Weekend atrakcji

Pikniki, rekonstrukcje historyczne, ale nie tylko. Oto nasze propozycje na najbliższe dni.

W ten weekend odbędzie się wiele imprez. Aktywni nie mogą ich opuścić.Oto nasz wybór.

W sobotę 27 sierpnia w godz. 17–19 na terenie pomiędzy ulicami: Wójtowską, Konwiktorską, Zakroczymską, R. Sanguszki odbędzie się rekonstrukcja wydarzeń walk w obronie Reduty PWPW podczas Powstania Warszawskiego. W widowisku weźmie udział ok. 150 rekonstruktorów, czołgi, motocykle, ciężarówki.

W tym czasie możliwe są wstrzymania ruchu na wymienionych ulicach. Przez całą sobotę autobusy linii 503 w kierunku pętli Konwiktorska, od skrzyżowania Bonifraterska/Muranowska/Konwiktorska, pojadą ul. Muranowską, Stawki i Bonifraterską, natomiast autobusy linii 227 w kierunku pętli Dw. Centralny od skrzyżowania Słomińskiego/Międzyparkowa będą kursowały ul. Międzyparkową i Bonifraterską.

Piknik powstańcy zorganizowany zostanie w godz. 13 - 16 na skwerze I Dywizji Pancernej WP przy Parku Fontann.

W sobotę 27 sierpnia w godzinach 11 – 18 na trawnikach przy Centrum Handlowym Arkadia odbędzie się piknik policyjny. Miasteczko ruchu drogowego, prezentacja psów i policyjnego sprzętu, symulator jazdy samochodem rajdowym oraz konkursy z nagrodami – to tylko niektóre atrakcje.

Do 28 sierpnia w Konstancińskim Domu Kultury Hugonówka przy ul. Mostowej 15 odbywa się VI Ogólnopolski Festiwal Sportów Teatralnych 321 Impro. Jedyny w Polsce festiwal, łączący teatr i kabaret, na którym publiczność decyduje o przebiegu spektakli. Na scenie m.in. Artur Andrus, Sonia Bohosiewicz, Magdalena Kumorek, Lee White i Teatr AB OVO oraz Kabaret Hrabi.

W niedzielę, 28 sierpnia odbędzie się impreza „Wielokulturowe Warszawskie Street Party". Wyłączona z ruchu zostanie ul. Świętokrzyska od ul. Nowy Świat do ul. Jasnej. Około południa na pl. Bankowym rozpocznie się parada, która przejdzie ulicami: Senatorska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska. W godz. 14 – 22 na ul. Świętokrzyskiej zagości miasteczko festiwalowe, ale ulica pomiędzy Nowym Światem a Jasną będzie wyłączona z ruchu drogowego przez cały dzień.

W niedzielę, 28 sierpnia, o godz. 12 na placu Piłsudskiego odbędą się uroczyste obchody 25-lecia Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Na placu odebrane zostanie ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy, wręczone zostaną odznaczenia i awanse, a wyróżniający się strażnicy zostaną uhonorowani Medalami za Ofiarność i Odwagę. Potem (ok. godz. 13.30) w Ogrodzie Saskim rozpocznie się Pikniki Rodzinny. w najbliższą niedzielę, 28 sierpnia, wielki sport zagości po prawej stronie Wisły. Oprócz odbywającego się na PGE Narodowym Memoriału Kamili Skolimowskiej, w tym dniu będzie również trzecia edycja Półmaratonu Praskiego.

Anita Włodarczyk, Tomasz Majewski czy Piotr Małachowski to tylko niektóre z gwiazd LOTTO Warszawskiego Memoriału Kamili Skolimowskiej, który odbędzie się w niedzielę, 28 sierpnia, o godz. 16.30 na PGE Narodowy. Oprócz rywalizacji kobiet i mężczyzn w zmaganiach udział wezmą zawodnicy niepełnosprawni. LOTTO Warszawski Memoriał Kamili Skolimowskiej to okazja do oficjalnego powitania medalistów Igrzysk Olimpijskich z Rio oraz pożegnania paraolimpijczyków, którzy będą w przededniu wylotu do Ameryki Południowej. Siódma edycja Memoriału Kamili Skolimowskiej będzie bezpłatna dla kibiców, a na trybunach PGE Narodowego będzie mogło zasiąść nawet 30 tys. fanów królowej sportu.

W niedzielę, 28 sierpnia, w godz. 11.30-16.30 na placu Zamkowym odbędzie się już dziewiąta edycja pikniku z Klimatem.

Tego samego dnia odbędą się koncerty muzyki Chopina. Muzycy będą grali z katamaranu Kropka zacumowanym przy plaży pod mostem Poniatowskiego (godz. 18) oraz na plaży przy Płycie Desantu w okolicy Pomostu 511 (godz. 19). Muzykę Chopina w jazzowych aranżacjach zaprezentuje Andrzej Jagodziński Trio. Uzupełnieniem koncertu przy Płycie Desantu będą pokazy videomappingu w technologii 3D, które przeniosą widzów w świat symboli Warszawy, a następnie w świat muzyki Fryderyka Chopina. Projekcja w metaforyczny sposób ukaże zmieniające się pory roku nad Wisłą: od skutej lodem rzeki, poprzez bujną zieleń wiosny i upalne lato, aż do jesieni.

