorska – pl. Bankowy – al. „Solidarności" – BIELAŃSKA.

Na czas montażu i demontażu sceny na pl. Bankowym, czyli od 6 grudnia do 2 stycznia, z parkowania zostaną wyłączone wszystkie miejsca postojowe na całym placu. Równocześnie wyłączona z ruchu będzie jezdnia wzdłuż budynku łącząca plac z ul. Elektoralną.

Od poniedziałku, 16 grudnia do 2 stycznia zamknięta dla ruchu będzie jezdnia po południowej stronie pl. Bankowego (pomiędzy ul. Marszałkowską a Elektoralną) wraz z wlotami ulic Elektoralnej i Przechodniej. Nie będzie można skręcić z ul. Marszałkowskiej lub pl. Bankowego w Elektoralną lub wyjechać z Przechodniej na Marszałkowską. Na ul. Elektoralnej – na odc. od Przechodniej do Orlej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Utrzymany będzie dojazd do parkingów podziemnych pod budynkami pl. Bankowy 1 i Marszałkowska 115.

Ponadto, od 16 grudnia od godz. 0.01 do 2 stycznia do godz. 24.00 wprowadzony zostanie zakaz parkowania na ulicach: Senatorskiej za skrzyżowaniem z Marszałkowską i Elektoralnej od Orlej do pl. Bankowego.

W weekend, 7-8 grudnia, drogowcy będą pracowali na buspasie w al. Stanów Zjednoczonych. Naprawione zostaną uszkodzenia nawierzchnia pasa dla autobusów pomiędzy ul. Saską a Ostrobramską. W tym czasie autobusy będą kursowały środkowym pasem jezdni.

Z kolei na ul. Płockiej będą prowadzone prace związane z usuwaniem skutków awarii wodociągowej. Od piątku, 6 grudnia, od godz. 22.00 do niedzieli, 8 grudnia, do końca dnia nie będzie można przejechać jechać ul. Płocką od Górczewskiej, w kierunku ul. Wolskiej. Objazd będzie prowadził ul. Młynarską. Autobusy linii: 102, 103, 136 oraz nocnych N45 i N95, tylko w kierunkach PKP Olszynka Grochowska, Dw. Zachodni (Tunelowa), Cynamonowa i Dw. Centralny, pojadą objazdem ulicami: Górczewską – Młynarską – al. „Solidarności" – Karolkową. Ruch w przeciwnym kierunku będzie odbywał się bez utrudnień.

U zbiegu ulic Modlińskiej i Klasyków odtwarzana będzie nawierzchnia jezdni po budowie kanalizacji. Na wysokości skrzyżowania, w weekend, od piątku, 6 grudnia, od ok. godz. 22.00 do niedzieli, 8 grudnia, wieczorem wyłączone z ruchu będą dwa pasy jezdni ul. Modlińskiej, w kierunku Legionowa. Wprowadzony zostanie także zakaz skrętu w lewo z ul. Modlińskiej (jadąc od strony granicy miasta) w ul. Klasyków oraz z ul. Klasyków w kierunku centrum. Objazd będzie prowadził ulicami J. Mehoffera i Fletniową.

Dodatkowo, w nocy z soboty na niedzielę, z 7 na 8 grudnia, wyłączone z ruchu będą dwa pasy ruchu jezdni ul. Modlińskiej, w kierunku Legionowa, na wysokości skrzyżowania z ul. J. Mehoffera.

Z kolei na Ochocie od piątku, 6 grudnia, zamknięty będzie wlot ul. Spiskiej z ul. Grójeckiej. Utrzymane będzie połączenie z ul. J.U. Niemcewicza (zwężony będzie wlot tej ulicy w kierunku ul. Raszyńskiej). Utrudnienia związane są z renowacją magistrali wodociągowej i potrwają do 20 grudnia.

