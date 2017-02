Regiony walczą ze sobą, stolica kusi kadrami

Właściciele biurowców liczą – chyba bardziej niż kiedykolwiek – na branżę usług dla biznesu.

I to nie tylko deweloperzy stawiający nowe budynki, ale także ci, którzy mają kilkuletnie lub starsze biura.

Dlaczego? Bo to bardzo dobry klient. I perspektywiczny. Dziś w kraju działa prawie tysiąc firm w sektorze BPO/SSC, zatrudniających ponad 200 tys. pracowników. Najwięcej centrów usług wspólnych jest w Warszawie – 160. Zatrudniają około 37 tys. osób. Jednak prym wiedzie pod względem zatrudnienia z ponad 50 tysiącami pracowników usług biznesowych Kraków.

Do tej pory stolica Małopolski była wśród miast regionalnych ewenementem, jeśli chodzi o pustostany biurowe. W ostatnich miesiącach duża, nowoczesna powierzchnia dostępna od ręki praktycznie była tam nie do znalezienia. Teraz może się to zmienić. C&W podaje, że najwięcej nowych biur wśród miast regionalnych oddanych zostało do użytku w 2016 r. właśnie w Krakowie – 149 tys. mkw. We Wrocławiu – 142 tys. mkw.

Nie próżnują także firmy z Trójmiasta, którym nie brakowało dotąd najemców. W kolejce po względy inwestorów z BPO/SSC czekają też Łódź, Poznań i Katowice, a nawet Lublin i Szczecin. I warszawski Służewiec, który kusi coraz niższymi stawkami. Kto wygra ten wyścig?

Nie ci, którzy mają najtańsze biura w najlepszych lokalizacjach, ale ci, którzy oferują nowoczesne biurowce w miejscach, gdzie łatwo o kadry dla branży.

"Rzeczpospolita"