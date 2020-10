Europejski Dzień bez Samochodu

We wtorek, 22 września obchodzimy Europejski Dzień bez Samochodu. Tego dnia dzięki uchwale stołecznych radnych można bezpłatnie podróżować Warszawskim Transportem Publicznym.

Komunikacja miejska może być doskonałą alternatywą dla podróży autem. Kto jeszcze nigdy lub już dawno nią nie jechał, niech przekona się na własne oczy. Najlepszą ku temu okazją jest Europejski Dzień bez Samochodu, który przypada 22 września. W dobrym tonie w dodatku z korzyścią dla środowiska naturalnego będzie zostawienie tego dnia auta w garażu i wybranie się na przejażdżkę transportem publicznym.

Jest to forma promocji podróżowania komunikacją miejską, dlatego tego dnia można bezpłatnie korzystać ze wszystkich pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, w obu strefach biletowych. Kto raz spróbuje podróży WTP, ten będzie wiedział, że warto stawiać na komunikację miejską.

Bramki w metrze będą otwarte, a kasowniki w pojazdach wyłączone lub specjalnie oznaczone. Wszystko po to, by kierowcy przed wyjściem z domu odłożyli kluczyki na półkę. Jeśli jednak ktoś z mieszkańców podwarszawskich gmin wyruszy do stolicy samochodem, będzie mógł swój pojazd zostawić tego dnia bezpłatnie na jednym z parkingów P+R.

W akcję włączają się także przewoźnicy kolejowi, którzy podpisali porozumienie o funkcjonowaniu Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD.

Tego dnia będzie można bezpłatnie podróżować wszystkimi pociągami uruchamianymi na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej (niezależnie od relacji i czasu podróży – bez konieczności posiadania jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego prawo do odbycia podróży) oraz Kolei Mazowieckich.

W tym drugim przypadku można będzie bezpłatnie podróżować na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica oraz autobusami KM na odcinku Modlin - Lotnisko Modlin.

