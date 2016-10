Nowe mieszkania w Wilanowie doskonalą lokatą kapitału

Wobec niskiego oprocentowania lokat bankowych osoby dysponujące kapitałem lokują oszczędności inwestując w mieszkania na wynajem. Ta forma pomnażania kapitału jest coraz bardziej popularna, ponieważ rynek nieruchomości ma opinię jednego z najstabilniejszych w Polsce i najmniej podatnych na kryzysy targające rynkami finansowymi.

Ceny nowych mieszkań w Warszawie

Warszawski rynek mieszkaniowy to najdroższy ale też największy rynek w Polsce. W stosunku do mieszkań na prowincji ceny warszawskich nieruchomości są wyższe o kilkadziesiąt procent. Wysokie ceny nie wpływają jednak na popyt, ponieważ z danych przedstawionych przez Amron – Sarfin za I kw. 2016 wynika, że aż 41 procent kredytów zaciąganych na cele mieszkaniowe w Polsce dotyczyło zakupu nieruchomości właśnie w stolicy kraju. Ciekawym zjawiskiem jest też fakt, iż z roku na rok udział nieruchomości warszawskich w finansowanych przez banki kredytach hipotecznych wzrasta np. dla ostatnich 12 miesięcy nastąpił wzrost o 6%. NBP podaje, że średnia, transakcyjna cena za 1 m kwadratowy powierzchni mieszkaniowej w Warszawie wynosi 7600 zł na rynku pierwotnym. To aż 21% więcej niż cena w Krakowie i 22 % więcej niż koszt zakupu nowego mieszkania w Poznaniu.

Najpopularniejszy metraż w Warszawie

Z raportu Amron - Sarfin wynika, że klienci kupują najczęściej mieszkania o powierzchni 45 – 55 mkw. Zazwyczaj są to nowe mieszkania dwu lub trzy pokojowe, które dość łatwo jest wynająć zarówno studentom jak i poszukującym lokum młodym parom. W tym samym raporcie znajdujemy informację, że kawalerki są nabywane przez około 7 % kupujących, a mieszkania o największym metrażu wybiera około 5 % nabywców.

Ceny najmu w Warszawie

Analitycy WGN wyliczyli, że za najem w stolicy trzeba zapłacić średnio 45 zł za m kw powierzchni. I tak za wynajęcie mieszkania dwu lub trzypokojowego trzeba w Warszawie zapłacić ponad 2500 zł. Oczywiście ceny najmu różnią się w zależności od standardu i wyposażenia mieszkania. Niemały wpływ na cenę ma też lokalizacja. Najdroższe mieszkania są położone w Śródmieściu, na Mokotowie oraz na Powiślu. Najtaniej można wynająć w dzielnicach znacznie oddalonych od centrum miast takich jak Ursus, Wawer czy Białołęka.

Stołeczny rynek mieszkaniowy jest najdroższym rynkiem w Polsce. Dla porównania średnia cena metra kwadratowego w Krakowie to około 35 zł za wynajęcie. Dlatego wielu inwestorów planując zakup mieszkania jako inwestycji kapitału decyduje się właśnie na rynek nieruchomości warszawskich. Stosunkowo najwyższa stopa zwrotu skutecznie przyciąga inwestorów.

Rynek wtórny czy pierwotny?

Polacy wolą mieszkać w nowoczesnym budownictwie stąd większym popytem cieszą się nowe mieszkania, tym bardziej że stosunkowo niewielka jest różnica cen w porównaniu z rynkiem wtórnym. Nowoczesne osiedla to także nowoczesna infrastruktura, która ułatwia i uprzyjemnia życie w mieście. Swobodny dostęp do miejsc parkingowych, stojaki na rowery, zielone zakątki, w których można odpocząć, place zabaw dla dzieci i doskonale zorganizowana komunikacja miejska to atuty, których nie sposób przecenić. Wynajmujący mieszkania zwracają również uwagę na standard wykończenia i są skłonni zapłacić nieco więcej za nowoczesny design i dobrze wyposażoną kuchnię.

Okolice Warszawy równie atrakcyjne

Utrzymuje się trend zakupu mieszkań na prestiżowych osiedlach w miejscowościach zlokalizowanych pod Warszawą. Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się lokale wybudowane w podwarszawskim Wilanowie. Ceny są konkurencyjne w porównaniu do mieszkań w stolicy bo za 70-metrowe mieszkanie trzeba przeciętnie zapłacić 530 000 złotych. W Śródmieściu taki lokal kosztowałby ponad 100 000 zł więcej. Atrakcyjna jest też cena najmu mieszkania na Wilanowie. Miesięcznie najemcy płacą około 6500 zł czynszu za 70 metrową powierzchnię. Wilanów jest wyjątkowym miejscem i cieszy się bardzo dobrą opinią. Mieszkańcy tej miejscowości to przede wszystkim biznesmani, pracownicy korporacji zajmujący eksponowane stanowiska, a także zamożni muzycy, aktorzy i sportowcy.

Nowe mieszkania na Wilanowie

Od 2011 roku najwięcej lokali w przeliczeniu na liczbę mieszkańców oddawane jest właśnie w Wilanowie (51 na 1000 osób). Powodem tak dynamicznego rozwoju miasteczka jest ogromny popyt na lokale. Ciągle powstają nowoczesne kompleksy budynków czego przykładem może być jedna z najnowszych inwestycji prowadzona przez znanego i cenionego dewelopera jakim jest firma Polnord. Ten znany ze śmiałych posunięć urbanistycznych deweloper oddaje właśnie do dyspozycji klientów 6 budynków położonych w śródmieściu Wilanowa. Więcej na temat nowych mieszkań na warszawskim Wilanowie mogą Państwo przeczytać na stronie: http://www.polnord.pl/oferta/warszawa/srodmiescie-wilanow/.

Jak podkreślają władze dzielnicy Wilanów atrakcyjność okolicy podyktowana jest przede wszystkim rozległymi terenami zielonymi jakie mają do dyspozycji mieszkańcy. Nowe ścieżki rowerowe pozwalają na aktywne zwiedzanie miasteczka. Przemyślana i bardzo atrakcyjna architektura i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej gwarantuje doskonałe wrażenia estetyczne jakie daje połączenie zabytkowych obiektów z nowoczesną infrastrukturą. Wszystkie te czynniki wpływają na decyzje inwestycyjne i korzystną lokatę kapitału.

Materiał Partnera