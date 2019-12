Sylwester w stolicy

Impreza plenerowa organizowana przez TVN odbędzie się na placu Bankowym. Warszawa zakazuje fajerwerków.

źródło: materiały prasowe Ubiegłoroczna zabawa +zobacz więcej

Zabawę na futurystycznej scenie zapewnią gwiazdy, które zaśpiewają polskie i zagraniczne przeboje ostatnich dekad. Będzie można zobaczyć i usłyszeć zespoły: Bajm, Perfect, Kombii, Blue Cafe i Pectus, a także Edytę Górniak, Aleksandrę Gintrowską, Sylwię Grzeszczak, Reni Jusis, Anię Karwan, Ewelinę Lisowską, Patrycję Markowską, Natalię Szroeder oraz Baranovskiego, Grzegorza Hyżego, Libera i Sławka Uniatowskiego.

- Gospodarzami sylwestrowego wieczoru będą: Gabi Drzewiecka, Patrycja Kazadi, Marcin Prokop, Filip Chajzer i Augustin Agurola - a ten ostatni w dwóch rolach, bo jest także odpowiedzialny za choreografię – poinformował Tomasz Marszałł, dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu TVN.

Artystom na scenie będą towarzyszyli tancerze w różnorodnych, oryginalnych układach choreograficznych.

Zabawa rozpocznie się o godz. 19.00.

Jak co roku na terenie zabawy zostanie wydzielona specjalna, oznakowana strefa dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie wyposażona w podest dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoby niewidome i słabo widzące skorzystają z audiodeskrypcji, a osoby niesłyszące będą miały zapewnione tłumaczenie na język migowy i pętlę indukcyjną. Teksty utworów zostaną wyświetlone na ekranie. W strefie będą obecni przeszkoleni asystenci. W strefie promocyjnej będą dostępne materiały informacyjne, takie jak mapy imprezy z zaznaczonymi ułatwieniami czy zapleczem sanitarnym przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami. Cały teren zabawy zostanie oznakowany dobrze widocznymi piktogramami.

Podobnie jak w roku ubiegłym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał decyzję, aby na miejskim sylwestrze nie było pokazu sztucznych ogni. – O północy pokażemy widowisko z wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki scenicznej - powiedział Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady.

Na teren zabawy będzie można łatwo się dostać.- Przygotowaliśmy 48 wejść na pl. Bankowy, od ul. Królewskiej i Marszałkowskiej będą 24 bramki, od ul. Senatorskiej – 8, a od al. „Solidarności" 16 wejść – wymienił Matusiak.

O obowiązujących zasadach przypomina Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego. – Na teren imprezy masowej nie można wnosić broni, materiałów pirotechnicznych, środków odurzających, napojów alkoholowych, ostrych przedmiotów. Nie będą także wpuszczane osoby pijane, a wszyscy uczestnicy będą musieli się podporządkować poleceniom służb – podkreśliła E. Gawor.

O porządek i bezpieczeństwo podczas zabawy sylwestrowej zadba 360 pracowników służb informacyjnych, a rejon dookoła pl. Bankowego będzie patrolować 100 policjantów i kilkudziesięciu strażników miejskich. Straż Pożarna wystawi cztery wozy bojowe, a na terenie będzie także zabezpieczenie medyczne.

Do 2 stycznia zamknięte będą miejsca postojowe na pl. Bankowym. Równocześnie wyłączona z ruchu będzie jezdnia wzdłuż budynku łącząca plac z ul. Elektoralną. Do 2 stycznia zamknięta dla ruchu będzie jezdnia po południowej stronie pl. Bankowego (pomiędzy ul. Marszałkowską a Elektoralną) wraz z wlotami ulic Elektoralnej i Przechodniej. Nie będzie można skręcić z ul. Marszałkowskiej lub pl. Bankowego w ul. Elektoralną lub wyjechać z ul. Przechodniej na ul. Marszałkowską. Na ul. Elektoralnej – na odc. od ul. Przechodniej do ul. Orlej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Utrzymany będzie dojazd do parkingów podziemnych pod budynkami pl. Bankowy 1 i Marszałkowska 115. Ponadto do 2 stycznia do godz. 24.00 wprowadzony zostanie zakaz parkowania na ulicach: Senatorskiej za skrzyżowaniem z ul. Marszałkowską, Elektoralnej od ul. Orlej do pl. Bankowego.

zw.com.pl