Mieszkania na tygodnie

Deweloperzy budują w stolicy coraz więcej aparthoteli.

źródło: materiały prasowe W stolicy najwięcej mieszkań pod krótkoterminowy najem powstaje obecnie na Woli +zobacz więcej

Jeszcze kilka lat temu niewiele osób o nich słyszało. Dziś w Warszawie cieszą się olbrzymią popularnością. Chodzi o mieszkania przeznaczone pod krótkoterminowy najem, czyli aparthotele. – Rynek aparthoteli w Warszawie rozwija się bardzo dynamicznie. Sprzedaż mieszkań inwestycyjnych bije rekordy – przyznaje Agnieszka Panasewicz, menedżer ds. sprzedaży i zarządzania INApartments. – Nic więc dziwnego, że deweloperzy chętnie je budują. Natomiast inwestorzy indywidualni bardzo często nabywają pakiety po trzy, pięć mieszkań, a nawet całe piętra. Decydując się na zakup lokali w aparthotelu, można się zajmować ich obsługą we własnym zakresie lub oddać je pod zarządzanie operatorowi – dodaje Agnieszka Panasewicz.

W stolicy aparthotele budują m.in. Dantex, J.W Construction czy Arche. Najwięcej powstaje ich na Woli. J.W. Construction realizuje projekty aparthotelowe w dwóch warszawskich lokalizacjach. Chodzi o Apartamenty Varsovia Jerozolimskie oraz Varsovia Kasprzaka (Wola Invest) przy ul. Kasprzaka.

Aparthotelem jest również m.in. WolskaKwadrat budowana przez Dantex. To mikroapartamenty przeznaczone na wynajem krótkoterminowy o powierzchni od 14 do 31 mkw. Ośmiopiętrowy budynek stoi u zbiegu ulic Wolskiej i Gizów, na warszawskiej Woli. Ceny mikroapartamentów w WolskaKwadrat rozpoczynają się od 153 tys. zł netto.

– Stolica Polski, doceniona przez światowy biznes, potrzebuje nowych rozwiązań alternatywnych dla sieci hotelowych. Dostrzegliśmy ten potencjał i dlatego zdecydowaliśmy się na budowę WolskiejKwadrat – tłumaczy Marek Roefler, prezes Dantexu.

Aparthotele to jednak nie tylko małe mieszkania pod wynajem, budowane w dobrym standardzie.

– Z reguły aparthotele dysponują typowymi dla hoteli udogodnieniami, np. recepcją. Może ona wyręczyć w niejednej sprawie, np. przyjąć przesyłkę od kuriera lub zamówić dodatkowe usługi, jak sprzątanie – mówi Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. – W tego typu budynkach znajdują się również sala fitness, sauna czy sala klubowa – dodaje.

Kto mieszka w aparthotelach? Przede wszystkim zagraniczni turyści, którzy chcą na własną rękę zwiedzać stolicę. Często są to biznesmeni, którzy przyjeżdżają do stolicy na spotkania w interesach. Spotkać można pracowników korporacji, którzy przyjeżdżają na kilkudniowe szkolenia czy krótkoterminowe kontrakty. Aparthotel daje im namiastkę mieszkania i domowego komfortu. Kosztuje to 300–500 zł za dobę. ©℗

"Rzeczpospolita"