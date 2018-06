W tych miejscach będą korki

Na weekend wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy zaplanował zmianę ruchu na Przyczółkowej. W tym samym czasie drogowcy będą frezowali Powsińską.

Na ul. Przyczółkowej ruch w obydwu kierunkach, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Karuzela i Europejską do ul. Pałacowej, zostanie przełożony na tymczasowe jezdnie zbudowane równolegle do istniejących. W ten sposób kierowcy ominą plac budowy, a robotnicy będą mogli rozpocząć prace związane z budową węzła Południowej Obwodnicy Warszawy.

Tak duże zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane etapowo. Pierwszy z nich rozpocznie w piątek, 15 czerwca, po godz. 22.00. Wtedy to zostanie przełożony ruch w stronę centrum, natomiast w niedzielę, 17 czerwca, zmieniana będzie organizacja w kierunku Konstancina-Jeziorny. Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać od niedzielnego wieczoru (ok. godz. 22.00).

Uruchomiona zostanie tymczasowa jezdnia, którą kierowcy dojadą do ul. Karuzela. Wyjazd na ul. Przyczółkową będzie możliwy tylko w prawo – w stronę Konstancina Jeziorny. Również z ul. Europejskiej kierujący pojadą tylko w prawo, czyli w stronę Mokotowa. Skręcić w ul. Europejską będą mogli natomiast tylko jadący od strony Konstancina-Jeziorny. Na wysokości ul. Marcepanowej zostanie uruchomiona zawrotka dla jadących od strony Mokotowa (będą oni mogli zawrócić i skręcić w ul. Europejską).

Zamknięty zostanie również ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ul. Przyczółkowej. Piesi i rowerzyści zostaną skierowani na zastępczą trasę ulicami: Karuzela – Wiedeńska – Pałacowa (na odcinku ok. 150 m zostanie przygotowana utwardzona nawierzchnia). Na wlotach ulic Karuzela i Europejskiej oraz przez ul. Przyczółkową (w rejonie skrzyżowania) będą wytyczone przejścia dla pieszych, a przystanki komunikacji miejskiej zostaną przesunięte.

W weekend Zarząd Dróg Miejskich wymieni nawierzchnię jezdni na kolejnym odcinku ul. Powsińskiej. Od piątku, 15 czerwca, od godz. 22.00 do poniedziałku, 18 czerwca, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie jezdnia w kierunku Wilanowa, na odcinku od ul. św. Bonifacego do ul. Nałęczowskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nałęczowską).

Na czas robót połączenie z ul. Powsińską stracą ulice Okrężna i Morsztyńska (od strony ul. Zdrojewskiej) oraz ul. Nałęczowska. Na przemian zamykane będą przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów.

Objazdy zamkniętego odcinka zostaną poprowadzone ulicami: al. W. Witosa – Jana III Sobieskiego – al. Wilanowska; Nałęczowska – Jana III Sobieskiego – al. Wilanowska. Autobusy linii 108 (tylko w kierunku krańca pl. Trzech Krzyży) pojadą objazdem ulicami: Gołkowską i R. Statkowskiego.

Linie 131 i 189 dojadą ul. św. Bonifacego do pętli Stegny. Autobusy linii 163 zawrócą na tej samej pętli i pojadą ulicami: św. Bonifacego – Gołkowska – R. Statkowskiego – Augustówka i dalej swoją trasą. Autobusy linii 172 będą zatrzymywały się na przystanku Goraszewska 03 i 04 przy ul. Powsińskiej. Linia 180 (tylko w kierunku krańca Wilanów) będzie kursowała ulicami: św. Bonifacego – Jana III Sobieskiego – al. Wilanowska, a linia nocna N31 dojedzie do pętli Wilanowska ulicami: Wiertnicza – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Syta – Z. Vogla – Przyczółkowa – al. Wilanowska.

Swoje prace kontynuuje także wykonawca przebudowy ulic Marsa i Żołnierskiej. Przez dwie noce będzie betonował estakadę na skrzyżowaniu tych ulic. Z tego powodu w nocy z 18 na 19 czerwca, w godz. 22.00 – 6.00 zamknięty będzie przejazd w ciągu ulic Okularowej i Chełmżyńskiej przez ul. Marsa.

Objazdy zostaną poprowadzone do ul. Żołnierskiej lub do ul. Płowieckiej i dalej ulicami Korkową i Rekrucką.

W tym czasie linie autobusowe: 145, 225, 245 i nocna linia N24 (tylko w jednym kierunku) zawrócą na skrzyżowaniu ulic Marsa, Rekruckiej i Żołnierskiej i pojadą dalej ul. Chełmżyńską. Natomiast linie: 173, 402, 520 i nocne linie: N02, N25 i N71 będą kurowały ul. Rekrucką.

