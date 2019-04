Wybudują dom tak, jak chcesz

Ceny wykończonych ponad 100-metrowych domów są często zbliżone do cen dwupokojowych mieszkań w stolicy.

źródło: materiały prasowe Budynki „pod klucz” na działce klienta buduje m.in. Danwood +zobacz więcej

W całym kraju deweloperzy oferują 2275 domów na 223 osiedlach – podaje portal RynekPierwotny.pl. Dwa lata temu takich ofert było 1961 w 211 inwestycjach. Podaż rośnie, a trzeba pamiętać, że statystyki nie obejmują inwestycji prowadzonych w prowincjonalnych miejscowościach przez lokalne firmy.

Jarosław Jędrzyński, ekspert z RynekPierwotny.pl, podaje, że najwięcej domów, bo 298, deweloperzy oferują w Warszawie. W Krakowie są do kupienia 223 budynki, we Wrocławiu 174, a w Poznaniu 142.

– Zdecydowanie przeważają szeregowce i bliźniaki. Ich udział w całkowitej ofercie sięga lub nawet przekracza 80 proc. Reszta to domy wolnostojące – podaje Jędrzyński. Dodaje, że na rynku domów widać ożywienie, choć nie tak duże jak na rynku mieszkań. Ceny domów zależą od powierzchni, standardu, parametrów działki, wahają się zwykle od 4 do 6 tys. zł za mkw.

Na twojej działce

Jarosław Jędrzyński zwraca uwagę na „postępującą kompresję powierzchni domów deweloperskich", zwłaszcza szeregowych. Przybywa ofert segmentów o pow. 60–70 mkw.

– Do tej pory minimalne powierzchnie to 80–90 mkw. Dziś niemal połowa ofert to domy o powierzchni 50–120 mkw. – wskazuje.

Coraz większą popularnością cieszą się też oferty domów budowanych na zamówienie. – Na niedawnych targach w stolicy uwagę zwracała bardzo ciekawa i dość bogata oferta projektów tanich wolnostojących domów budowanych na zamówienie na działce klienta – opowiada Jędrzyński. – Ceny takich ponad 100-metrowych budynków, często już wykończonych pod klucz, nierzadko odpowiadają cenom niewielkich przeciętnych dwupokojowych mieszkań w Warszawie. Projekty budynków nie zachwycają specjalnie wymyślną architekturą, ale są bardzo funkcjonalne. To stosunkowo nowa inicjatywa, widać już jednak rosnący potencjał – ocenia.

Prefabrykowane domy pod klucz na działce klienta buduje m.in. Danwood. Firma oferuje ponad 120 projektów. – Klient z pomocą naszego architekta może dokonać zmian w projekcie, tak aby dopasować go do potrzeb i oczekiwań rodziny – wyjaśnia Anna Roszczenko, dyrektor sprzedaży w spółce Danwood. – Budujemy także domy w oparciu o projekty indywidualne. Technologia, w której budujemy, jest bardzo popularna w zachodniej Europie. W zależności od kraju to nawet 20–35 proc. udziału w rynku wszystkich budowanych domów. Także w Polsce rośnie zainteresowanie takimi domami.

Dodaje, że klienci zaczynają rozumieć, iż niska cena i samodzielne zajmowanie się budową niekoniecznie wychodzi im na dobre. – Dom może i uda się zbudować taniej, ale koszty – czas, konieczność nadzoru ekip i poprawności wykonania poszczególnych prac – oraz w wielu przypadkach brak odpowiedniej wiedzy budowlanej sprawiają, że budowa ciągnie się latami – podkreśla Anna Roszczenko. – Coraz częściej kierujemy się także kosztami utrzymania domu. Coraz większą rolę odgrywa energooszczędność. Danwood stawia dom w ok. 12 tygodni, nie licząc spraw urzędowych. Koszt budowy mkw. „pod klucz" to 3,5 tys. zł.

Także inne firmy budują na działce klienta. Expobud zapewnia, że budynek stanie w dwa miesiące. Kompleksową usługę – od projektu do wykonania – oferuje firma DQM.

Na przedmieściach

Deweloperzy budujący osiedla domów starają się trzymać rękę na pulsie. Część firm nie wyklucza, że zajęłaby się inwestycjami na zamówienie. – Bacznie obserwujemy rynek. Będziemy dostosowywać ofertę do potrzeb klientów – mówi Agnieszka Jałoszyńska, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Sky Investments, która buduje domy na poznańskich Podolanach i w podmiejskich Komornikach. Na razie skupia się jednak na realizacji własnych inwestycji. – Zainteresowanie domami w Poznaniu i na przedmieściach nie słabnie – podkreśla Agnieszka Jałoszyńska.

O możliwości budowy domu na zamówienie mówi Kinga Błaszkowiak z firmy Greenbud Development budującej na terenie aglomeracji poznańskiej. – Rozważymy każde pytanie klientów – zapewnia. Dodaje, że rynek domów jest specyficzny, najwięcej osiedli powstaje na przedmieściach, w gminach ościennych.

O rosnącym zainteresowaniu domami na przedmieściach mówi też Jan Kaczmarek z firmy Kos Dom budującej szeregówki na osiedlu Ziołowym w wielkopolskich Tulcach.

– Firmy deweloperskie skupiają się na budowaniu zorganizowanych osiedli. Budową indywidualną, na działkach klientów, zajmują się raczej firmy budowlane – mówi. – Biorąc pod uwagę ciągle rosnące koszty budowy i skomplikowaną procedurę formalnoprawną związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę i jej prowadzeniem, klienci coraz chętniej decydują się na kupienie gotowego produktu od dewelopera – mówi.

Dużego wzrostu popytu na domy budowane na indywidualne zamówienie nie spodziewa się Maciej Bartczak, współwłaściciel KM Building.

Dom na zamówienie, ale na swojej działce, postawiłaby spółka Ecovillage budująca osiedle Zielona Dolina w małopolskiej gminie Liszki.

– Możemy prowadzić taką inwestycję wedle wspólnie przygotowanego projektu – zapewnia Tomasz Widerski z Ecovillage.

"Rzeczpospolita"