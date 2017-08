Mieszkania pod klucz na wynajem

Standard deweloperski wciąż ma większe wzięcie.

źródło: materiały prasowe Murapol chce, by bogate wyposażenie – łącznie z meblami – było w 2018 r. standardem. źródło: materiały prasowe Atal w mieszkaniach pod klucz koncentruje się na wyposażeniu łazienek. +zobacz więcej

Deweloperzy ustanawiają nowe rekordy, mieszkania sprzedają się na pniu – jeszcze przed ich wybudowaniem. Polacy wciąż najchętniej kupują lokale w stanie deweloperskim, ale firmy stopniowo zwiększają ofertę pod klucz – a to z powodu klientów nabywających lokale na wynajem.

Od kryzysu do hitu

Działający na siedmiu rynkach Atal już od sześciu lat oferuje mieszkania z wykończeniem. Początkowo był to sposób na wyróżnienie się w branży w czasie kryzysu i spadku popytu na mieszkania i i przyciągnięcie klientów. Pomysł chwycił i firma stworzyła cały program Atal Design – obejmuje on trzy standardy wykończenia.

– Klienci we współpracy z profesjonalnym zespołem mogą stworzyć indywidualny projekt wykończenia łazienki, a dodatkowo skorzystać z montażu ceramiki, podłóg, drzwi oraz malowania ścian. Jest to rozwiązanie wygodne i kompleksowe, pozwalające zaoszczędzić czas oraz pieniądze przyszłych lokatorów – mówi Mateusz Juroszek, wiceprezes Atalu. Pakiet Standard to konieczność dopłaty 350 zł do mkw., Standard Plus 450 zł, a VIP 550 zł.

Udział mieszkań wykończonych w sprzedaży Atalu jest bardzo wysoki na tle rynku. – Odsetek osób, które decydują się na wykończenie mieszkania w ramach programu Atal Design, stale rośnie. W 2011 r., kiedy wprowadziliśmy taką ofertę, skorzystało z niej około 30 proc. nabywców. W związku z ciągłym rozwojem naszego programu coraz więcej osób z niego korzysta. W tym to już około 51 proc. spośród wszystkich sprzedanych lokali – mówi Juroszek. W 2016 r. firma sprzedała w sumie blisko 2,5 tys. lokali. – Duże zainteresowanie programem Atal Design wynika z faktu, że wiele osób nie ma czasu zajmować się wykończeniem swojego mieszkania, a jednocześnie zdaje sobie sprawę, że nie dysponuje odpowiednią wiedzą w tym obszarze. Klienci mogą mieć problemy z organizowaniem ekip do wykończeń, a później z ich nadzorem. Zlecając prace deweloperowi, mają pewność, że mieszkanie wykończą fachowcy, a wszystko, co w nim zostanie wykonane, podlega gwarancji – mówi Jaroszek.

Wiceprezes podkreśla, że zainteresowanie programem zależy od standardu i lokalizacji danego projektu dewelopeskiego. – W ekskluzywnych osiedlach klienci często decydują się wykańczać lokale sami, korzystając z projektantów wnętrz, żeby posiadać spersonalizowane, indywidualne rozwiązania – mówi Jaroszek. Program cieszy się największym wzięciem w Warszawie, a najmniejszym w Katowicach.

– Wraz z rozwojem rynku mieszkaniowego w Polsce i rosnącymi wymaganiami klientów jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy ofertę pod klucz – zaznacza Radosław Bieliński, rzecznik Dom Development. W 2016 r. spółka sprzedała w sumie ponad 2,7 tys. mieszkań. – Obecnie blisko 30 proc. naszych klientów decyduje się na zakup wykończonego lokalu. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, klient dodatkowo zyskuje rękojmię na wykonane w ramach wykończenia prace. Rosnącej popularności wykończonych mieszkań sprzyja m.in. coraz szersza oraz atrakcyjna cenowo i produktowo oferta – dodaje. Programem zainteresowane są zarówno osoby kupujące mieszkania na własne potrzeby, jak i klienci typowo inwestycyjni. Dom Development proponuje cztery pakiety wykończenia, ceny wahają się od 549 do 1,3 tys. zł za mkw. Jest też opcja autorskiego zaaranżowania lokalu, co kosztuje 480 zł za mkw.

Oferta pod klucz to także chwyt marketingowy. – W ramach dni otwartych często mamy specjalne oferty cenowe, bywa, że nawet od 49 zł za mkw., co przy mieszkaniu o powierzchni 50 mkw. daje łącznie 2,45 tys. zł za wykończenie – podkreśla Bieliński.

Ronson szacuje, że około 15 proc. klientów decyduje się na zakup lokalu pod klucz. – Warto podkreślić, że wykończone mieszkania są szczególnie popularne wśród osób kupujących lokale w celach inwestycyjnych, co jest oczywiste, ponieważ dla tego typu klientów ważne jest to, aby mieszkanie jak najszybciej było gotowe do wprowadzenia się przez najemcę – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. Klienci mogą wybierać spośród kilku dostępnych pakietów wykończeniowych, ceny wahają się od 490 zł do 1,29 tys. zł za mkw.

– Są to koszty, które i tak, poza nabyciem samego mieszkania, musiałby ponieść klient w związku z zakupem na rynku pierwotnym. W przypadku wyboru opcji pod klucz nabywca może liczyć na kompleksowe podejście do zagadnień z zakresu wykończenia wnętrz w postaci wykwalifikowanych architektów i projektantów, nadzór techniczny i gwarancję bezusterkowego wykonania prac oraz oszczędność czasu – podkreśla Gutowski.

Sojusz ze specjalistami

Część deweloperów nie oferuje mieszkań pod klucz bezpośrednio, ale współpracuje z wyspecjalizowanymi w tej kwestii podmiotami. W takiej formule działa Murapol – lider sprzedaży mieszkań w Polsce.

– Ceny pakietów uzależnione są od metrażu i zaczynają się od 485 zł za mkw. Nasza oferta różni się od usług dostępnych u innych deweloperów tym, że w ramach pakietów podstawowych oferujemy materiały wykończeniowe, które dotychczas były dostępne jedynie na indywidualne zamówienia w zestawach premium – podkreśla Michał Sapota, prezes Murapolu. – Dla klientów, którzy będą korzystać z naszej obsługi w tym zakresie w 2018 r., przygotowujemy wyjątkową ofertę – katalog, obejmujący w pakiecie standardowym wyposażenie w zestaw mebli kuchennych, sprzęt AGD, kompletne zestawy mebli ruchomych, jak kanapy czy krzesła. Opracowujemy także nową edycję katalogu wykończeń dla klientów nabywających mieszkania w celach inwestycyjnych – na wynajem, którzy już teraz chętnie korzystają z naszej oferty wykańczania mieszkań – dodaje.

– Standardowo we wszystkich naszych osiedlach możliwe jest wykończenie mieszkania pod klucz we współpracy ze specjalistyczną firmą – mówi Andrzej Miś, rzecznik Budimeksu Nieruchomości. – Decydując się na wykończenie mieszkania w proponowanych przez naszego partnera programach, płaci się niższą, bo 8-proc. stawkę podatku VAT. W sklepie z materiałami budowlano-wykończeniowymi obowiązuje zaś stawka 23 proc. Ponadto, na sfinansowanie zakupu pakietu wykończeniowego, na podstawie zawartej z firmą umowy na wykończenie, można ubiegać się w banku o wspólny kredyt hipoteczny – podkreśla. Dostępne są cztery standardy wykończenia, koszt to 520–1440 zł za mkw. Dodatkowo w dwóch gdańskich projektach Budimex Nieruchomości ma ofertę dla klientów inwestycyjnych. Poza wykończeniem mieszkania – z systemem smart home włącznie – firma partnerska zapewnia także pomoc w zarządzaniu najmem. – W ramach współpracy apartament zostanie w pełni wyposażony, w tym w pościel, ręczniki, galanterię hotelową, a nawet kapsułki do ekspresu do kawy. Właściciel będzie zaś miał jedno zadanie – zapoznanie się z raportem z zysków – mówi Miś.

Na współpracę z zewnętrznym podmiotem postawił też LC Corp. – Pakiety zaczynają się od 375 zł za mkw. i obejmują malowanie, wykonanie podłóg, drzwi wewnętrzne oraz w pełni wyposażoną łazienkę. Dodatkowo klient może liczyć na pomoc architekta wnętrz oraz wizualizacje. Na zlecenie klienta mieszkanie może zostać w pełni wyposażone, zaczynając od prac budowlanych, a kończąc na zakupie pościeli czy sztućców – podkreśla Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp. – Na zakup mieszkania z opcją wykończenia pod klucz decyduje się, w zależności od miasta, od 5 do 18 proc. klientów. Podobne statystyki występują w dostępnych raportach rynkowych. Kompleksowymi rozwiązaniami zainteresowane są w szczególności osoby dokonujące zakupu inwestycyjnego – dodaje. ©℗

"Rzeczpospolita"