Stare zagłębia biurowe stracą klientów?

Parki biurowe na przedmieściach kontra projekty w centrum.

Popularne dotąd lokalizacje biurowe mogą tracić najemców na rzecz nowych kompleksów biurowych w centrach miast. Np. w Warszawie najbardziej dynamicznie rozwijające się miejsce to okolice ronda Daszyńskiego, gdzie ma powstać kilka wież biurowych.

– Nie ma drugiego takiego obszaru w kraju jak okolice ronda Daszyńskiego. W ciągu kilku lat deweloperzy chcą tu wybudować ponad 400 tys. mkw. biur. To tyle, ile wynoszą zasoby biurowe w Poznaniu – mówi Łukasz Kałędkiewicz, szef działu wynajmu powierzchni biurowych w CBRE.

Jego zdaniem za pięć lat wokół ronda Daszyńskiego będzie 800 tys. mkw. biur. Dwie z zapowiadanych wież już się pną do góry. Kolejne mają pozwolenia na budowę. Deweloperzy z Woli liczą na odpływ klientów ze Służewca. – Trzymam kciuki za Służewiec. Nie zasługuje na określenie Mordor. Najemcy muszą tylko przeżyć tam remonty. Czy wytrwają? Pewnie nie wszyscy. Bo rynek sprzyja przeprowadzkom – uważa Jarosław Zagórski z Ghelmaco (rozmowa >N8).

Co na to agenci pośredniczący w transakcjach?

Andrzej Brochocki, wspólnik w Kancelarii Brochocki:

– Na rynku nadal jest bardzo duży popyt na biura w parkach biznesowych ze strony firm reprezentujących sektor obsługi biznesu. Widać to jednak głównie poza Warszawą, gdzie branża rozwija się najprężniej. Centra BPO najwięcej osób zatrudniają w Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście, Łodzi, aglomeracji katowickiej i w Poznaniu.

Parkami biznesowymi interesują się przede wszystkim duże międzynarodowe firmy z wielu branż jak IT, farmaceutyczne, motoryzacyjne. Najbardziej prestiżowe adresy w nowoczesnych biurowcach i kameralnych kamienicach w dużych miastach wybierane są zwłaszcza przez duże kancelarie prawnicze i firmy doradcze. Wzrost podaży powierzchni biurowych oraz wskaźnika pustostanów sprzyja sytuacji tych najemców, których głównym celem jest optymalizacja poziomu kosztów najmu.

Jakie firmy ostatnio porzuciły parki biurowe na rzecz centralnych lokalizacji? Jeśli chodzi o warszawskie przeprowadzki, Stanley Black & Decker Polska opuścił Park Postępu, a nowe biuro firmy mieści się w budynku Proximo przy ul. Prostej 68 na Woli. Philip Morris Polska zamienił Trinity Park na rzecz Gdański Business Center II. Unilever Polska opuścił Trinity Park i wprowadził się do Eurocentrum Office Complex, a Bibby Financial Services zmieni mokotowski Empark na Eurocentrum Office Complex.

Renata Osiecka, partner, Axi Immo:

– Najpotężniejszy kompleks biurowy w Polsce to Empark Mokotów Business Park (ponad 115 tys. mkw.). Mieści się na warszawskim Służewcu. Również inne miasta mają swoje biurowe city. W Krakowie centra biznesowe lokują się nieco dalej od centrum, w rejonie Prądnika Białego i Czerwonego oraz w południowo-zachodniej części miasta. Wiodące kompleksy biurowe na tym rynku to m.in. Bonarka for Business, która docelowo zaoferuje 95 tys. mkw., Opolska Business Park – blisko 60 tys. mkw., Quattro Business Park – ok. 50 tys. mkw. Charakterystyczny jest również wyprowadzony poza miasto, śladem amerykańskich inwestycji, Kraków Business Park w Zabierzowie, oferujący ok. 50 tys mkw. biur. We Wrocławiu największe kompleksy biurowe zlokalizowane są w ścisłym centrum, na zachodzie miasta pomiędzy ulicami Legnicką i Strzegomską oraz wzdłuż ulic Powstańców Śląskich i Karkonoskiej. Do największych wrocławskich inwestycji biurowych należą m.in. Sky Tower – 28 tys. mkw. czy Wojdyła Business Park – 25 tys. mkw.

Czy najemcy chcą mieć dziś siedziby w rozległych parkach biurowych, czy raczej preferują miejsca, w których nie przepadną w tłumie? Wybór lokalizacji biura zależy w dużej mierze od sektora, w którym jest aktywny najemca. Dla przykładu firmy konsultingowe czy kancelarie prawne wybierają prestiżowe, centralne lokalizacje. Odległe od centrum parki biurowe preferowane są z kolei m.in. przez firmy z sektorów IT, BPO czy innych działalności, gdzie bezpośredni kontakt z klientem nie jest kluczowy.

W Warszawie obserwujemy odwrót od największej dzielnicy biurowej – Mokotowa, głównie na rzecz dynamicznie rozwijającej się Woli. Ostatnio decyzję o przenosinach ze Służewca na Wolę ogłosiła firma Black & Decker, której nowe biuro będzie mieściło się w rejonie ronda Daszyńskiego. Również Philip Morris opuszcza Mokotów na rzecz Muranowa i inwestycji Gdański Business Center. W regionie krakowskim w trakcie przeprowadzki jest właśnie Shell, który w ubiegłym roku podpisał jeden z największych kontraktów na krakowskim rynku (22 tys. mkw.) i przenosi się z Kraków Business Park w Zabierzowie do miejskiej lokalizacji w DOT Office.

Radosław Pawlak, dyrektor, CBRE:

– Żadne z miast regionalnych nie ma dzielnicy biurowej na skalę warszawskiego Mokotowa. To tu w latach 90. dostępna była największa ilość terenów poprzemysłowych, które były sprzedawane po bardzo atrakcyjnych cenach. To właśnie na Mokotowie powstał pierwszy, i jak do dzisiaj największy park biurowy w Polsce – Empark.

W miastach regionalnych mamy do czynienia raczej ze skupiskami kilku budynków, które budują różni właściciele lub kompleksami biurowymi na mniejszą skalę. Te decyzje w największej mierze determinowane są przez dostępność działek pod zabudowę, a także przez potencjał rynku w kontekście wchłonięcia nowej powierzchni biurowej.

Z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań, dotyczących preferencji najemców, wynika, że decyzja odnośnie lokalizacji siedziby w parku biurowym czy samodzielnym biurowcu zależy wyłącznie od charakteru i profilu firmy oraz specyfiki pracy.

Rzeczpospolita