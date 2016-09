Posiadacze Chmielnej 70 kontratakują

Osoby, które uzyskały działkę przy Chmielnej 70, chcą, by ratusz zajął się jej reprywatyzacją raz jeszcze.

Kontrowersje wokół zwrotu działki na ul. Chmielnej w Warszawie spowodowały, że powrócił nierozwiązany problem reprywatyzacj.

Słynna działka przy Pałacu Kultury (dawna Chmielna 70) rozpętała burzę medialną i polityczną wokół reprywatyzacji w Warszawie. Kolejni urzędnicy tracą posady, a utratą fotela prezydenta zagrożona jest sama Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Teraz osoby, które na skutek reprywatyzacji stały się współużytkownikami wieczystymi tej działki, czyli Marzena Kruk, Grzegorz Majewski i Janusz Piecyk, sami wkraczają do gry. W piątek złożyli pismo w ratuszu z prośbą o poddanie ponownie weryfikacji decyzji zwrotowej, czyli ponownego przeprowadzenia procedury reprywatyzacyjnej.

Do pisma dołączyli kopię dwóch dokumentów, tj. aktu urodzenia i chrztu Jana Henryka Holgera Martina sporządzony w parafii ewangelicko-augsburskiej w Warszawie oraz aktu notarialnego z 1930 r., stwierdzającego, że Jan H.H. Martin jest obywatelem polskim.

To ich zdaniem powinno rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie nagromadziły się wokół tej działki.

Przypomnijmy: w całym sporze o Chmielną 70 chodzi o to, czy H.H. Martin jako obywatel Danii dostał odszkodowanie na podstawie układu indemnizacyjnego. Jeżeli je otrzymał, to on sam ani jego spadkobiercy nie mieli prawa żądać jej zwrotu. Oznacza to, że osoby, które kupiły roszczenia od H.H. Martina, też nie mogły się tego domagać.

Po tym, gdy pojawiły się wątpliwości co do zwrotu tej działki, miasto wznowiło postępowanie oraz wniosło zastrzeżenie do księgi wieczystej tej nieruchomości.

– Przez wzmiankę w księdze wieczystej osoby, które są obecnie współużytkownikami wieczystymi działki, nic nie mogą z nią zrobić, np. sprzedać – mówi Łukasz Bernatowicz, radca prawny, prowadzący również sprawy reprywatyzacyjne. Dlatego – dodaje – w ich interesie leży, by jak najszybciej wyjaśnić jej sytuację prawną, bo nie mają już nic do stracenia.

Nie będzie to jednak proste. Trzeba ustalić status H.H. Martina. Archiwistów i genealogów czeka więc tytaniczna praca.

– Jest w tej sprawie zbyt wiele znaków zapytania. Mianowicie, czy H.H. Martin miał tylko polskie obywatelstwo, czy może miał podwójne, a jeżeli tak, to czy dostał odszkodowanie w ramach układu indemnizacyjnego – zastanawia się mec. Bernatowicz. – Gdyby je dostał, to zwrot działki byłby faktycznie bezprawny. Gdyby natomiast okazało się, że był tylko obywatelem polskim, to działkę sprywatyzowano zgodnie z prawem.

Zdaniem mec. Bernatowicza nic też nie wiadomo o spadkobiercach H.H. Martina – czy są już tylko Duńczykami oraz czy świadomie zrzekli się odszkodowania za swojego przodka.

