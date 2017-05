Nocleg w fabryce, biurze lub w luksusowym hotelu

Czy w Polsce jest miejsce na nowe obiekty.

źródło: materiał inwestora Niedawno otwarty we wrocławskim OVO hotel Double Tree by Hilton oferuje 189 pokoi. +zobacz więcej

W Polsce jest ponad 2,6 tys. oficjalnie skategoryzowanych hoteli, które oferują ponad 128 tys. pokoi – podaje Maria Zielińska, analityk ds. nieruchomości hotelowych w Cushman & Wakefield. – Większość z nich to obiekty trzygwiazdkowe. Hotele sieciowe stanowią ok. 13 proc.

Duża konkurencja

Z analiz C&W wynika, że w największych polskich miastach buduje się kilkadziesiąt obiektów hotelowych. – W samej Warszawie planowanych jest ponad 20 projektów – mówi Maria Zielińska. Hotele powstają także w miejscowościach wypoczynkowych.

Marta Abratowska-Janiec, konsultant z działu rynków kapitałowych i ekspert ds. rynku hotelowego w CBRE, dodaje, że najbardziej chłonne rynki to Warszawa i Kraków.

– Kraków jest zdominowany przez turystykę, Warszawa przez biznes – mówi Abratowska-Janiec.

Pytana o nowe inwestycje mówi, że będą dominowały projekty łączące powierzchnie biurowe, handlowo-usługowe oraz hotelowe.

– Wynika to nie tylko z ograniczonej podaży działek, ale też atrakcyjności takiej formy obiektu – wyjaśnia. – Takie inwestycje w niedalekiej przyszłości powstaną m.in. w centrum i na Woli w Warszawie. Widać także coraz większe zainteresowanie obszarem biurowym wokół Mokotowa (Domaniewska/Wołoska), a to ze względu na gości biznesowych oraz podróżnych z lotniska. Rozwijają się także rynki w kluczowych miastach regionalnych, jak Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice – wskazuje.

Maria Zielińska potwierdza, że projekty mieszane będą coraz popularniejsze w dużych miastach, gdzie rośnie podaż powierzchni biurowej.

– Większość takich hoteli będzie działać w oparciu o umowy leasingu. Duża konkurencja w postaci prywatnych obiektów, wynajmowanych poprzez takie platformy jak Airbnb, sprawia, że pojawią się również aparthotele – mówi przedstawicielka C&W.

Dodaje, że dużym zainteresowaniem inwestorów cieszy się także polskie Wybrzeże, na co wpływ mają bardzo dobre wyniki hoteli w latach ubiegłych oraz rekordy odnotowane podczas ostatniego lata.

Podkreśla, że w miejscowościach turystycznych rośnie zapotrzebowanie na obiekty luksusowe oferujące szeroki wachlarz usług.

– Miejscowości uzdrowiskowe wzbogacą się o obiekty typu medical spa, czemu sprzyja moda na zdrowy tryb życia – wyjaśnia.

Pytana o nowych graczy na polskim rynku wskazuje na tzw. marki lifestyle'owe i te przeznaczone dla milenialsów.

– To na przykład Moxy (marka należąca do Marriott International) czy Radisson Red (Carlson Rezidor) – mówi Maria Zielińska. – Pojawią się też nowe marki z wyższej półki, a wśród nich Autograph Collection (Marriott International) oraz Curio A Collection by Hilton oraz Raffles Hotels & Resorts (Hotel Europejski w Warszawie) – wylicza. Dodaje, że jeszcze w tym roku na polskim rynku mogą zadebiutować nieznane dotąd sieci, działające w oparciu o umowy leasingu, tak jak marka Leonardo, od niedawna obecna w Warszawie.

Marta Abratowska-Janiec zauważa, że nowe obiekty na rynku hotelowym w Krakowie to w większości adaptacje budynków o historycznym charakterze. – Także w Warszawie obserwujemy takie adaptacje, rzadziej jednak są to adaptacje budynków historycznych jak Koneser i hotel Moxy Warsaw Praga – opowiada przedstawicielka CBRE. – Na obiekty hotelowe są przerabiane biura klasy B i C, co jest efektem wzrostu podaży wysokiej klasy biurowców.

Potrzeba nowych

– Banki chętnie finansują inwestycje hotelowe w centralnych lokalizacjach dużych miast oraz w miejscowościach o dużym potencjalne turystycznym – zwraca uwagę Maria Zielińska. Jej zdaniem w Polsce jest jeszcze miejsce na nowe hotele. – W dużych miastach dynamicznie rozwijający się sektor usług generuje napływ turystów biznesowych, rośnie też liczba turystów zagranicznych – wyjaśnia przedstawicielka C&W. – Polacy coraz częściej wybierają wczasy w kraju. Nowe hotele są więc potrzebne także w miejscowościach wypoczynkowych.

O dynamicznym rozwoju rynku hotelowego mówi także Ron Ben Shahar, partner Angel Poland Group.

– Ubiegły rok był rekordowy pod względem wzrostu obłożenia i średnich stawek – mówi. – Najlepiej wypadły rynki warszawski, wrocławski i krakowski. Szybki rozwój rynku przekłada się na dużą aktywność inwestorów. Widać ekspansję takich marek jak Marriott i Hilton – wskazuje.

Podkreśla, że rynek potrzebuje nowych hoteli. – Muszą to być dobrze zlokalizowane obiekty dopasowane do zmieniających się wymagań klientów – mówi Ron Ben Shahar.

Angel Poland Group wybudował we Wrocławiu pięciogwiazdkowe hotele Double Tree by Hilton i Granary Hotel. Przygotowuje się do kolejnej inwestycji, tym razem w Krakowie, w sąsiedztwie Wawelu.

Przy ul. Stradomskiej powstanie pięciogwiazdkowy hotel, spa i luksusowe apartamenty. – Hotel, który dołączy do Autograph Collection Hotels, będzie pierwszym obiektem tej ekskluzywnej marki w Polsce – przypomina Shahar.

Zdaniem Marcina Antczaka, wiceprezesa spółki FB Antczak, w branży hotelarskiej szybko rozwija się także segment dwu-, trzygwiazdkowych obiektów. – Klienci zwracają uwagę i na jakość, i na cenę – wyjaśnia prezes. – Takie obiekty powstają w coraz lepszych lokalizacjach, ale niekoniecznie Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu – mówi.

Wiceprezes zwraca też uwagę na niebanalne historyczne obiekty. – Możliwość spędzenia nocy w starym kościele czy – tak jak w Kaliszu – w zabytkowej fabryce fortepianów i pianin przyciąga podróżnych biznesowych i weekendowiczów – mówi Antczak.

Jego firma przy współpracy z grupą Hilton Worldwide buduje hotel Hampton by Hilton Kalisz. Obiekt jest częścią centrum hotelowo-biznesowo-kulturalnego Calisia One. Hotel zaoferuje prawie sto pokoi, sale konferencyjne, centrum fitness, spa, basen.

Beatrice Bouchet, prezes B&B Hotels Polska, przyznaje, że branża hotelowa w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. Stoją za tym nie tylko podróże biznesowe, ale też coraz większa liczba wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych. Polska jest też coraz bardziej popularna wśród zagranicznych turystów.

– Model biznesowy sieci B&B zakłada atrakcyjne położenie obiektów – mówi Beatrice Bouchet. – Nasz wrocławski hotel znajduje się w ścisłym centrum miasta. Toruński obiekt jest usytuowany nieopodal Starówki. W Łodzi sąsiaduje z tętniącą życiem Piotrkowską. Katowicki hotel przyjmuje gości tuż przy Filharmonii Śląskiej, a w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. B&B Kraków powstaje u podnóża Wawelu – wylicza.

"Rzeczpospolita"