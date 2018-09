Jedni odlecą, inni zostaną

Oferta biur jest przebogata. Najemcy przeprowadzają się do coraz nowocześniejszych budynków.

źródło: materiały prasowe ≥W warszawskich budynkach Lumen i Skylight na dłużej zostaną m.in. XL Energy Marketing, Hydroinwestycje i Heitman +zobacz więcej

– Coraz liczniejsza grupa większych najemców rozważa renegocjacje umowy jako alternatywę dla procesu relokacji – podkreśla Artur Sutor, dyrektor działu reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska. – W Warszawie wynika to z małej dostępności wolnej powierzchni oraz rosnących oczekiwań finansowych właścicieli budynków, szczególnie tych bliżej centrum. Na zmianę sytuacji można liczyć dopiero pod koniec 2019 r., kiedy to na rynek trafią kolejne nowe biurowce. Z kolei mniejsze firmy wciąż mają szansę na nowe biuro w atrakcyjnej lokalizacji.

Wizytówki i urzędy

Z danych Cresy wynika, że zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy wzrosły w ciągu roku o niemal 5 proc., do 5,41 mln mkw. Od początku roku do użytku oddano 15 budynków, m.in. Equator IV (19,2 tys. mkw., Karimpol), CEDET (14,3 tys. mkw., Immobel), Centrum Marszałkowska (13,1 tys. mkw., BBI Development / WSS Społem).

Artur Sutor podaje, że w pierwszej połowie roku wynajęto w Warszawie ponad 420 tys. mkw. biur. Renegocjacje stanowiły 24 proc. transakcji. Wskaźnik pustostanów na koniec czerwca wyniósł 11,1 proc. i był niższy o 2,7 p.p. niż przed rokiem. – Ze względu na nierównowagę popytowo-podażową w najbliższych dwóch kwartałach stopa pustostanów pozostanie pod presją spadkową – ocenia Bolesław Kołodziejczyk, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w Cresa Polska.

Według Kajetana Michalskiego, dyrektora w Nuvalu Polska, pozostanie w „starym" biurowcu oznacza dla najemcy znacznie mniej problemów logistycznych w porównaniu z przeprowadzką. – Zmiana materiałów marketingowych z oznaczeniem adresu, zmiana wizytówek, a nierzadko też zmiana urzędu skarbowego. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę – mówi. – Jeśli stan techniczny i powierzchnia biura są zadowalające, to firma zastanowi się nad możliwością pozostania w nim.

Nowe otwarcie

Ekspert Nuvalu podkreśla, że rynek warszawski zmienia się na skutek czasowego ograniczenia nowej podaży. – Do końca 2019 roku najemcy będą mieć do dyspozycji głównie biura w używanych budynkach, co umacnia pozycję ich właścicieli – zauważa. – Z drugiej strony po nowe powierzchnie już ustawiają się kolejki. Wynajmują się nawet budynki, które będą ukończone za dwa lata.

Drugim największym rynkiem biurowym z zasobami 1,16 mln mkw. pozostaje Kraków. – Jednak jego przewaga nad trzecim Wrocławiem (1,02 mln mkw.) wciąż się zmniejsza – mówi Bolesław Kołodziejczyk. – W pierwszym półroczu najwięcej nowej powierzchni trafiło właśnie na rynek wrocławski (103,8 tys. mkw.), a następnie – krakowski (59,3 tys. mkw.). Łącznie na ośmiu największych rynkach regionalnych wynajęto niemal 262 tys. mkw., z czego nowe umowy stanowiły ponad 53 proc., a renegocjacje 18 proc. – podaje.

– Renegocjacje umów to swego rodzaju restart relacji stron – komentuje Kajetan Michalski. – To świetny moment, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Czasy, w których przedłużenie umowy najmu biura polegało na podpisaniu aneksu, dawno minęły. Dziś najemca jest w stanie polepszyć swoje warunki finansowe na wiele sposobów. Najprostszy, ale niejedyny, to oczywiście zmniejszenie biura w ramach nowej umowy najmu.

Najemcy podczas renegocjacji najczęściej mówią o stanie technicznym biur. Wskazują na konieczność stworzenia dodatkowych miejsc pracy lub powiększenia np. kuchni. – Najemcy, którzy są w budynku ponad pięć lat, nierzadko znają nieruchomość lepiej niż właściciel czy zarządca – podkreśla ekspert Nuvalu.

Umowy przedłużają m.in. najemcy biur w stołecznych budynkach Lumen i Skylight. Michael Page, Tauron Polska Energia czy Mars Polska powiększyły swoje biura, a XL Energy Marketing, Hydroinwestycje i Heitman przedłużyły umowy. Najemcy zostają na dłużej także w budynkach Adgar Poland. Jak mówi Monika Szelenberger, ekspert tej firmy, Adgar oprócz tradycyjnych biur oferuje powierzchnie na krótko, do realizacji szybkich projektów. – Dużą wagę przywiązujemy do udogodnień, usług dodatkowych, organizujemy też liczne eventy, które mają integrować najemców i pomagać im rozwijać biznes – opowiada. – Poza tym sami zarządzamy naszymi budynkami, dzięki czemu jesteśmy w stałym kontakcie z najemcami. ©℗

