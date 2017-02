Spakują, przewiozą i przechowają

Ile kosztuje przeniesienie siedziby, ile składowanie rzeczy?

źródło: Shutterstock Duże biuro można przenieść nawet w kilka dni +zobacz więcej

Klamka zapadła. Przenosimy biuro w inne miejsce. Ile to trwa? Ile kosztuje? – Czas przeprowadzki zależy nie tylko od wielkości biura, ale i specyfiki firmy – mówi Adam Bajorek, dyrektor ds. przeprowadzek w DTS. – Ustalamy, czy możemy pracować w weekendy, w nocy czy w ciągu dnia. Nasz rekord to przeprowadzka pełnych 700 stanowisk pracy wraz z meblami, sprzętem komputerowym oraz dokumentacją w cztery doby. Ceny są bardzo zróżnicowane. W zależności od stanowiska pracy (np. call center) stawki wahają się od 160 do 400 zł (za stanowisko). Cena zależy także od odległości do nowego biura.

Pakują i magazynują

– Przeprowadzka to nie tylko przewiezienie rzeczy. My oferujemy także szkolenia pracowników przenoszonej firmy, przygotowanie stron internetowych, które pomagają się im odnaleźć, pakowanie dokumentacji lub dostarczanie kartonów, jeśli firma chce się pakować sama – wylicza Adam Bajorek. – Zabezpieczamy także budynek, windy, pakujemy dokumentację, meble, sprzęt. W nowym miejscu wszystko rozpakowujemy i ustawiamy stanowiska pracy. Jeśli klient sobie tego życzy, układamy dokumenty, a nawet podłączamy sprzęt informatyczny – dodaje.

DTS przewozi także serwery, kasy pancerne. Oferuje też usługi magazynowania. – Mamy magazyny w całym kraju – mówi dyrektor Bajorek. – Oferujemy również usługi dodatkowe: wieszanie obrazów, utylizację mienia, transport dzieł sztuki.

Szeroki zakres usług oferuje także firma Inter-Trans Przeprowadzki. – Wszystko zależy od potrzeb klienta. Możemy tylko przewieźć spakowane już mienie, możemy wszystko spakować i przetransportować. Możemy też spakować rzeczy, przewieźć je i rozpakować w nowym biurze. Dokumenty pakujemy pod nadzorem pracownika przeprowadzanego biura – mówi Adam Wojnowski z Inter-Trans Przeprowadzki. – Każde pudło jest specjalnie oznaczone i opisane – dodaje. Inter-Trans ma swój magazyn, gdzie może przechować przenoszone rzeczy. Wyjściowe stawki za przeniesienie jednego stanowiska to 110–280 zł netto.

Drukarki i laptopy

Firmy mogą przechowywać mienie także w samoobsługowych magazynach, których w Polsce przybywa z roku na rok. Jak mówi Jarosław Nowakowski, dyrektor generalny Grupy Kapitałowej Amtra, która jest właścicielem sejfboksów, firmy stanowią 20–30 proc. wynajmujących.

– Ruch nakręcają przede wszystkim niewielkie firmy specjalizujące się w handlu internetowym, dla których wynajem self storage jest znacznie bardziej opłacalny niż wynajem dodatkowych powierzchni do składowania towaru – mówi dyrektor Nowakowski. – Biura przechowują przede wszystkim to, co może zagracić przestrzeń. W przechowalniach można znaleźć nieużywane drukarki i kserokopiarki, komputery i laptopy, meble, ale także materiały reklamowe – wylicza. Część biur traktuje przechowalnie jako bezpieczne skrytki na dokumenty, na które w biurze nie ma miejsca lub istnieje ryzyko ich zniszczenia. – W magazynach można znaleźć archiwa księgowe, archiwa umów, archiwa planów architektonicznych czy zdjęć – mówi Jarosław Nowakowski. – Koszt przechowywania jest taki sam dla firm i osób prywatnych. Ceny zaczynają się od 50 zł netto miesięcznie. Za tyle możemy mieć do dyspozycji boks mający 1 m sześcienny – podaje. Za 5 mkw. trzeba zapłacić 300 zł miesięcznie, za 10 mkw. – 500 zł.

– Im dłuższy czas wynajmu, tym większe mogą być rabaty. Dla przykładu – za miesiąc najmu 10 mkw. zapłacimy 500 zł netto, ale za roczny wynajem takiego boksu – 5280 zł, czyli 440 zł miesięcznie – podaje dyrektor.

Pierwsze sejfboksy powstały w Sosnowcu. Firma planuje kolejne inwestycje.

Stokado Self Storage tzw. komórki magazynowe oferuje w trzech obiektach – dwóch we Wrocławiu i w jednym w Poznaniu. – Firmy i instytucje stanowią 40–50 proc. naszych najemców, pozostali klienci to osoby prywatne – mówi Klaudiusz Bechcicki ze Stokado Self Storage. – W kosztownych i ograniczonych powierzchniach biurowych firmom brakuje miejsca na archiwa, magazyny i rzeczy sezonowe. Firmy przechowują także artykuły promocyjne, dokumenty oraz sprzęt i narzędzia – opowiada.

Klaudiusz Bechcicki zwraca uwagę, że z usług self storage korzystają również firmy profesjonalnie zajmujące się przeprowadzkami. W magazynach przechowują meble i wyposażenie klientów.

– Najemcy niejednokrotnie magazynują bardzo nietypowe przedmioty i specjalistyczny sprzęt. Przechowywaliśmy butelki z winem, zabytkowy karawan dla firmy pogrzebowej, magazyn cygar czy też dużą rzeźbę z jednego z budynków biurowych – opowiada Klaudiusz Bechcicki.

Najmniejsze schowki w Stokado Self Storage można wynająć od ok. 80 zł miesięcznie. Stawki zależą od wielkości i rodzaju powierzchni.

"Rzeczpospolita"