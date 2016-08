Azjatyccy inwestorzy wejdą na nasz rynek

Drogie marki z branży hotelowej wierzą, że w Polsce znajdą klientów.

Wnętrza luksusowego hotelu sieci Raffles – Le Royal Monceau w Paryżu. W Polsce ta sieć otworzy w przyszłym roku w Warszawie hotel Raffles Europejski

Mamy dziś do czynienia z bardzo dużą aktywnością deweloperów oraz inwestorów hotelowych. Wśród nich są zarówno lokalni gracze – np. Polski Holding Nieruchomości, Chopin Airport Development, Zdrojowa Invest, jak też międzynarodowi – m.in. AccorHotels/Orbis, Griffin Real Estate, UBM czy Union Investment – wymienia Jakub Kleban, dyrektor w Dziale Wycen w firmie doradczej JLL.

Dodaje, że pośrednio – bo poprzez zakup Louver Hotels Group (m.in. właściciel hoteli Campanile i Golden Tulip w Polsce) przez Shanghai Jin Jiang International Hotels Development – zawitał na nasz rynek hotelowy kapitał z Azji.

– Ale oczekujemy dalszego wzrostu zainteresowania Polską inwestorów z tego kierunku. Nie możemy jednak ujawniać ich nazw – mówi Jakub Kleban.

Azjatyccy inwestorzy zwykle kojarzą się z bardzo luksusowymi hotelami. Dlatego firmy zwlekały z decyzjami, mając m.in. wątpliwości, czy na drogie pokoje będą chętni.

Kto się rozwija

Jak pisaliśmy na stronach ekonomicznych „Rz" w ostatni czwartek, hotele rosną w Polsce jak na drożdżach.

W przypadku sieci hotelowych dynamiczny rozwój odbywa się jednak głównie poprzez franczyzę lub umowy o zarządzanie, a nie poprzez bezpośrednie inwestycje w nieruchomości.

– Do najbardziej aktywnych operatorów na rynku, otwierających kolejne hotele pod swoimi markami, należą obecnie: AccorHotels / Orbis (głównie marki ibis Styles / Budget, Mercure), Hilton Worldwide (Hampton by Hilton, Hilton Garden Inn, DoubleTree by Hilton), Marriott International (Moxy, AC Hotels, Courtyard), Best Western (BW Premier), IHG (Holiday Inn, Indigo), LHG (Campanile, Golden Tulip), Carlson Rezidor (Raddison, Park Inn) czy B&B Hotels – wymienia Jakub Kleban.

Również lokalni operatorzy, tacy jak Hotele Focus, Satoria Group, Hotele De Silva czy PURO są aktywni na rynku i rozbudowują swoje sieci o kolejne lokalizacje.

Nowe marki

Šárka Chapman, ekspert ds. nieruchomości hotelowych w polskim oddziale Cushman & Wakefield, podkreśla, że w najbliższym czasie na polskim rynku pojawią się nie tylko nowe hotele, lecz także nowe marki i koncepty.

– Wśród nich możemy wyróżnić Motel One – to tzw. marka budżetowa oraz Raffles Europejski – marka luksusowa – podaje przykłady Šárka Chapman. Dodaje, że dobre wyniki operatorów hotelowych zachęcają do realizowania inwestycji, które będą powstawać w głównych miastach.

Jeśli chodzi o Motel One, to będzie to hotel w Warszawie, ze 189 pokojami. Jego otwarcie planowane jest w 2017 r. Natomiast obiekt sieci Raffles (odnawiany stołeczny Hotel Europejski) ma mieć 103 pokoje, które będą gotowe w 2017 r.

– Kolejne znane marki, jak np. Steigenberger Hotel Group, Kempinski Hotels czy Hyatt International, wykazują duże zainteresowanie Polską – mówi Jakub Kleban.

Eksperci JLL podkreślają, że o dobrej kondycji rynku hotelowego świadczy to, że doszło do ważnych transakcji, takich jak zakup hotelu Sheraton Warsaw przez JV Benson Elliot Capital Management LLP, Walton Street Capital i Algonquin czy do tzw. forward purchase projektu hotelowego Holiday Inn Warsaw City Centre (czyli umowy polegającej na sprzedaży nieruchomości w z góry określonym terminie realizacji i za z góry określoną cenę wykonania). Inwestorem był fundusz Union Investment, który nabył również Radisson Blu Wrocław oraz hotel Hampton by Hilton Warsaw City Centre od S+B Gruppe.

– Także lokalni inwestorzy widzą potencjał w branży hotelarskiej, co pokazują transakcje hotelami Orbisu pod marką Mercure w Mrągowie, Lublinie i Zamościu. Pierwszy został kupiony przez spółkę Deporium za około 20 milionów złotych, a dwa pozostałe przez spółkę DWP za 21,5 miliona złotych – dodaje Jakub Kleban.

Obecnie negocjowane są umowy sprzedaży kolejnych kilku hoteli.

Według ekspertów firmy Walter Herz z roku na rok poprawia się kondycja polskiej bazy noclegowej. Na koniec 2015 roku w Polsce było 2316 hoteli, spośród których większość stanowiły obiekty trzygwiazdkowe.

W ciągu zeszłego roku przybyło 66 placówek. Od niespełna dekady ilość powierzchni hotelowych zwiększyła się w naszym kraju niemal o 80 proc. – podaje Walter Herz.

Na rynku dominują obiekty klasy średniej i ekonomicznej. Reprezentacja luksusowych budynków jest wciąż niezbyt duża. Te statystyki mieliby m.in. poprawić azjatyccy inwestorzy.

Niedawno otwarty hotel, mieszczący się w Pałacu Prymasowskim na warszawskiej Starówce, jest 13. hotelem pięciogwiazdkowym w Polsce.

Z prognoz firmy Christie & Co wynika, że najszybciej będzie się rozwijać w Polsce segment hoteli ekonomicznych. Najwięcej projektów w budowie lub w przygotowaniu jest w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Inwestycje szykują się też w Katowicach, Lublinie, Szczecinie i Białymstoku.

