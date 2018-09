Szybka przeprowadzka rzadko możliwa

Liczba ukończonych mieszkań w ofercie deweloperów zmniejsza się od 2013 roku

W nowych mieszkaniach można przebierać jak nigdy wcześniej. W ośmiu aglomeracjach (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Katowice, Szczecin) deweloperzy oferują ponad 65 tys. lokali – wynika z analiz firmy doradczej redNet Property Group. – W trakcie budowy jest ponad 56 tys. mieszkań, a gotowych ponad 8,5 tys., czyli 13,1 proc. – podaje Tomasz Kołodziejczyk, ekspert redNetu.

Jak pokazują dane, najwięcej lokali, bo ok. 18 tys., jest do kupienia w Warszawie. Do ponad 2,1 tys. można się wprowadzić od zaraz. We Wrocławiu z ponad 9,5 tys. lokali gotowych jest 805, a w Krakowie na niemal 7,8 tys. oferowanych przez deweloperów mieszkań klucze od razu dostaniemy do niespełna 1,3 tys. W Poznaniu do wzięcia jest 590 ukończonych lokali (na 4,8 tys. wszystkich), w Trójmieście – 382 (na ponad 5,6 tys.), w Katowicach – 210 (1,9 tys. wszystkich), w Szczecinie – 156 (ponad 1,8 tys. wszystkich), a w Łodzi – 557 (prawie 4,1 tys. w całej ofercie).

Kupują i czekają

– Większość atrakcyjnych mieszkań sprzedaje się dziś na etapie dziury w ziemi – komentuje Tomasz Kołodziejczyk. – Na oddanie budynku do użytku klienci są gotowi czekać nawet dwa lata. Liczba ukończonych mieszkań w ofercie deweloperów zmniejsza się od 2013 roku – zwraca uwagę. I podkreśla, że na wprowadzenie inwestycji do sprzedaży firmy potrzebują od dwóch do pięciu lat przygotowań. – Produkcja deweloperska nie nadąża za popytem – ocenia ekspert redNetu.

O zmniejszaniu się puli gotowych mieszkań mówi też Marcin Uryga, analityk firmy Emmerson Realty. – A liczba ukończonych lokali w ofercie świadczy o sile popytu w relacji do zdolności wytwórczych deweloperów – tłumaczy ekspert Emmersona. – Jeśli gotowych mieszkań jest niewiele, to znaczy, że lokale bardzo szybko znikają z rynku. Bogaty wybór ukończonych lokali dowodzi zaś, że wytworzony produkt rozmija się z oczekiwaniami i możliwościami nabywczymi klientów. Z tego też względu w czasie dobrej koniunktury gotowych lokali jest mniej – podkreśla.

Ale nawet i dziś można kupić atrakcyjne mieszkanie, do którego da się szybko wprowadzić. – Zwykle trzeba się jednak liczyć z większym wydatkiem – mówi Uryga. – Część deweloperów decyduje się na wprowadzenie mieszkań do sprzedaży w już gotowym budynku lub bloku znajdującym się na etapie prac wykończeniowych.

Zbigniew Juroszek, prezes spółki Atal budującej osiedla w całej Polsce, podkreśla, że większość mieszkań, które można kupić na gotowych już osiedlach, ma ponad 60 mkw. – Najwięcej klientów jest zainteresowanych lokalami, które będą oddawane w terminie nieprzekraczającym pół roku – mówi prezes Juroszek.

Na siedmiu rynkach (w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście i Poznaniu) Atal oferuje niespełna 2,9 tys. lokali. Jedynie 139 z nich znajdziemy na osiedlach, które mają pozwolenie na użytkowanie. Gotowe mieszkania kupimy np. w gdańskiej inwestycji Nowa Grobla Apartamenty, w krakowskim Bagry Parku III i IV czy na poznańskim osiedlu Atal Malta.

Gotowe mieszkania ma w ofercie także Dom Development. Jak jednak mówi Radosław Bieliński, rzecznik prasowy firmy, na 2,8 tys. lokali (w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu) ukończone stanowią zaledwie 8 proc. Znajdziemy je m.in. w stołecznych inwestycjach (np. Apartamenty Mokotów Nad Skarpą, Dom Na Bartyckiej, Dom Pod Zegarem). – Na ukończonych osiedlach do kupienia pozostają zwykle mieszkania na niższych piętrach z oknami na ulicę lub lokale przy wejściach do klatek schodowych czy furtkach – mówi Radosław Bieliński.

Ewa Nowicka, dyrektor sprzedaży w firmie Euro Styl (grupa kapitałowa Dom Development), podkreśla, że rynek nadal sprzyja branży deweloperskiej. – Tempo sprzedaży utrzymuje się na wysokim poziomie, a niemal wszystkie lokale znajdują nabywców na etapie budowy – podkreśla. Ostatnie gotowe mieszkania Euro Styl ma w gdańskiej Idei.

Młodzi chcą już

W nadmorskiej gminie Kosakowo osiedla buduje DS Development. W inwestycji Four Plex (Dębogórze k. Gdyni) do wzięcia pozostały dwa ostatnie mieszkania. Andrzej Siek, prezes DS Development, zauważa, że zainteresowanie mieszkaniami rośnie wraz z postępami prac na budowie.

– Gotowymi mieszkaniami są najbardziej zainteresowane rodziny z dziećmi, dla których liczy się czas od podpisania umowy do przekazania kluczy – mówi prezes Siek.

Inwestująca w Krakowie Grupa Deweloperska Start po jednym gotowym mieszkaniu ma na osiedlach Modern House i Słoneczne Wzgórze.

Marek Szmolke, prezes Grupy, podkreśla, że nie ma reguły, jakie lokale sprzedają się jako ostatnie. Teraz na przykład w ofercie zostały lokale dwupokojowe o powierzchni ok. 50 mkw.

Ukończone lokale ma w ofercie spółka Proxin Ogrody, która w Poznaniu buduje osiedle Nowe Ogrody. Marlena Zapalska, prezes spółki, potwierdza, że na szybkiej przeprowadzce zależy przede wszystkim młodym rodzinom.

W stolicy Wielkopolski mieszkania buduje też EBF Development. Firma prowadzi inwestycje także w Zielonej Górze. Ukończone lokale są do kupienia m.in. w poznańskiej inwestycji Reduta Nowe Podolany. Trzy gotowe lokale czekają na klientów na zielonogórskim osiedlu Green Home. Izabela Woźnica-Letka z biura sprzedaży EBF Development w Zielonej Górze komentuje, że młode rodziny, którym szczególnie zależy na szybkiej przeprowadzce, zwracają uwagę nie tylko na rozkład pomieszczeń i otoczenie budynku, ale także na bliskość terenów zielonych, ścieżek rowerowych i tras spacerowych. ©℗

