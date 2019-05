Kontenery, czyli nowa szansa architektury

To jeden z najświeższych trendów. Sprawdza się we wszystkich rodzajach nieruchomości: od biur przez domy po obiekty użyteczności publicznej.

Wykorzystanie nieużywanych kontenerów to nowy kierunek we współczesnej architekturze

Na terenie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku powstanie miasteczko zbudowane z kolorowych kontenerów ustawionych w dwóch poziomach. Swoją siedzibę znajdą tu małe przedsiębiorstwa oraz debiutujące startupy. Na dachach nietypowych biur ma rozkwitać bujna roślinność. Wnętrza kontenerów zostaną przystosowane do standardów współczesnych przestrzeni biurowych.

Projekt Sylwii Skwarczyńskiej i Magdaleny Maczan wygrał otwarty konkurs na zagospodarowanie tej części rewitalizowanej stoczni. Wyniki ogłoszono w kwietniu. Jury doceniło ekologiczność projektu, zakładającego powtórne wykorzystanie nieużywanych kontenerów morskich, krótki czas budowy oraz postindustrialną estetykę wpisującą się w klimat miejsca.

Twórcze podejście

– Kontenery to jeden z najświeższych trendów architektury. Sprawdzają się we wszystkich rodzajach nieruchomości: od biur przez domy mieszkalne po obiekty użyteczności publicznej – mówi Jure Kotnik, słoweński architekt, jeden z pionierów wykorzystania kontenerów w budownictwie XXI wieku, autor pierwszej monografii dotyczącej tej dziedziny pt. „Container Architecture", wydanej w 2008 roku w pięciu językach.

– Twórca pracujący nad wykorzystaniem kontenerów ma szansę popisać się kreatywnością. Do zalet budownictwa kontenerowego należy elastyczność, kontenery można stawiać w różnych miejscach i konfiguracjach oraz indywidualizm, każdy może stworzyć z nich taką strukturę, jaką chce, a dodatkowo wybrać kolor – zapewnia Kotnik.

Jego oryginalne projekty przebudowanych kontenerów zostały nagrodzone w wielu międzynarodowych konkursach. Do cenionych budowli Kotnika należą m.in. kontenerowy Weekend House w słoweńskim miasteczku Trebnje, w charakterystyczne różowe grochy, oraz przedszkole Ajda w Ravne na Koroškem w Słowenii, które dobrze służy dzieciom.

Entuzjaści kontenerów w architekturze zapewniają, że są one po pierwsze ekologiczne, po drugie ekonomiczne. Zimą trzymają ciepło, a latem, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, nie nagrzewają się nadmiernie, zachowując optymalną temperaturę. Do nieruchomości można dostawiać kolejne kontenery, a także dobudować taras.

W Polsce kontener mieszkalny można postawić na każdej działce, nie tylko budowlanej.

Przytulne wnętrza

Pierwsze kontenery były wykorzystywane w handlu przed I wojną światową. Ich użyteczność na szeroką skalę odkryto w okresie międzywojennym. Pomysł zamiany kontenera morskiego w dom narodził się w drugiej połowie XX wieku. Miał związek z dużą ilością nieużywanych kontenerów oraz głodem mieszkaniowym.

Pionierzy śmiałej idei zwrócili uwagę na wytrzymałość stalowej konstrukcji, szczelność ścian oraz odporność na warunki pogodowe. Krótka kalkulacja wykazała, że zwykły kontener, który z zewnątrz liczy 40 stóp długości (12,2 m) oraz 2,4 m szerokości – oferuje wnętrze o powierzchni prawie 30 mkw. To mniej więcej tyle, ile kawalerka w bloku z wielkiej płyty.

Wielkim atutem budownictwa kontenerowego ma być cena, zdecydowanie niższa niż w przypadku budownictwa tradycyjnego. Niewielki dom kontenerowy można mieć już za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kupno używanego kontenera w stanie surowym, nieprzystosowanego jeszcze do nowej funkcji, to koszt od 5 do 10 tys. zł.

Oferowane kontenery mają zwykle od kilku do kilkunastu lat. Ich waga waha się od 6 do 14 ton, dlatego na plac budowy są one dostarczane przez dźwigi umożliwiające ustawienie konstrukcji w konkretnym miejscu. Każdy kontener musi być posadowiony na sześciu punktach podparcia. W większości przypadków wystarczą bloczki betonowe, których koszt nie przekracza kilku złotych za sztukę.

Jednak samodzielne aranżowanie kontenerów do mieszkania lub pracy biurowej może być zajęciem trudnym: należy zadbać o stolarkę okienną (modne są duże okna) i docieplenie ścian wełną mineralną o grubości 100 mm.

Na polskim rynku istnieje kilka firm wyspecjalizowanych w przystosowaniu kontenerów morskich do nowych funkcji.

– Jednym z atutów budownictwa kontenerowego jest możliwość otrzymania gotowego domku, bez konieczności samodzielnego wykańczania wnętrza. Gotowy dom przyjeżdża pod wskazany adres i od razu nadaje się do zamieszkania. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 30 dni – tłumaczy Paweł Rudzki z firmy Eco Containers.

– Oferowane przez nas kontenery sprzedajemy w różnych standardach wykończenia. Wersja premium zawiera wykończenie lokalu w całości wraz z umeblowaniem, urządzeniem kuchni oraz łazienki. Cena zależy od wybranego wykończenia oraz metrażu. Najmniejsze domki mają 35 mkw – podaje Rudzki.

Wnętrza urządzonych w kontenerach domów bywają przytulne, wpływ na to mają choćby zastosowane w środku drewniane podłogi.

Rynek budownictwa kontenerowego w Polsce rozwija się, choć na świecie popularność tego typu architektury jest o wiele większa. Najwięcej podobnych projektów realizowanych jest w Stanach Zjednoczonych i Skandynawii.

Mistrzami w powtórnym wykorzystaniu kontenerów morskich są Holendrzy i Belgowie. Interesującym przykładem elastyczności architektury kontenerowej jest biuro projektowe belgijskiej pracowni w Antwerpii, twórcy wykorzystali 2,5-metrową przerwę między dwiema kamienicami, aby ulokować swoje biuro w kontenerze. W Gruzji powstał hotel z kontenerów usytuowany w górach ponad 2200 m n.p.m., co pokazuje wyjątkową wytrzymałość podobnych konstrukcji.

W Polsce jeden z rzemieślniczych browarów zdecydował, że front nowej inwestycji w Wieprzu k. Żywca będzie wykonany z używanych kontenerów. W przyszłości możemy spodziewać się wykorzystania kontenerów do budowy wielkopowierzchniowych galerii handlowych oraz wielopoziomowych apartamentowców.

