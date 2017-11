Małe jest piękne, czyli lubimy niewielkie mieszkania

Trendy się zmieniają, także na rynku nieruchomości. Zmienia się też świadomość konsumentów. Dzięki internetowi i powszechnemu dostępowi do informacji możemy starannie przeanalizować dane i wybrać najlepszą dla nas ofertę. A jakie oferty uważane są przez nas za najlepsze? Sprawdźmy.

Ciasne, ale własne

Od dłuższego już czasu na polskim rynku obserwujemy stały wzrost zainteresowania zakupem mieszkań. Największym jednak zainteresowaniem we wszystkich miastach cieszą się mieszkania o określonych parametrach, i to wcale nie największych. Okazuje się bowiem, że średni metraż kupowanych mieszkań jest niższy niż kilka lat temu. Dziś największym powodzeniem cieszą się mieszkania dwupokojowe od 40 do 50 metrów kwadratowych lub trzypokojowe, o metrażu od 50 do 70, a nie 90 metrów kwadratowych, jak to miało miejsce jeszcze 10 lat temu.

Nie ilość, a jakość

Można to dostrzec można zarówno na lokalnym rynku wrocławskim, jak i w całej Polsce. Faktycznie, większość sprzedawanych dzisiaj mieszkań deweloperskich we Wrocławiu wpisuje się w ten trend. I co ciekawe, nie chodzi tu tylko o niższą cenę. Wrocławianie zamiast na liczbę metrów, stawiają bowiem na ich jakość i często są w stanie zapłacić więcej za to, co jest mniejsze, ale też lepsze. Liczą się dla nich między innymi nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania, infrastruktura i dojazd. Ważna jest architektura, dobrze utrzymane części wspólne i jakość wykorzystanych podczas budowy budynku materiałów. Bardzo popularne są niewielkie, ale za to przestrzennie dobrze zaplanowane mieszkania, które można sprytnie urządzić tak, żeby mieszkanie było wygodne, ale nie przeładowane. W wielu mieszkaniach deweloperskich we Wrocławiu pomieszczania rozplanowane są tak, by można było połączyć na przykład salon z aneksem kuchennych lub salon z sypialnią, dzięki czemu zaoszczędzić można dużo miejsca.

Małe się opłaca

Stawianie na jakość to trend bez wątpienia bardzo rozsądny. Niewątpliwie wiąże się on ze stale wzrastającą wiedzą i świadomością nabywców, których wymagania rosną. Średniej wielkości, dobrej jakości mieszkanie jest nie tylko dobrym miejscem do życia, ale też dobrą inwestycją w przyszłość. Niewielkie, zlokalizowane w centrum mieszkania deweloperskie we Wrocławiu, będą bowiem z każdym rokiem tylko zyskiwać na wartości.

Materiał Partnera