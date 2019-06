Wianki nad Wisłą

W Multimedialnym Parku Fontann po raz 24. odbędą się "Wianków nad Wisłą". Kto zagra, gdzie będzie można zaparkować samochód?

źródło: materiały prasowe Podczas majówki w parku fontann będzie można obejrzeć pokazy laserowe i posłuchać muzyki +zobacz więcej

Impreza wystartuje w sobotę o godzinie 12.00 „bitwą na patelnie" – kulinarnym show w wykonaniu mistrzów: Krzysztofa Szulborskiego – prezesa Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, Grzegorza Parczewskiego – mistrza świata BBQ, Jeana Bosa – prekursora kuchni molekularnej w Polsce, kucharza rodzin królewskich Belgii i Monako. Pokaz zakończy poczęstunek dla kibiców bitwy – do wyboru kaszotto, paella i śródziemnomorskie penne.

Podczas wydarzenia nie może zabraknąć tradycyjnego puszczania wianków. W tym roku wspólne dekorowanie największego wianka w Warszawie rozpocznie się o godz. 14.00. Pastelowe eustomy, chryzantemy i koralowe peonie nawiążą do najmodniejszej koloru roku 2019 – ustanowionego przez Instytut Pantone – living coral. Kwiatowa kompozycja zostanie zwodowana na Wiśle ok. godz. 18.30.

Dla miłośników wody i sportów wodnych przygotowana została specjalna strefa, a w niej: pokazy żeglarstwa i ratownictwa, prezentacje mistrzów żeglarstwa, regaty o Puchar Wianków (godz. 19.00) oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo odbędą się darmowe rejsy omegami (godz. 13.00-19.00) i tradycyjnymi łodziami wiślanymi. Nad Wisłą wystąpi również trio jazzowe: Tomasz Grzegorski (saksofon), Michał Jaros (kontrabas), Tomasz Sowiński (perkusja)

O godz. 19.30 rozpocznie się koncert gwiazd polskiej – i nie tylko – sceny muzycznej. Wystąpią: Tulia, Krzysztof Zalewski, Nosowska, L.U.C. and REBEL BABEL z gośćmi oraz – australijski duet didżejski – Nervo.

Na potrzeby wydarzenia od soboty, 22 czerwca, od godz. 17.30 do niedzieli, 23 czerwca do godz. 4.00 zamknięte dla ruchu będą obydwie jezdnie Wisłostrady. Jadący od strony Mokotowa będą mogli dojechać do mostu Śląsko-Dąbrowskiego i skręcić w ul. Grodzką. Kierowcy jadący od strony Bielan będą mogli skręcić w ul. Z. Krasińskiego – dalej będą zorganizowane specjalne miejsca parkingowe na skrajnych dwóch pasach ruchu obydwu jezdni, a od ul. R. Sanguszki ulica będzie całkowicie zamknięta dla ruchu (wytyczone zostaną tymczasowe zawrotki na wysokości ul. Wenedów oraz przed ul. R. Sanguszki). W sobotę, 22 czerwca, na ul. R. Sanguszki będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Wyjazd z ul. Wenedów na Wisłostradę będzie możliwy tylko w lewo – w kierunku Bielan, a z ul. Nowy Zjazd wyłącznie w prawo, czyli w kierunku Mokotowa. Połącznie z Wisłostradą nie będą miały natomiast ulice R. Sanguszki i Boleść.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Z. Krasińskiego – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie. Zalecany objazd: most gen. S. Grota-Roweckiego – Jagiellońska – Wybrzeże Helskie – Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński – most Siekierkowski.

W czasie wyłączenia z ruchu Wisłostrady autobusy linii 100 w kierunku placu Zamkowego pojadą ulicami Świętojerską – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Nowy Przejazd – al. „Solidarności". Autobusy linii 118 i 185, w kierunku stacji metra Politechnika i pętli Ursynów Zach., pojadą ulicami: A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Nowy Przejazd – al. „Solidarności" – Nowy Zjazd. W kierunkach przeciwnych z Wisłostrady pojadą ul. Grodzką w al. „Solidarności" i dalej ulicami gen. W. Andersa i A. Mickiewicza. Kursowanie autobusów linii 385 będzie zawieszone.

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego na moście Śląsko-Dąbrowskim tramwaje linii 4, 13, 20, 23 i 26 pojadą objazdem do mostu Gdańskiego. Natomiast autobusy linii: 160, 190, 527 oraz nocnych N11, N16, N21, N61, N66 i N71 będą kursowały mostem Świętokrzyskim.

W nocy z 22 na 23 czerwca, po zakończeniu imprezy, na ulice wyjadą dodatkowe tramwaje linii: 1 (z pętli Ratuszowa-ZOO na pętlę Banacha oraz z ul. Międzyparkowej na pętlę Annopol), 4 (z ul. Marszałkowskiej na pętlę Annopol), 23 (z ul. Targowej na pętlę Nowe Bemowo) i 26 (z ul. Marszałkowskiej na pętlę Gocławek oraz z ul. Targowej na pętlę Koło).

Wstęp na 24. „Wianki nad Wisłą" jest bezpłatny.

zw.com.pl