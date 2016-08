Sprzedaż lokali użytkowych

Radni Warszawy uchwalili nowe zasady sprzedaży lokali użytkowych.

Przepisy nowej uchwały Rady m.st. Warszawy przewidują przetarg jako jedyną formę sprzedaży lokali użytkowych, po spełnieniu określonych warunków (uregulowany stan prawny, budynek, w którym znajduje się lokal nie jest przeznaczony do rozbiórki lub wyburzenia, w nieruchomości istnieje wspólnota mieszkaniowa, nie jest objęty najmem, dzierżawą albo innym tytułem prawnym do korzystania).

Za każdym razem decyzja powinna być nie tylko uzasadniona interesem ekonomicznym miasta, ale również powinna być zgodna z oczekiwaniami i potrzebami lokalnej społeczności.

Dzięki tej zmianie zostanie zwiększona kontrola w kształtowaniu przestrzeni publicznej Warszawy. "W przypadku, gdyby doszło do znacznej sprzedaży lokali użytkowych, miasto pozbawiłoby się możliwości zapobiegania zjawiskom, polegającym na wypieraniu jednych branż potrzebnych miejscowej społeczności np. usług rzemieślniczych przez inne" - tłumaczą urzędnicy.

W przypadkach, gdy wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie albo pierwszą opłatą z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przekracza limit określony w uchwale, przewiduje się uzyskanie na sprzedaż lokalu zgody Rady Warszawy.

"Pozwoli to na większą kontrolę przy zbywaniu majątku miasta. Ze sprzedaży wyłączono lokale użytkowe usytuowane w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków" - zapewniają urzędnicy miasta.

