Gwiazdka w galeriach, czyli wielkie żniwa

Nadchodzi najlepszy okres dla najemców i wiele wyzwań dla zarządców.

Można się zżymać, że centra handlowe zaczynają eksploatować Boże Narodzenie z wielotygodniowym wyprzedzeniem, jednak przygotowania do najważniejszego z punktu widzenia przychodów sezonu to duże i czasochłonne wyzwanie logistyczne.

Trafić w czas

– O tym, że okres świąteczny to żniwa dla handlu, dobrze wiedzą deweloperzy. W ciągu ostatnich pięciu lat otwarto w Polsce 65 nowych galerii, z czego aż 37 w ostatnim kwartale roku, i te projekty odpowiadały za 56 proc. powierzchni dostarczonej na rynek – wskazuje Jan Jakub Zombirt, dyrektor w dziale doradztwa strategicznego JLL. – Otwarcie nowego centrum w sezonie charakteryzującym się najwyższą odwiedzalnością i poziomami sprzedaży jest korzystne nie tylko z ekonomicznego, ale i wizerunkowego punktu widzenia. Odwiedzając daną galerię po raz pierwszy, klient widzi tłumy kupujących, co utrwala w nim jej obraz jako popularnego i atrakcyjnego miejsca.

– Poziom grudniowych przychodów najemców względem średnich obrotów z poprzednich miesięcy roku jest uzależniony od branży. Uśredniając, można szacować, że obrót na mkw. powierzchni najmu wzrasta średnio o około 65 proc. w stosunku do średniej z pozostałych miesięcy. Na zakres zwyżek duży wpływ ma skala i atrakcyjność galerii, w której zlokalizowany jest dany sklep – mówi Marta Machus-Burek, partner w Colliers International, dyrektor działu powierzchni handlowych. – W związku z większymi i bardziej różnorodnymi potrzebami zakupowymi klientów obserwujemy, że w okresie przedświątecznym wzrasta odwiedzalność obiektów, w których znajdują się duże formaty spożywcze, np. hipermarkety – dodaje.

Marta Mikołajczyk-Pyrć, dyrektor w dziale zarządzania nieruchomościami i aktywami w Savills, zaznacza, że od kilku lat rośnie rola zarządców nieruchomości handlowych. Zadaniem menedżerów jest aktywne wspieranie sprzedaży np. przez organizowanie wydarzeń dla odwiedzających galerie. To trend całoroczny, ale z naturalnych względów zarządcy intensyfikują działania w okresie świątecznym.

– Ponadto w tym roku nowością dla właścicieli i zarządców centrów handlowych mogą być wzmożone zabiegi mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom. Ta kwestia zawsze była traktowana priorytetowo, bo galerie to miejsca publiczne, a w ostatnim czasie obserwujemy dodatkowe uszczelnianie procedur. Powodem są m.in. niedawny atak nożownika w galerii w Stalowej Woli, a także adaptowanie z krajów zachodnich zabezpieczeń i globalnych procedur wobec zagrożenia atakami terrorystycznymi – mówi Mikołajczyk-Pyrć.

Nie tylko zakupy

– Grudzień stanowi zawsze wyzwanie dla całego zespołu. Chcemy zapewnić naszym gościom coś tak nieuchwytnego jak świąteczny nastrój. Oprócz rozbudowanej oferty handlowej mamy dla odwiedzających dodatkowe atrakcje – mówi Monika Długosz-Łempicka, dyrektor marketingu łódzkiej Manufaktury. Olbrzymi plac przed galerią w święta całkowicie zmienia oblicze, rozświetla go iluminacja z kilkudziesięciu tysięcy lampek, w centralnym punkcie staje ogromna choinka i jarmark bożonarodzeniowy ze świetlnym baldachimem z 30 tys. diod. – Powstaje miejsce, w którym nie tylko szuka się prezentów dla najbliższych, ale po prostu miło spędza zimowy czas – mówi Długosz-Łempicka i zwraca uwagę, że Manufaktura nie stara się przyspieszyć Gwiazdki. – Nic tak nie psuje tego unikalnego klimatu jak zbyt wcześnie powieszone dekoracje, w październiku czy listopadzie. Ruszamy na początku grudnia – mówi.

Mimo wszystko świąteczny sezon to duże wyzwanie logistyczne. – Tak rozbudowana oferta jest ogromnym wyzwaniem dla zarządców. Zespół doświadczonych menedżerów pracuje nad tym, by ten gorący czas upływał bez żadnych zakłóceń. Etatowi technicy czuwają, by nie było problemów z iluminacją, w przedświąteczne weekendy pracownicy ochrony kierują ruchem, usprawniając poruszanie się na 12 parkingach, na tydzień przed Bożym Narodzeniem wydłużamy godziny pracy galerii o dwie godziny – wylicza Długosz-Łempicka.

Do Gwiazdki przygotowują się też najemcy, zwiększając zatrudnienie i zatowarowanie. Część z nich wynajmuje dodatkową powierzchnię, np. w pasażach, by wyeksponować ofertę. – Świąteczną atmosferę w centrach handlowych możemy poczuć już w połowie listopada, wraz z pojawieniem się pierwszych dekoracji. W kolejnych tygodniach liczba klientów w obiektach sukcesywnie rośnie, a w grudniu w centrach jest o około 25 proc. więcej odwiedzających niż w pozostałych miesiącach roku. – mówi Grzegorz Jamroziak, dyrektor regionalny ds. operacyjnych w Atrium Poland Real Estate Management, które zarządza m.in. centrami Promenada i Targówek w Warszawie oraz Galerią Dominikańską we Wrocławiu. – Przekłada się to na jeszcze wyższe tempo wzrostu sprzedaży, obroty w grudniu rosną o ponad 50 proc. w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Pomimo zyskującej coraz większą popularność sprzedaży internetowej centra handlowe nadal osiągają znakomite wyniki – ich sprzedaż w grudniu od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie. Według badań konsumentów już ponad 40 proc. przedświątecznych wydatków w Polsce jest realizowanych za pośrednictwem e-commerce lub m-commerce. Jest to jeden z najlepszych wyników w Europie i z każdym rokiem rośnie o kilka punktów procentowych. Jednak badania pokazują również, że dla dużej części klientów ważne są nie tylko same zakupy. Liczy się również możliwość spędzenia czasu w przedświątecznej atmosferze, której można doświadczyć w centrach handlowych – dodaje.

