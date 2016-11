Fryzjer nie tylko w galerii handlowej

Gdzie szukać lokali na wynajem, a gdzie na sprzedaż.

Gdzie szukać lokali pod działalność usługową, np. na salon fryzjerski? U deweloperów budujących osiedla czy u firm, które stawiają biurowce z funkcją handlową, czy może w galeriach? Karolina Nitowska, starszy specjalista z działu powierzchni handlowych w firmie doradczej Colliers International zapewnia, że najemcy poszukujący powierzchni handlowej pod działalność związaną z branżą beauty mają dziś wiele możliwości.

– Właściciele centrów handlowych już na etapie ich planowania przeznaczają powierzchnie pod taką działalność – wyjaśnia Karolina Nitowska. – W małych i średnich galeriach handlowych znajdziemy zwykle jeden punkt tego rodzaju. W większych obiektach możemy spotkać nawet dwóch lub trzech takich operatorów, nie licząc najemców, którzy mogą działać w formacie wyspy w pasażu handlowym. W takich punktach można liczyć na usługi typu manicure.

Nie tylko w centrum

Duży wybór lokali usługowych, w których można urządzić salon fryzjerski, studio urody albo gabinet masażu, najemcy mają także w biurowcach oraz na parterach budynków mieszkalnych.

– Ostateczna decyzja o wyborze konkretnego lokalu zależy od takich czynników, jak: komunikacja, zasobność portfela mieszkańców osiedla albo pracowników biurowca, wysokość stawek najmu, specyfika lokalizacji związana z możliwością zapewnienia komfortu i intymności potencjalnym klientom – podkreśla specjalistka z Colliers International. – Wyspecjalizowane w konkretnych zabiegach kosmetycznych placówki można zwykle znaleźć w wolno stojących nieruchomościach, poza centrami miast.

Także Ewa Pawłowska, starszy konsultant w dziale wynajmu powierzchni handlowych firmy doradczej JLL, zwraca uwagę, że lokale usługowe znajdziemy i w centrach handlowych, i w budynkach mieszkalnych, i w budynkach biurowych. – Praktycznie w każdym większym centrum handlowym znajduje się fryzjer. Dziś bardzo popularne są też punkty oferujące manicure – mówi Ewa Pawłowska. – W niektórych galeriach znajdziemy też inne lokale usługowe, w których oferowane są usługi kosmetyczne albo spa. Takie punkty znajdują się jednak w mniej popularnych częściach obiektu, a to ze względu na to, że tego typu działalność generuje mniejsze obroty. Najemcy nie mogą więc płacić podobnego czynszu jak lokale modowe – wyjaśnia przedstawicielka JLL.

Dodaje, że największe zainteresowanie na takie usługi widać w dużych miastach. – Tam siła nabywcza klientów jest większa – tłumaczy Ewa Pawłowska. Nic więc dziwnego, że lokali komercyjnych, w których można prowadzić tego typu działalność, przybywa. – Praktycznie w każdym nowo budowanym osiedlu na parterach budynków są lokale przeznaczone pod działalność usługową – zwraca uwagę.

Witryny i parkingi

Karolina Nitowska ocenia, że usługi związane z urodą i zdrowiem rozwijają się w ostatnich latach dość dynamicznie. – Szczególnie w średnich i dużych miastach rośnie liczba wyspecjalizowanych salonów spa, instytutów urody, prywatnych klinik i salonów kosmetycznych – zauważa specjalistka z Colliers International. – Najmniej tego rodzaju nieruchomości jest na przedmieściach i w małych miastach. Najwięcej zaś w centralnych dzielnicach największych aglomeracji.

Z analiz Colliers International wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się lokale usługowe tuż przy głównych ulicach. – Takie powierzchnie znikają z oferty z dnia na dzień. Potencjał głównych ulic nie słabnie od lat – podkreśla Karolina Nitowska. – Najemcy zwracają szczególną uwagę na nieruchomości, które mają dostęp do miejsc parkingowych lub są zlokalizowane przy przystankach komunikacji miejskiej, są dobrze widoczne dla pieszych i mają atrakcyjne, duże witryny.

Dodaje, że o lokale usługowe pytają najczęściej najemcy z branży gastronomicznej i sektora modowego.

Ewa Pawłowska zapewnia zaś, że potencjalni najemcy mogą wybierać spośród wielu propozycji. – Podaż lokali usługowych, zwłaszcza poza centrami handlowymi, jest duża – mówi przedstawicielka JLL.

Czy w ofercie są lokale na sprzedaż czy na wynajem?

– W przypadku centrów handlowych w grę wchodzi jedynie wynajem powierzchni, podobnie zresztą jest w większości biurowców – mówi Ewa Pawłowska. – Jeśli chodzi o lokale na parterach budynków mieszkaniowych, to zwykle możliwy jest także ich zakup od deweloperów.

Karolina Nitowska podaje, że stawki najmu za lokale w centrach handlowych, w których działa branża beauty, zależą od miasta i wielkości obiektu. – W aglomeracjach czynsze za lokale o powierzchni 40–50 mkw. wahają się od 30 do 40 euro za mkw. – mówi Nitowska. – Czynsze za lokale przy ulicach zależą głównie od metrażu nieruchomości i dzielnicy, w której lokal handlowy działa. Z ofertami sprzedaży tego typu lokali możemy się spotkać w przypadku budynków mieszkaniowych.

Deweloperzy budujący osiedla oferują lokale usługowe w cenach od ok. 4 do ponad 10 tys. zł za mkw. Na przykład w warszawskiej inwestycji Aura Park Wilanów jest do kupienia ostatni lokal o powierzchni ponad 56 mkw., który jest wyceniony na 620,5 tys. zł. Na wrocławskim osiedlu Olimpia Port są lokale o zróżnicowanej powierzchni – od 55 do 117 mkw., przeznaczone m.in. na drobne usługi. Ceny takich nieruchomości zaczynają się od 365 tys. zł.

"Rzeczpospolita"