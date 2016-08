Polski Holding Obronny sprzedaje grunty

Pieniądze za poprzemysłowe nieruchomości napędzą nowy biznes. Pod młotek pójdzie m.in. działka w Ursusie.

Należący do PHO biurowiec z Grabiszyńskiej we Wrocławiu nie jest na sprzedaż. Będzie wynajmowany.

Polski Holding Obronny (PHO) – z którego wyłoniła się Polska Grupa Zbrojeniowa – wyprzedaje tereny po fabrykach dawnego Bumaru. Pod młotek idą prawdziwe perełki. Są to: 7-hektarowa działka w śródmieściu Wrocławia oraz dwa tereny (prawie 16 ha) w Warszawie, a dokładnie – w Ursusie.

Holding ma w dyspozycji w sumie niemal 700 tys. mkw. poprzemysłowych terenów w niezłych lokalizacjach, przede wszystkim w dużych aglomeracjach. Teraz zaczyna robić z majątku użytek.

– Sprzedaż nieruchomości po dawnych fabrykach broni to rozsądne działanie, bo dawny majątek firm powinien pracować dla obecnej zbrojeniówki. Ciekawe zresztą, że biznes proponowany przez PHO idzie trochę pod prąd hasłom rządzącej koalicji o ograniczaniu prywatyzacji – komentuje Zdzisław Zieliński, ekspert militarny, wiceszef pisma „Raport WTO".

Cenne nieruchomości

PHO to następca dawnego, zbrojeniowego Bumaru – znanego z największych, wartych setki milionów złotych transakcji eksportowych rodzimej zbrojeniówki: sprzedaży czołgów do Malezji, broni przeciwlotniczej do Gruzji i Indonezji czy wozów zabezpieczenia technicznego WZT dla sił pancernych w Indiach.

Spółka, kierowana od początku sierpnia przez Błażeja Wojnicza, prawnika, specjalistę od spraw bezpieczeństwa, w ostatnich latach w ramach programu konsolidacji państwowego sektora obronnego przekazała produkcyjne spółki do narodowego koncernu: Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

W wyniku skomplikowanego procesu rozliczeń objęła jednak duży pakiet (obecnie 33,4 proc.) udziałów w PGZ i zachowała spory majątek: przede wszystkim nieruchomości, których wartość szacowana jest na ponad 700 mln zł.

Firma ma w zasobach dwa okazałe (Warszawa, Wrocław), przeznaczone na wynajem, biurowce, porządkowane obecnie tereny poprzemysłowe na warszawskiej Woli, a nawet ośrodek narciarski w Korbielowie i Muzeum Historii Ursusa, z 400 cennymi eksponatami, dokumentującymi dokonania polskiego przemysłu ciągnikowego.

O walorach i atrakcyjności gruntów na Woli świadczy pierwsza, ubiegłoroczna sprzedaż. Prawo do użytkowania wieczystego części terenów o powierzchni prawie 47 tys. mkw. PHO sprzedał spółce LC Corp Invest XV za 76,2 mln zł netto. Nabywca przewiduje w tym rejonie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

Zagraniczne placówki

Jak informuje Monika Koniecko, rzeczniczka PHO, władze zamierzają teraz upłynnić kolejną część swoich atrakcyjnych aktywów. Uzyskane fundusze mają wzmocnić PHO i pomóc w rozwinięciu biznesu: to przede wszystkim handel uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, w tym morskim (m.in. łodziami patrolowymi i jednostkami szkolnymi dla służb mundurowych), ale też dostawy maszyn i części zamiennych dla górnictwa i transportu kolejowego.

Zbrojeniowy holding utrzymał w tym celu sieć zagranicznych placówek handlowych na najważniejszych rynkach – w Indiach, Malezji, Kazachstanie, Indonezji. Utrzymuje też aktywność biznesową w krajach Bliskiego Wschodu. W ostatnich latach zostały zlikwidowane jedynie przedstawicielstwa handlowe w Rosji i na Ukrainie.

Oferta dla armii

PHO pracuje też nad koncepcją zarabiania w przyszłości na usługach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa fabrykom broni i obiektom tzw. infrastruktury krytycznej państwa.

W tym roku Holding w konsorcjum z firmą Concept zaoferował armii dostawę pojazdów dalekiego ropoznania w ramach programu „Żmija" i samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności (projekt „Mustang").

Polski Holding Obronny w zeszłym roku znalazł się na Liście 500 „Rzeczpospolitej" na czele rankingu firm, które sukcesywnie poprawiają swój wynik finansowy netto, przyczyniając się do ożywienia gospodarczego w kraju.

Na pewno wpływ na tak korzystny bilans holdingu miał sam proces przekazywania cennych aktywów kapitałowych do konsolidującej zbrojeniówkę PGZ, a także szeroko podjęte działania na rzecz dywersyfikacji działalności operacyjnej. Sukcesem okazało się pośrednictwo PHO w zrealizowaniu zamówienia na szkolny żaglowiec dla wietnamskiej marynarki wojennej, zaprojektowany, zbudowany i wyposażony w krajowych stoczniach.

Rzeczpospolita