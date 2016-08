Na osiedlu – sklep, w apartamentowcu klinika

Najdroższe lokale usługowe na nowych warszawskich osiedlach są oferowane po 12 tys. zł za metr.

Najtańsze kosztują 5–6 tys. zł – wynika z analiz portalu RynekPierwotny.pl. – Powierzchnie użytkowe są wyceniane inaczej niż mieszkania. Tak wielkiego znaczenia nie ma w tym segmencie dzielnica czy szeroko rozumiana lokalizacja – wyjaśnia Jarosław Jedrzyński, analityk RynkuPierwotnego.pl. – Liczy się samo położenie lokalu i natężenie ruchu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Od tego bowiem zależy rentowność inwestycji – podkreśla.

Dlatego też np. na stołecznej Białołęce oferowane są lokale po 8 tys. zł za mkw., czyli w takiej samej cenie jak większość podobnych nieruchomości na Mokotowie. Najwięcej lokali w Warszawie jest oferowanych po 7–8 tys. zł za mkw. – podaje Jędrzyński. Średnie czynsze w zależności od lokalizacji, wielkości i standardu nieruchomości wynoszą 60–80 zł za mkw.

Wybudować i sprzedać

W ofercie deweloperów są lokale o powierzchni od kilkunastu do ponad 1 tys. mkw. Największy dostępny w bazie RynkuPierwotnego.pl lokal ma prawie 1,2 tys. mkw. – Takie powierzchnie zajmuje handel, gastronomia, banki – mówi Jarosław Jędrzyński. Dodaje, że deweloperzy najczęściej sprzedają lokale użytkowe, choć część woli czerpać zyski z wynajmu. – Takie powierzchnie kupują głównie inwestorzy indywidualni, którzy wynajmują je różnym przedsiębiorcom – mówi analityk.

Zastrzega, że nie na każdym nowym osiedlu powstają powierzchnie użytkowe, zwłaszcza wielkie. – Wszędzie mogą się trafić małe, pojedyncze lokale przeznaczone na sklepy osiedlowe – zauważa. Budowa dużych lokali, by miała ekonomiczne uzasadnienie, zależy od wielu czynników. – Liczy się lokalizacja i położenie przy ruchliwych ciągach komunikacyjnych. Największą popularnością cieszą się lokale w gęstej, miejskiej zabudowie, która automatycznie generuje duży ruch – podkreśla Jędrzyński. 80 złotych za metr - średnie stawki najmu powierzchni użytkowych na nowych osiedlach mieszkaniowych

Sławomir Horbaczewski, ekspert rynku nieruchomości, ocenia, że lokale użytkowe na osiedlach są niezbędnym uzupełnieniem oferty mieszkaniowej zarówno z segmentu popularnego, jak i apartamentowego. – Powierzchnie użytkowe w większości inwestycji zajmują lokalne, a więc głównie spożywcze sklepy, kluby fitness, przedszkola, punkty medyczne, apteki, kawiarenki i większe lokale gastronomiczne – wylicza Sławomir Horbaczewski. – W apartamentowcach najemcy są bardziej prestiżowi. To luksusowe sklepy, salony kosmetyczne, kliniki medyczne. W wielu inwestycjach lokale można łączyć. Powierzchnie użytkowe sprzedają się na ogół wcześniej niż mieszkania – mówi.

Adwokat i architekt

Lokale usługowe na osiedlach planuje RED Real Estate Development. Jak mówi Teresa Witkowska, dyrektor sprzedaży w tej firmie, w inwestycjach Alpha Park w Warszawie i Red Park w Poznaniu zainteresowani takimi powierzchniami są głównie przedstawiciele drobnych usług, a także poszukujący biur właściciele firm. – Z kolei nasza luksusowa wrocławska inwestycja Nowa Papiernia Ultra Nova to miejsce dla kancelarii adwokackich, pracowni architektonicznych, kawiarni – mówi Teresa Witkowska.

Przemysław Bednarczyk, wiceprezes zarządu Waryński SA Grupa Holdingowa, podziela opinię, że lokale użytkowe to stały element współczesnych osiedli. – Mieszkańcy muszą mieć szybki dostęp do podstawowych usług – wyjaśnia. – W inwestycjach w popularnych dzielnicach jak np. warszawska Wola oraz przy często uczęszczanych ulicach lokale użytkowe cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, dlatego deweloperzy chętnie je planują – podkreśla. Na stołecznym osiedlu Waryńskiego Miasto Wola, realizowanym z firmą Dantex, jest dostępny lokal o powierzchni 54 mkw. W warszawskiej Stacji Kazimierz, budowanej także na Woli, Waryński oferuje lokale o powierzchni 124 i 149 mkw. (I etap) oraz 84, 167 i 169 mkw. (drugi etap).

Lokale usługowe we wrocławskich inwestycjach Angel River i Ovo Wrocław oferuje Angel Poland Group. Jak mówi Ron Ben Shahar z tej firmy, powierzchniami interesują się marki często nieobecne na Dolnym Śląsku. W OVO Wrocław najemcy mają do dyspozycji 4,6 tys. mkw. powierzchni, z czego na parterze – ok. 2 tys. mkw. W Angel River są trzy lokale o powierzchni 75–105 mkw. – Ta ostatnia inwestycja będzie miejscem dla biur, pracowni architektonicznych, kawiarni, klimatycznych restauracji, które idealnie wpiszą się w klimat Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu – ocenia Ron Ben Shahar. – W luksusowym OVO Wrocław skupiliśmy się na pozyskiwaniu wyjątkowych dla rynku wrocławskiego rozwiązań. Nasze powierzchnie wybrał m.in. DoubleTree by Hilton. Operatorem centrum fitness z basenem i spa będzie międzynarodowa sieć Holmes Place – opowiada.

Asaf Gottesman, architekt koncepcyjny OVO Wrocław i jeden z inwestorów, komentuje, że klienci coraz częściej oczekują oferty pasującej do nowoczesnego miejskiego stylu życia. – Dotyczy to również lokali użytkowych i usług. Rośnie popularność budynków typu mixed-use, zwłaszcza w centrach dynamicznie rozwijających się metropolii – podkreśla Gottesman.

Rzeczpospolita