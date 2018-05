Regiony z bogatą ofertą dla gości

Aktywny wypoczynek w kajaku, podróżowanie Slow Road do „królestwa bociana". Albo festiwale, koncerty, pokazy – sezon czas zacząć.

źródło: AdobeStock Przez Mazowsze wiedzie wiele szlaków tematycznych, m.in. chopinowski, prowadzący przez Żelazową Wolę. +zobacz więcej

Aktywny wypoczynek w kajaku, na żaglach lub na dwóch kółkach. Nad morzem rejsy, nurkowanie do wraków, a w górach podróż w czasie w skansenie „Karpacka Troja". Na pokaźne grono fanów czekają historyczne inscenizacje i rycerskie turnieje, a na zmęczonych miejskim życiem „Mazowieckie królestwo bociana". Dla wszystkich – artyści na festiwalu teatrów ulicznych, koncerty i multimedialna wyprawa na Marsa. To tylko część propozycji turystycznych, jakie przygotują regiony.

Nad morze i jeziora

Sezon turystyczny zainicjowała niedawna długa majówka. Można więc już wypożyczyć żaglówki, kajaki czy rowery. Praktycznie wszędzie jest rozbudowywana infastruktura, by mieszkańcy i turyści mogli komfortowo wypocząć.

– Nasz region rocznie odwiedza ok. 9 mln turystów, z tego 1,8 mln zagranicznych. Przyciągają ich już nie tylko „obowiązkowe punkty", jak Malbork i Kaszuby, ale i inne miejsca – mówi dyr. Marta Chełkowska z departamentu turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ambicją władz regionu jest stworzenie pełnej oferty turystyki aktywnej, obejmującej rowery, kajaki czy żeglarstwo.

Pomorskie zapewnia wiele możliwości wypoczynku w ruchu, a furorę robią spływy kajakowe. Nie bez powodu – kajakarze mają tu do dyspozycji 32 szlaki o łącznej długości ponad 1 tys. km. – W wielu miejscach przy wsparciu unijnym została rozbudowana, zmodernizowana i zbudowana nowa infrastruktura – pola biwakowe, „przenoski" i przystanie kajakowe – mówi Rafał Wasil z pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Poprawiły się warunki dla kajakarzy na Brdzie czy Raduni. Warto wybrać się na kajaki, bo region obfituje w liczne zabytki hydrotechniki – mosty, kanały, śluzy i elektrownie. W województwie spływy organizuje ponad 60 operatorów i firm.

Jedną z ważniejszych wodnych imprez będzie planowany na 9 czerwca spływ Radunią pod patronatem Pomorskich Szlaków Kajakowych. Zapisy już trwają. – To sposób na odkrywanie z mieszkańcami kolejnych tras i położonych przy nich zabytków – mówi Rafał Wasil.

Pogoda dopisuje, więc zwłaszcza w weekendy żeglarze już ściągają nad jeziora regionu: Charzykowskie i Wdzydze, zwane morzem Kaszub. Z kolei wody Pętli Żuławskiej – jest tu sieć 300 km szlaków – można przepłynąć jachtami czy hauseboatami.

Niezapomniane ekspedycje oferują firmy działające m.in. w Gdyni, Władysławowie i Helu. – Warto ponurkować wokół ORP „Wicher", „Bryza", „Ślązak", „Groźny", „Solen" czy wokół Starej Torpedowni – mówi Wasil. Na wysokości Helu jest zatopiony specjalny statek, do obejrzenia po zejściu na kilkanaście metrów.

Inwestycji dla wodniaków będzie więcej. – Do 2020 r. zagospodarujemy 1,2 tys. istniejących i potencjalnych szlaków kajakowych, utworzone zostaną 32 oznakowane szlaki. Projekt obejmuje 15 rzek w Pomorskiem – mówi dyr. Chełkowska. W ramach projektu Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska rozbudowa czeka kilka marin, m.in. w Pucku i Jastarni.

Region kusi też wydarzeniami. Pod koniec czerwca (30.06) szykuje się Konny Turniej Rycerski Króla Jana III Sobieskiego na Zamku w Gniewie. Potem (7–8 lipca) bitwa o Twierdzę Wisłoujście – wtedy zaprezentują się grupy rekonstrukcyjne. Będą starcia wojsk, nawiązujące do wydarzeń z 1628 r., gdy polskie okręty na Wiśle zaatakowały wojska szwedzkie.

Inny klimat zapewni Truskawkobranie (w lipcu) w Brodnicy Górnej na Kaszubach. Będzie festyn, stoiska i pokazy. – Truskawka kaszubska to produkt regionalny. Ma specyficzny smak, jest bardzo dobra – mówi Marta Chełkowska.

Z wydarzeń kulturalnych wart polecenia jest XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku (12–15 lipca). Barwne wydarzenie, którym żyje całe miasto.

Z kolei Gdańsk Dźwiga Muzę to festiwal poświęcony kulturze tańca. – Jego główną atrakcją jest dwudniowy cykl warsztatów tanecznych, podczas których oddajemy do dyspozycji gości festiwalu profesjonalnie przygotowane namioty taneczne – mówi Maciej Łabuda z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – A pod koniec maja jest Święto Miasta, połączone z ogólnomiejskimi juwenaliami.

Żagle i wojowie

Czyste plaże, urokliwe kurorty i kameralne pojezierza to „magnesy" Pomorza Zachodniego, gdzie dzięki środkom unijnym bardzo poprawiła się infrastruktura turystyczna. W wakacje będzie można korzystać z imponującego piętrowego pomostu na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku, przy Zamku Książąt Pomorskich. – Pomost łączy funkcje tarasu widokowego i miejsca do cumowania – mówi Radosław Soćko z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego.

Z kolei Mrzeżyno do czerwca wzbogaci się o nową promenadę i punkt widokowy, a Mielno o Leśną Pętlę Przygód i Tajemnic – ścieżkę wiodącą przez przez stare wydmy, historyczne grodziska i bunkry z II wojny światowej. Region to także raj dla wodniaków. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski (koszt budowy 270 mln zł) połączył kilkanaście marin na Odrze, jeziorze Dąbie, Zalewie Szczecińskim i wybrzeżu Bałtyku.

Sztandarowe imprezy szykują się w wakacje, w tym słynny na świecie Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie (3–5 sierpnia). – Wtedy skansen obrazujący życie wczesnośredniowiecznej wioski staje się prawdziwą metropolią. Przybywa ponad 2 tys. osób z ponad 30 krajów. Uczestnicy w odtworzonych strojach prezentują dawne rzemiosła, inscenizacje wydarzeń historycznych, są rejsy replikami łodzi historycznych – opowiada Radosław Soćko.

Z kolei w Darłowie szykuje się XV Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych (25 czerwca – 1 lipca). – Pozostając w tematyce militariów, naszymi perełkami są pruskie forty w Świnoujściu – Fort Gerharda, Zachodni i Anioła. Obok warto zajrzeć do podziemnego miasta – ostatniej tajemnicy zimnej wojny – sieci podziemnych korytarzy, łączących schrony pod wydmami w Świnoujściu – mówi Radosław Soćko.

W pełni lata szykuje się jarmark nad Jeziorem Ogórkowym w Kaliszu Pomorskim, gdzie wśród atrakcji jest pływanie „wehikułem odlotowym". I już tradycyjnie legendarne festiwale: FAMA w Świnoujściu czy Gwiazd w Międzyzdrojach.

W olęderskiej chacie

Wyjątkową atrakcją turystyczną – Olęderskim Parkiem Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce – od maja kusi Kujawsko-Pomorskie. To ślad po zamieszkujących kiedyś te tereny przybyszach z Holandii. Rekonstrukcję menonickiej wsi sfinansował samorząd województwa, a na jej niedawnym otwarciu gościł ambasador Holandii. – Jeszcze na początku XX wieku był to jeden z głównych ośrodków tej społeczności. W parku zgromadzono najcenniejsze zachowane do dziś przykłady charakterystycznej architektury – podkreśla Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Jednym ze sztandarowych wydarzeń będzie Święto Województwa. – Między 1 a 10 czerwca przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin – mówi Beata Krzemińska, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. W programie m.in. Astrofestiwal, a na nim multimedialna „Wyprawa na Marsa", i Kosmiczny Teatr Ognia. Stałych fanów ma już 42. Międzynarodowy Turniej Rycerski na zamku w Golubiu-Dobrzyniu (6–8 lipca).

Żagle nad Soliną i Karpacka Troja

Ciekawych propozycji nie zabraknie na drugim krańcu Polski – Podkarpaciu. Sezon ruszył już nad Zalewem Solińskim, wokół którego znajduje się kilkanaście ośrodków żeglarskich. Przystanie jachtowe m.in. w Polańczyku, Solinie i Jaworze czekają na wodniaków. Można pożyczyć łodzie wiosłowe, kajaki, rowery wodne.

Na Podkarpaciu szykuje się wiele imprez. W czerwcu z okazji Dni Pilzna miejscowy rynek i uliczki wypełnią pojazdy z dawnych lat – odbędzie się tu Spotkanie Miłośników Motoryzacji. Niezwykłą podróż w czasie zapewni Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, niedaleko Jasła. To tutaj odkryto jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad, powstałą na początku epoki brązu, 4 tysiące lat temu.

Z okazji Dnia Dziecka skansen przygotował niespodzianki – już 27 maja grę terenową „Mali odkrywcy na tropach skarbu". A później wielkie wydarzenie: Karpacki Festiwal Archeologiczny.

Aktywnych, którzy odwiedzą region na przełomie maja i czerwca, czeka IV Festiwal Biegu Rzeźnika. – To kultowy, jeden z najtrudniejszych i najpiękniejszych ultramaratonów w Polsce. Trasa liczy 80 górskich kilometrów i prowadzi z Komańczy do Cisnej – mówi Aleksandra Gorzelak-Nieduży z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. – Startują tu rodzimi i zagraniczni maratończycy, łącznie ok. 3500 osób – dodaje.

Nowość to I Festiwal Produktów Podkarpackich (25 sierpnia) w Majdanie koło Cisnej, na terenie kolejki leśnej, promujący regionalne produkty i szlak rowerowy Green Velo. Inna gratka to Festiwal Dziedzictwa Kresów, wcześniej pod nazwą Festiwal Kultur i Kresowego Jadła.

Do „królestwa bociana"

Także na Opolszczyźnie szykują się festiwale – w tym IX Festiwal Ognia i Wody nad Jeziorem Nyskim, z atrakcjami w postaci wieczornych pokazów pirotechnicznych, występów artystów i zabaw dla dzieci. Z kolei w Otmuchowie kolorowe wydarzenie, jakim jest „Lato kwiatów", z wystawami w plenerach i w salach XIII-wiecznego Zamku Otmuchowskiego.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się rejsy statkiem po Odrze. – To bezpłatna oferta skierowana do turystów i mieszkańców w wybrane dni wakacyjne – mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzeczniczka Urzędu Miasta Opola.

– Dzięki wielu projektom unijnym, na miasta leżące nad rzeką otworzyła się Odra. Powstało wiele terenów rekreacyjnych, sportowych, idealnych na organizację imprez kulturalnych – mówi – Violetta Ruszczewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. – Sztandarową inwestycją ostatnich lat jest Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, największy park tematyczny w Europie.

Również centralne i wschodnie regiony postarały się o ciekawą ofertę. Wydarzeniem będzie Halfway Festival Białystok (na przełomie czerwca i lipca) poświęcony muzyce songwriterskiej i folkowej. Koncertów będzie można posłuchać w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Stolicę regionu warto odwiedzić, by zobaczyć zwłaszcza perłę lokalnej architektury – Pałac Branickich z ogrodami pałacowymi, które prowadzą wprost na Planty. W ogrodach trzy razy w ciągu tego lata odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów. – Impreza buduje kulinarną markę miasta i wspiera społeczność smakoszy – mówi Anna Kowalska z Urzędu Miasta Białegostoku.

Na gości czeka wyremontowany Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy. Szczególnie polecana jest impreza Plaża Open (27–29 lipca), gdzie najlepsi w kraju siatkarze plażowi będą rywalizować w ramach mistrzostw Polski. Z kolei fanów sportów wodnych czeka widowiskowa impreza „500 kajaków", największy spływ kajakowy w tej części kraju.

Na Mazowszu znajdą coś dla siebie zarówno osoby preferujące aktywny tryb życia, jak i spokój. Zwiedzać i poznawać nowe miejsca można m.in. podczas spływu kajakowego, wycieczki rowerowej czy nordic walking. – Turyści mogą wybrać trasy krajoznawcze bądź tematyczne, m.in. szlak chopinowski, prowadzący przez miejsca związane z życiem i twórczością słynnego kompozytora – podkreśla Izabela Stelmańska, wicedyrektor departamentu kultury, promocji i turystki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Z kolei alternatywą dla tradycyjnego podróżowania jest tzw. Slow Road, promujący popularny w ostatnim czasie styl życia polegający na zwolnieniu tempa i wzbogacania życia o nowe doświadczenia. – W oparciu o tę ideę pomysłodawcy projektu stworzyli niepowtarzalną mapę miejsc typu slow – pensjonatów, restauracji, gospodarstw agroturystycznych, sklepów z produktami regionalnymi – będącą zbiorem gotowych inspiracji dla turystów. Obecnie projekt Slow Road proponuje trzy trasy: „Mazowiecka cisza", „Mazowieckie królestwo bociana" i „Mazowieckie przygody" – mówi Izabela Stelmańska. Można je znaleźć na stronie internetowej.

We wszystkich regionach na cyklistów czekają ścieżki rowerowe wiodące przez malownicze tereny. Największe atrakcje można więc zwiedzić na dwóch kółkach.

Opinia Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego Pomorze Zachodnie cieszy się rosnącym zainteresowaniem turystów. Jest liderem pod względem liczby udzielonych noclegów – według danych GUS w 2016 r. było ich 13,4 mln. Z raportu Eurostatu za 2015 r. wynika, że odwiedzano nas chętniej niż np. Maltę czy Bułgarię. Turystyka to jedna z naszych pięciu regionalnych specjalizacji, a ofertę tworzy kompletny wachlarz propozycji, głównie z zakresu turystyki aktywnej i rodzinnej. Choć naszym największym atutem jest morze, coraz częściej jesteśmy postrzegani jako region ciekawy turystycznie nie tylko latem i nie tylko w pasie nadmorskim. Mamy wspaniałe pojezierza, zabytki, parki narodowe, 100 rezerwatów. Turyści zostawiają u nas rocznie 1 mld zł. To kwota, która jest kołem zamachowym lokalnej gospodarki. Stanisław Rakoczy, wicemarszałek województwa opolskiego Bardzo zależy nam na rozwoju turystyki weekendowej. To oferta skierowana do mieszkańców Opolszczyzny, ale i regionów sąsiednich, coraz bogatsza m.in. dzięki prężnie się rozwijającym gospodarstwom agroturystycznym. Warta uwagi jest turystyka sentymentalna – to przede wszystkim turyści z Niemiec. LIczy się także turystyka przygraniczna, bo mamy sąsiedztwo z Czechami. Dziś, m.in. dzięki funduszom unijnym, rośnie w regionie liczba hoteli, w tym czterogwiazdkowych, pensjonatów i ośrodków agroturystycznych, do których coraz chętniej przyjeżdżają turyści, w tym z zagranicy. Kilkanaście lat temu w regionie nie było ani jednego czterogwiazdkowego hotelu, teraz jest ich kilkanaście i jeden pięciogwiazdkowy – w Sulisławiu. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego Mazowsze to region malowniczy, różnorodny, pełen atrakcji – zarówno tych powszechnie znanych, jak i tych nieoczywistych. Mamy wiele do zaoferowania – od pięknych krajobrazów przez zabytki aż po kontakt z wciąż żywymi tradycjami. Miłośnicy aktywnego wypoczynku czy dobrej regionalnej kuchni na pewno się nie zawiodą. Mazowsze, jak żaden inny region, jest doskonałym miejscem na weekendowe wycieczki wiodące – na przykład – szlakiem kulinarnym. Dla ciekawych regionu samorząd województwa oraz mazowieckie instytucje kultury przygotowały bogatą ofertę turystyczną i kulturalną. Zachęcam więc do wykorzystania coraz dłuższych i cieplejszych dni i rozpoczęcia – a potem kontynuowania – turystycznej przygody na Mazowszu.

"Rzeczpospolita"