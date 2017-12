Idealne biuro znajdziesz w Polsce

Najnowsze polskie inwestycje w niczym nie ustępują tym z Europy Zachodniej.

Business Link oferuje powierzchnie do pracy w poznańskim biurowcu Maraton.

- Wykorzystujemy te same technologie, a deweloperzy prześcigają się w pomysłach, jak wyróżnić swoje obiekty – podkreśla Jacek Hasiec, ekspert firmy doradczej Nuvalu. – O unikatowości inwestycji decyduje generalna koncepcja – dodaje.

I tak na przykład HB Reavis w centrum Warszawy buduje Varso – najwyższy budynek w Unii Europejskiej, który, jak zauważa Jacek Hasiec, zdetronizuje londyński The Shard. – Na stołecznej Pradze Liebrech & Wood kończy rewitalizację całego kwartału ulic, zmieniając pozostałości fabryki wódek Koneser w nowoczesny kompleks – wskazuje ekspert Nuvalu. – Nieruchomość jest tak oryginalna, a jednocześnie zaawansowana technologicznie, że na swą siedzibę wybrał ją Google Campus.

Szeroka oferta

Także Monika Sieradzan, konsultant w dziale powierzchni biurowych firmy Cushman & Wakefield, nie ma wątpliwości, że polskie biurowce dorównują europejskim. – Oferta jest bardzo zróżnicowana: od hipernowoczesnych, jak Warsaw Spire, poprzez cieszące się niesłabnącą popularnością obiekty jak Rondo1 i Warsaw Financial Center, po rewitalizowane nieruchomości, wśród których jest Hotel Europejski łączący funkcję hotelową i handlową z częścią biurową – opowiada. Podkreśla, że wielofunkcyjne przestrzenie to już trend na rynku komercyjnym. – Przykładem są Złote Tarasy, gdzie biura w części Lumen i Skylight są połączone z galerią handlową – opowiada. – Odrestaurowana Hala Koszyki łączy funkcję biurową z szeroką ofertą gastronomiczną i handlowo-usługową. Podobnie będzie w powstającym budynku ArtNorblin. Deweloper przewidział tam nie tylko powierzchnie biurowe i handlowe, ale też muzeum, bazar i strefę wellness.

– Budowane przez międzynarodowych deweloperów biurowce to architektura światowej klasy – komentuje Bolesław Kołodziejczyk, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w Cresa Polska. – Obiekty są wyposażone w nowoczesne, ekologiczne technologie zapewniające komfort pracy. Nasze biurowce niejednokrotnie zdobywały nagrody w międzynarodowych konkursach – dodaje. Nowoczesne miejsca pracy powstają także poza Warszawą. Rośnie oferta m.in. biur coworkingowych. W Poznaniu na przykład powierzchnie w biurowcu Maraton oferuje Business Link.

Jacek Hasiec przypomina zaś, że prawdziwy boom na rynku komercyjnym rozpoczął się w Polsce dziesięć lat temu. – Od tego czasu podaż powierzchni biurowej w samej Warszawie wzrosła dwukrotnie, do ponad 5 mln mkw. – podaje. – Połowa polskich biurowców ma mniej niż dziesięć lat, podczas gdy ich średni wiek w Europie Zachodniej to 40 lat.

Na miarę XXI wieku

Monika Sieradzan, pytana o idealne biuro, mówi, że miejsce pracy to już nie tylko powierzchnia. – Najemcy potrzebują wielu usług dodatkowych. Dobra kantyna i klub fitness to już standard. Mile widziane są również kawiarnie i sklepy convenience – opowiada. – Ważna staje się też ekologia. Wynajmujący chcą mieć stojaki na rowery, prysznice dla rowerzystów, wypożyczalnie samochodów i ładowarki do samochodów elektrycznych. Idealne biuro dla każdej firmy znaczy jednak coś innego. Jedni stawiają na dogodną komunikację i centralną lokalizację, dla innych najważniejsza będzie stawka najmu – zastrzega. Najemcy bardzo często korzystają z usług doradców ds. workplace, którzy pomagają zaprojektować biuro odzwierciedlające styl pracy firmy. Jacek Hasiec twierdzi, że nie ma budynku, którego nie dałoby się wynająć. – Rozwijająca się gospodarka generuje duże zapotrzebowanie na miejsca pracy, a tym samym rośnie popyt na biura, szczególnie w miastach regionalnych jak Kraków i Wrocław – wskazuje.

O najemców trzeba się jednak bardzo starać. Rywalizację wymusza rosnąca podaż biurowców. Właściciele obiektów próbują zachęcać klientów rabatami. Często to jednak za mało. – Zawsze przecież znajdzie się ktoś tańszy – mówi. – Najemcy oczekują niskich czynszów, ale przy zachowaniu dobrej jakości miejsca pracy. Inwestycje w części wspólne, bardziej elastyczne umowy najmu i dzielenie pięter na mniejsze moduły to przykłady rozwiązań, które pokazują klientom, że wynajmujący ma pomysł na budynek i będzie dobrym gospodarzem – opowiada.

Bolesław Kołodziejczyk podkreśla, że idealne biuro jest dostosowane do celów strategicznych i polityki korporacyjnej najemcy. – Inne wymagania ma duża firma z sektora BPO, a inne niewielki najemca z branży kreatywnej czy średniej wielkości kancelaria prawna – wyjaśnia. – Dlatego podczas analiz ofert pod uwagę trzeba wziąć prestiż lokalizacji, komunikację, miejsca parkingowe, lokalną ofertę gastronomiczną i oczywiście stawkę najmu – wylicza.

Ekspert firmy Cresa Polska zwraca uwagę, że dzisiejsze budynki są projektowane w sposób umożliwiający elastyczną aranżację powierzchni. – Biura mogą być dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych najemcy – wyjaśnia. – Dla większych firm ograniczeniem może być wielkość pojedynczego piętra. Zbyt mała powierzchnia może powodować trudności z rozlokowaniem pracowników.

Polskie biura są bardzo atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów. Światowe fundusze, jak mówi Jacek Hasiec, są obecne na naszym rynku od wielu lat, i wciąż pojawiają się nowi gracze. – Stopa zwrotu z inwestycji jest wyższa niż w krajach Europy Zachodniej. W połączeniu z bezpieczną i w miarę przewidywalną sytuacją gospodarczo-ekonomiczną Polski oraz mniejszym nasyceniem inwestycyjnym rynku w porównaniu z innymi europejskimi państwami, tworzymy atrakcyjne warunki dla zagranicznego kapitału – ocenia ekspert Nuvalu.

