Czy Warszawa nadal rządzi?

Stolica należy do miast, w których jest najwięcej pustostanów biurowych, ale też wynajmuje się tu najwięcej mkw.

źródło: Colliers W centrum Warszawy 13 proc. biur czeka na najemców.

Choć w ośmiu głównych miastach regionalnych w Polsce (w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Lublinie) są już łącznie blisko 4 mln mkw. nowoczesnych biur, a deweloperzy planują kolejne biurowce, to jednak Warszawa mocno broni swojej pozycji. W stolicy na koniec I kwartału 2017 r. było prawie 5,12 mln mkw. biur – wynika z danych Polish Office Research Forum (PORF).

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia było 386 tys. mkw. powierzchni biurowej. To około 9,7 proc. łącznych zasobów i spadek pustostanów o 0,6 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r. Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej eksperci PORF odnotowali w Katowicach – 14,6 proc., a najniższy w Łodzi – 5,8 proc.

Jeśli chodzi o duże miasta poza stolicą, najwięcej biur znajduje się w Krakowie (941 tys. mkw.), we Wrocławiu (866 tys. mkw.) oraz w Trójmieście (636 tys. mkw.).

W I kwartale 2017 r. deweloperzy oddali do do użytkowania 13 budynków w regionach – 67,2 tys. mkw. Najwięcej nowej powierzchni w Krakowie (28,2 tys. mkw.) oraz we Wrocławiu (17,9 tys. mkw.). Największymi projektami były Bielany Business Point o powierzchni 12 tys. mkw. we Wrocławiu oraz dwa biurowce w Krakowie – budynek G w kompleksie Bonarka for Business o powierzchni 10 tys. mkw. i Orange Office Park III Den Hague o powierzchni 9,6 tys. mkw.

Jak policzyli eksperci PORF, w sumie w miastach regionalnych w I kwartale 2017 r. wynajęto ponad 177 tys. mkw. Najwięcej we Wrocławiu (58,9 tys. mkw.) oraz w Krakowie (52,5 tys. mkw.).

Wśród największych transakcji kwartału agenci wymieniają: przedłużenie umowy przez firmę Energa Group w kompleksie Olivia Business Centre w Gdańsku (15,1 tys. mkw.), nową umowę najmu zawartą przez Capgemini w kompleksie Business Garden Wrocław (13,1 tys. mkw.) oraz umowę przednajmu powierzchni 10 tys. mkw. podpisaną przez firmę EY we Wrocławiu w Sagittarius Business House.

Tymczasem w stolicy w I kwartale 2017 r. w deweloperzy oddali do użytkowania biurowce o łącznej powierzchni ponad 84 tys. mkw. Współczynnik pustostanów wynosił 14 proc. W efekcie – jak wylicza PORF – w mieście było około 718 tys. mkw. powierzchni dostępnej od zaraz. W strefie centralnej – 13,1 proc., a poza centrum – 14,7 proc.

Ruch na rynku jest jednak duży. W sumie w I kwartale 2017 r. najemcy podpisali umowy na niemal 200 tys. mkw.

– Wśród największych transakcji zawartych w tym czasie można wymienić odnowienie umowy i ekspansję Astra Zeneca na ponad 13 tys. mkw. w Postępu 14, umowę pre-let Diebold Nixdorf na 9,8 tys. mkw. w West Station II oraz renegocjację umowy ZTM w budynku JM Tower, dotyczącą powierzchni 7,3 tys. mkw. biur – wyliczają eksperci PORF. —gb

"Rzeczpospolita"