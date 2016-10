Ziemia z dobrym adresem jest na wagę złota

Deweloperzy walczą o działki pod osiedla.

źródło: materiał inwestora Poznańskie osiedle Nowe Winogrady spółki Murapol +zobacz więcej

Za działkę o powierzchni 2,3 tys. mkw. na warszawskich Bielanach firma Home Invest zapłaciła ponad dwa razy więcej, niż wynosiła cena wywoławcza. O ziemię walczyło w przetargu 11 deweloperów. Zwycięska firma na parcelę przy ul. Przy Agorze wydała 13,1 mln zł.

Grzegorz Barbachowski, prezes Home Invest, komentował, że o grunt inwestycyjny w Warszawie nie jest łatwo. Konkurencja na tym rynku jest ogromna.

Opinię podziela Jarosław Mikołaj Skoczeń, ekspert firmy doradczej Emmerson Realty.

– Działki są towarem deficytowym – mówi Skoczeń. – Deweloperzy biją się o każdą dobrze położoną parcelę, i w centrum, i na obrzeżach. Ważne, by grunt był uzbrojony. Ceny działek, na których można szybko rozpocząć inwestycję, idą w górę – zwraca uwagę.

Plomby i wielkie bloki

Także Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, podkreśla, że firmy deweloperskie nie ustają w poszukiwaniach atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych, i to niezależnie od rynkowej koniunktury.

– Boom sprzedażowy trwa, więc zainteresowanie działkami jest tym większe – zauważa Jędrzyński. – Na celowniku inwestorów są dobrze zlokalizowane parcele o różnej wielkości – od niewielkich plomb pod kameralne bloki po największe działki pod wieloetapowe osiedla.

Mniejsze zainteresowanie budzą dziś tereny na peryferiach, na których można budować tańsze, emdeemowskie mieszkania, do których dopłaca państwo.

O deweloperskich rekordach mówi Sławomir Horbaczewski, ekspert rynku nieruchomości. – Mieszkania sprzedają się bardzo dobrze, a nowe inwestycje deweloperskie idą pełną parą. Deweloperzy wciąż potrzebują działek. Te zgromadzone w bankach ziemi mogą już nie wystarczyć – ocenia. – W pierwszej kolejności firmy kupują grunty pod osiedla, które mają powstać w w najbliższych latach.

Mirosław Łoziński, prezes zarządu spółki Waryński Grupa Holdingowa, dopowiada, że ostatnie kilkanaście miesięcy było dobrym okresem na rynku gruntów. – Deweloperzy, nie chcąc przegapić sprzyjających warunków, rozbudowują banki ziemi – komentuje szef Waryńskiego. – Podobnie jak w innych segmentach rynku nieruchomości prym wiedzie Warszawa. To właśnie w stolicy zapotrzebowanie na atrakcyjne działki jest największe. Inwestorzy poszukują dobrze skomunikowanych z centrum terenów z bogatą infrastrukturą i dostępem do usług – zwraca uwagę.

Prezes Łoziński nie ukrywa, że konkurencja na rynku nieruchomości jest coraz większa. – Firmy rywalizują także o grunty inwestycyjne, co w najbliższych miesiącach może się przełożyć się na wzrost cen działek – prognozuje prezes Waryńskiego. Jego firma koncentruje się dziś na kolejnych etapach osiedli na warszawskiej Woli. Ich budowa zajmie spółce ok. trzech lat. – Nie oznacza to, że nie staramy się o nowe działki – zastrzega Mirosław Łoziński. – Analizujemy sytuację na rynku i poszukujemy terenów blisko punktów usługowych i placówek oświatowych.

Wchodzą na nowe rynki

Parceli pod osiedla poszukuje także spółka Murapol, która buduje mieszkania w 11 miastach, m.in. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wieliczce, Warszawie. Jak podaje Michał Sapota, prezes Murapolu, tylko w trzecim kwartale tego roku grupa podpisała przedwstępne umowy kupna sześciu działek o łącznej powierzchni ponad 19,6 ha, zlokalizowanych w Katowicach, Łodzi, Warszawie, Gdyni i Gdańsku. – W tym samym czasie w Katowicach i Tychach kupiliśmy nieruchomości o powierzchni prawie 5,3 ha, na których zamierzamy wybudować osiedla na ok. 925 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 41 tys. mkw. – podaje Michał Sapota. – Szczególnym zainteresowaniem Grupy Murapol cieszy się Trójmiasto. Liczymy tam na ponadprzeciętne zwroty z inwestycji – wyjaśnia.

Do tej pory w tym regionie kraju Murapol działał jedynie w Gdańsku. – Teraz podjęliśmy decyzję o wejściu z ofertą mieszkaniową do Gdyni, gdzie kupiliśmy już jedną działkę i analizujemy kolejną ofertę – opowiada prezes Sapota. – Bacznie przyglądamy się również rynkowi mieszkaniowemu w Sopocie. Zamierzamy zintensyfikować swoją działalność nad morzem. Trójmiasto będzie dla nas jednym z najważniejszych rynków. Planujemy też wejście na rynki zagraniczne. Pierwszym krokiem w realizacji tego planu jest kupno działki o powierzchni 1 ha w Berlinie za kwotę 1,45 mln euro – podaje. Murapol wybuduje tam osiedle z ok. 120 lokalami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5,4 tys. mkw.

Mateusz Juroszek, wiceprezes spółki Atal, komentuje, że rynek gruntów jest zróżnicowany.

– W Warszawie, gdzie konkurencja wśród deweloperów jest największa, najtrudniej kupić dobry grunt w rozsądnej cenie, tym bardziej że zasób atrakcyjnych działek jest ograniczony – mówi. – Także w Krakowie coraz trudniej o dobrą działkę. Stolicą Małopolski interesują się m.in. firmy, które budowały głównie w Warszawie. W efekcie popyt na grunty cały czas rośnie.

Atal w tym roku planuje wydać na działki 100–120 mln zł. Nie wyklucza jednak zwiększenia budżetu. Do tej pory firma wydała już ok. 90 mln zł.

Rzeczpospolita