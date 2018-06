Pomysł na weekend

Koncerty, wycieczki, a może rejs po Wiśle? Oto propozycje na weekend.

W sobotę rusza 24. edycja popularnego festiwalu. Wystąpią legendy jazzu, międzynarodowe i polskie gwiazdy, będą premiery i jazzowe odkrycia. Posłuchamy artystów z USA, Francji, Włoch, Hiszpanii, Austrii, Skandynawii i Polski.

Międzynarodowy, plenerowy festiwal Jazz na Starówce jest jednym z najpopularniejszych i największych - pod względem ilości publiczności, festiwalem jazzowym w Polsce. Trwa 2 miesiące wakacyjne, w każda sobotę lipca i sierpnia.

Wśród tegorocznych wydarzeń, koncerty między innymi: Davida Murraya, Richarda Galliano, Paolo Fresu, Macieja Obary, Bireliego Lagrene.

Przez 23 lat istnienia zgromadził imponująca liczbę około miliona publiczności. Festiwal kreuje nowe fakty i jakości artystyczne.

Ratusz zaprasza rodziców z dziećmi (do 10 lat) na interaktywne spacery rodzinne po Starówce, podczas których będzie można poznać trzy warszawskie legendy. Na trasie każdej z nich znajduje się pięć punktów, w których uczestnicy spaceru będą mogli rozwiązywać różne zadania związane z usłyszaną legendą.

Spacery odbywają się w każdą sobotę i niedzielę do 2 września. Miejsce zbiórki: Warszawska Strefa Rodziny przy ul. Starej 4. Godziny i legendy do wyboru: o godz. 12.00 - o Warszawskiej Syrence, o godz. 14.00 - o Złotej Kaczce, o godz. 16.00 - o Warsie i Sawie.

Udział w spacerach jest bezpłatny i nie wymaga zapisów.

W trakcie wakacji warszawiacy mogą korzystać z żeglarskich wycieczek przez siedem dni w tygodniu. Rezerwacji miejsc można dokonać również online.

Rytman i Dar Mazowsza to dwie łodzie, na których organizowane są dwugodzinne bezpłatne rejsy tematyczne. Ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Podczas wiślanego rejsu goście łodzi mogą posłuchać opowieści przewodnika. Pierwsza jednostka to płaskodenna łódź o długości 12 m. Pływa się na niej stabilnie, bezpiecznie i komfortowo. Druga to największa drewniana łódź pływająca na Wiśle. Jest wzorowana na jednostkach z XVI wieku. Organizowane są na niej rozrywki edukacyjne, turystyczne, varsavianistyczne i kulturalne. Uczestnicy mają do wyboru dwa rejsy tematyczne: „Życie miasta nad wielką rzeką", godz. 10.00, start z portu Czerniakowskiego; "Życie rzeki w wielkim mieście", godz. 12.30, start z Przystani 511 (Płyta Desantu). W tym przypadku trzeba dokonać rezerwacji na stronie internetowej.

Między brzegami Wisły można też przepłynąć czterema bezpłatnymi promami, które pływają pod banderą Warszawskich Linii Turystycznych. Dostępne są przeprawy: Pliszką (Most Poniatowskiego - Stadion Narodowy), Słonką (Cypel Czerniakowski - Saska Kępa), Turkawką (Nowodwory - Łomianki) i Wilgą (Podzamcze-Fontanny - ZOO).

Kursy trwają kilka minut w jedną stronę. Na pokład Wilgi może zmieścić się 40 osób, zaś na pozostałe promy - po 21.

Od 1 lipca do 31 sierpnia promami będzie można pływać przez cały tydzień. Do dotychczasowych kursów weekendowych, dołączają te w dni powszednie.

zw.com.pl