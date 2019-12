Warszawa z ponad 140 połączeniami kolejowymi

Wprowadzenie nowych połączeń, uruchomienie większej liczby pociągów na najpopularniejszych trasach oraz uruchomienie pociągów z Łodzi na Lotnisko Chopina w Warszawie – to najważniejsze nowości dla województwa mazowieckiego w nowym rocznym rozkładzie PKP Intercity, który wejdzie w życie w niedzielę 15 grudnia 2019 roku.

W nowym rocznym rozkładzie jazdy Warszawę będzie obsługiwać ponad 140 połączeń PKP Intercity, czyli ponad 10 więcej niż w poprzednim rocznym rozkładzie. Będzie to oznaczało m.in. jeszcze lepsze skomunikowanie stolicy z Poznaniem, Krakowem, Łodzią czy Lublinem.

PKP Intercity zwiększa liczbę pociągów na najpopularniejszej trasie Warszawa – Kraków. Teraz, wliczając także połączenia weekendowe i wakacyjne, będzie można skorzystać na niej z 28 par pociągów, zamiast z 26, które są w obecnym rozkładzie. Znacząco zwiększy się liczba połączeń pomiędzy stolicą a Łodzią. Obydwa miasta połączy 28 par pociągów, a nie 23, jak miało miejsce w rozkładzie 2018/2019.

O dwa, także do 28 (wliczając połączenia sezonowe), zwiększy się również liczba połączeń pomiędzy Trójmiastem a Warszawą. Liczba par pociągów pomiędzy stolicą a Wrocławiem zwiększy się z 14 do 15. Dużo łatwiejsze będą podróże do Lublina. Na tory wraca 7 par pociągów z Warszawy trasą podstawową przez Pilawę i Dęblin. Powrót na podstawową trasę sprawia, że czas podróży do Warszawy skraca się do około 2 godzin i 30 minut.

PKP Intercity uruchomi nowy skład EIC Paderewski, który połączy Warszawę z Poznaniem. Nowymi pociągami będą także TLK Nogat łączący Elbląg i Warszawę z czasem przejazdu wynoszącym niecałe 4 godziny, EIC Banach relacji Przemyśl – Kraków – Warszawa – Gdynia, kursujący w soboty w stronę Pomorza, a w niedzielę w odwrotnej relacji, wracający na Podkarpacie.

Podczas szczytów przewozowych pojedzie nowy pociąg TLK Słupia relacji Łódź – Warszawa – Kołobrzeg, który ułatwi dojazd na Pomorze Środkowe. Trasę zmienia nocny pociąg TLK Ustronie relacji Przemyśl – Kołobrzeg. Wraca na trasę podstawową przez Warszawę i pojedzie w skróconej relacji Kraków – Kołobrzeg. Tym samym stolica będzie miała zapewnione całoroczne nocne połączenie z Trójmiastem.

W grudniu zacznie kursować 6 par pociągów relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Lotnisko Chopina, które będą skorelowane z rozkładem lotów Polskich Linii Lotniczych LOT. Połączenia będą obsługiwane nowoczesnymi składami zespolonymi PesaDART. W ten sposób PKP Intercity odpowie na potrzeby pasażerów lotniczych, a także zapewni dowozy i odwozy z pracy ze stacji Warszawa Służewiec, obok której znajduje się biznesowe centrum Warszawy. Ułatwi to dojazd do pracy nie tylko mieszkańcom Łodzi, ale także Koluszek, Skierniewic i Żyrardowa. Pociągi zatrzymają się także na warszawskim Rakowcu.

Pociągi PKP Intercity od 15 grudnia będą zatrzymywać się także w Grodzisku Mazowieckim i Wołominie. Mieszkańcy Wołomina od grudnia będą mogli skorzystać z sześciu par pociągów, które umożliwią dojazd do m.in. Krakowa, Szczecina, Białegostoku, Suwałk, Jeleniej Góry, Żywca, Wisły czy Zwardonia. W Grodzisku Mazowieckim postoje będą mieć dwie pary pociągów, którymi będzie można podróżować do Wrocławia czy Krakowa.

Przewoźnik stale rozszerza także ofertę połączeń międzynarodowych. W nowym rozkładzie rozwinie się oferta połączeń między Polską a Białorusią. Z 1 do 3 par dziennie zwiększy się liczba pociągów z Warszawy do Brześcia. IC Batory z Pragi i Budapesztu poprowadzi grupę wagonów do Moskwy, IC Mickiewicz zaś relacji Warszawa – Brześć – Warszawa będzie skomunikowany z pociągiem do Mińska.

Obowiązujący od 15 grudnia br. rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. W nowym rozkładzie kontynuowane będą przez zarządcę infrastruktury prace modernizacyjne prowadzone na linii nr 6 na odcinku Sadowne – Czyżew. Zaplanowane jest rozpoczęcie prac na dalszym odcinku linii, od Czyżewa do Białegostoku. Inwestycja będzie miała wpływ na ograniczenie oferty na trasie Białystok – Warszawa i może wymusić wykorzystanie zastępczej komunikacji autobusowej.

Planowana jest budowa przystanku Warszawa Stalowa, która wymusi wprowadzenie ruchu jednotorowego na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga. Kontynuowana jest modernizacja linii łączącej Warszawę i Poznań, przez co część pociągów pojedzie trasą okrężną przez Skierniewice i Bełchów.

