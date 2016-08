Ruina może stanowić prawdziwą okazję

Ogłoszeń o chęci zakupu mieszkań do remontu jest coraz więcej.

źródło: Freedom Nieruchomości 152-metrowe mieszkanie przy ul. Etiudy Rewolucyjnej na warszawskim Mokotowie zostało wycenione na ponad 1,19 mln zł +zobacz więcej

Mieszkania wymagające kapitalnego remontu to lokale najczęściej dziedziczone w spadku – mówi Małgorzata Pressler z olsztyńskiego oddziału Freedom Nieruchomości. – Zdarza się, że kilku właścicieli chce się pozbyć ciężaru utrzymywania nieruchomości, nie chcąc wykładać pieniędzy na remont. Lokale do remontu sprzedają też osoby starsze, które muszą lub chcą zmienić adres – dodaje.

Remontują wyremontowane

Joanna Lebiedź, pośredniczka z agencji RE/MAX Action, zapewnia, że mieszkania i domy wymagające remontu cały czas trafiają do oferty. – Są to zarówno nieruchomości położone w centrum, jak i na obrzeżach miast – mówi pośredniczka. – Samo określenie „do remontu" jest jednak płynne. Bywają nieruchomości, którym naprawdę nic nie dolega, ale ich standard czy wykończenie zupełnie nie odpowiadają nabywcy. Nawet wymuskane, świeżo wyremontowane nieruchomości zostają po zakupie poddawane przeróbkom, adaptacjom. Nieraz jest to remont generalny – dodaje.

Pośredniczka z RE/MAX Action przyznaje, że trafiają się także kompletnie zrujnowane mieszkania i domy, w których wymienić trzeba absolutnie wszystko – od okien, przez instalacje, aż do podłóg i sanitariatów.

– Często są to dawne mieszkania komunalne, w które nikt nie chciał inwestować, nie mając tytułu własności – wskazuje Joanna Lebiedź.

Jej zdaniem mimo że rynek oferuje coraz częściej nieruchomości po home stagingu, lokale do remontu sprzedają się całkiem nieźle, co wynika z ich niższej ceny.

A Jarosław Mikołaj Skoczeń, ekspert firmy Emmerson Realty, zauważa, że ogłoszeń o chęci zakupu mieszkań do remontu jest coraz więcej. – Są dwie grupy nabywców – opowiada. – Jedni mają ograniczony budżet, więc szukają tańszego mieszkania. A cena mkw. lokalu do remontu może być niższa nawet o 2–3 tys. zł. Znacznie większą grupę stanowią inwestorzy, którzy wyszukują nieruchomości do remontu, negocjują niską cenę, a po remoncie mieszkanie wynajmują albo sprzedają ze sporym zyskiem – dodaje.

Gołe ściany

Jarosław Mikołaj Skoczeń zwraca uwagę na nowy rynkowy trend. – Pojawiają się oferty zamiany mniejszych mieszkań w gorszej dzielnicy na większe, ale do remontu. Jest tu duży potencjał, żeby zarobić okrągłą sumę – ocenia ekspert Emmerson Realty.

Małgorzata Pressler radzi, by każde mieszkanie przed sprzedażą „odgruzować" ze zbędnych rzeczy. – Jeśli w lokalu nie mieszkamy, warto wynieść wszystko i zostawić gołe ściany. Aby zachęcić do kupna takiej nieruchomości, zróbmy wizualizację, pokazując potencjał i możliwości aranżacji – podpowiada przedstawicielka Freedom Nieruchomości.

Jednocześnie przypomina, że zakup mieszkania do generalnego remontu wiąże się nie tylko z nakładami na modernizację. Niekiedy na czas remontu trzeba wynająć lokal. – Dlatego też mieszkania wymagające modernizacji muszą być znacznie tańsze niż ich wyremontowane odpowiedniki – mówi Małgorzata Pressler. – W Olsztynie różnice w cenie mkw. wynoszą 1–1,5 tys. zł.

Eksperci zwracają też uwagę na coraz bardziej popularną usługę home stagingu. – Chodzi o tzw. stylizację wnętrz – wyjaśnia przedstawicielka Freedom Nieruchomości. – Na takie rozwiązanie decydują się osoby, które chcą szybko i dobrze sprzedać nieruchomość, czyniąc ją atrakcyjną w możliwie niedrogi sposób. Usługa stylizacji nieruchomości do sprzedaży czy też home stagingu dla droższych propozycji (średnio 15–30 tys. zł) jest oferowana w pakiecie wraz z usługą pośrednictwa – dodaje.

A Joanna Lebiedź podkreśla, że wyremontowane bądź poddane home stagingowi nieruchomości bardzo dobrze prezentują się i na zdjęciach, i w naturze. – Ich atutem jest możliwość wprowadzenia się bez dokonywania przeróbek, czyli bez angażowania jakiegokolwiek dodatkowego kapitału. Warunek: nieruchomość musi być urządzona w guście nabywcy – mówi pośredniczka z RE/MAX Action. Dodaje, że takie nieruchomości bywają nieco droższe, bo cena uwzględnia przygotowanie do szybkiej przeprowadzki.

– Trzeba pamiętać, że w dzisiejszych czasach, gdy banki dość rygorystycznie podchodzą do kredytowania zakupu nieruchomości i wymagają coraz większego wkładu własnego, cena nieruchomości w wielu przypadkach jest i będzie kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze nieruchomości – mówi Joanna Lebiedź. – I to, czy mieszkanie lub dom wymagają remontu, dla nabywcy o ograniczonym budżecie jest sprawą drugoplanową. Nieruchomość można odnawiać etapami, już w niej mieszkając. Dla klienta o chudszym portfelu lokal do modernizacji będzie zdecydowanie ciekawszą ofertą. Rynek jest dziś na tyle bogaty w oferty, że każdy kupujący ma możliwość wyboru nieruchomości według własnego uznania i potrzeb – podkreśla.

Rzeczpospolita