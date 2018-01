Policja poszukuje

Komenda Miejska Policji w Siedlcach poszukuje dwóch zaginionych nastolatek.

Komenda Miejska Policji w Siedlcach poszukuje zaginionych Wiktorii Skłodowskiej lat 14 zamieszkałej w miejscowości Rakowiec i Angeliki Krasnodębskiej lat 14 (zamieszkałej Trzemuszka). Ostatni raz były one widziane we wtorek ok. godz. 10.45 na dworcu PKP w Siedlcach. Od tego czasu nie nawiązały one kontaktu z rodziną.

Rysopis poszukiwanych:

Wiktoria Skłodowska: wzrost ok. 165 cm, szczupłej budowy ciała, długie włosy koloru ciemny blond, uczesana w dwa kucyki, oczy niebieskie, twarz owalna, bez znaków szczególnych. Ubrana w kurtkę koloru ciemnozielonego z kapturem obszytym futrem, jasnoniebieskie spodnie jeansowe, buty typu trzewiki w kolorze jasnozielonym, bluzę dresową z kapturem w kolorze ciemnoszarym.

Angelika Krasnodębska: wzrost ok. 175 cm, szczupłej budowy ciała, włosy długości za uszy koloru czerwonego (mahoniowego), farbowane, oczy jasne, twarz owalna. Ubrana w krótką kurtkę koloru zielonego, czapkę koloru zielonego, spodnie jeansowe koloru niebieskiego, buty na koturnie koloru biało-bordowego, chustkę w barwach moro, bluzę dresową z kapturem w tzw. panterkę.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionych proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym siedleckiej komendy pod nr tel. 25 643 23 60 lub 997.

