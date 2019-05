Mieszkania i biura z wysokim IQ

Energia z odpadów spożywczych, oczyszczanie zużytej wody, rozpoznające twarze kamery, redukcja parkingów. Osiedla i biurowce są coraz bardziej inteligentne i ekologiczne.

Mieszkania Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – osiedle Unidevelopment w technologii drewnianej panelowej

– Technologia zmienia niemal wszystkie branże. Rynek nieruchomości nie jest wyjątkiem – podkreśla Fred Potter, założyciel firmy Netatmo. – Zainteresowanie nowoczesnymi technologiami, zwłaszcza urządzeniami inteligentnego domu, rośnie. Dzięki nim budynek jest bezpieczniejszy, wygodniejszy, bardziej oszczędny. Działające na rynku nieruchomości firmy dostrzegają korzyści, jakie dają klientom rozwiązania smart home. To coraz ważniejszy wyróżnik oferty – podkreśla.

Mobilność i dzielenie

Netatmo współpracuje m.in. z BNP Paribas Real Estate i Vinci. – Firmy wdrażają wiele nowoczesnych rozwiązań. Za pomocą np. inteligentnych termostatów i zaworów na kaloryfery efektywniej zarządzają zużyciem energii, korzystając z harmonogramów ogrzewania opartych o indywidualny tryb życia – mówi Fred Potter.

– Inteligentne kamery wewnętrzne i zewnętrzne rozpoznające twarze i obiekty chronią posesje przed włamaniami. Powiadamiają o określonych zdarzeniach w domu. Inteligentny alarm zapewnia ochronę przeciwpożarową nawet przez dziesięć lat. Dzięki inteligentnej stacji pogody można precyzyjnie monitorować warunki na zewnątrz i wewnątrz domu oraz ocenić, kiedy powinniśmy np. podlać ogródek czy przewietrzyć pokój dziecka – opowiada.

Na nowoczesne technologie i ekologię stawia także spółka Revive, jeden z dwóch współwłaścicieli Stoczni Cesarskiej Development, firmy odpowiedzialnej za rewitalizację 16 ha terenów postoczniowych w Gdańsku.

– W Revive, spółce z certyfikatem B-Corporation, pracujemy nad tym, by ze Stoczni Cesarskiej stworzyć obszar bezemisyjny – mówi Nicolas Baerelle z Revive. – W Belgii z kolei zaczynamy teraz pięć projektów z ok. 2 tys. mieszkań, które nie wykorzystują węgla i innych paliw kopalnych. Wprowadzając takie rozwiązania także w Polsce, myślimy o przyszłych mieszkańcach i użytkownikach. Koszt inwestycji będzie oczywiście większy, ale koszty długoterminowe będą spadać, więc jest to efektywne.

Firma pracuje też nad innymi rozwiązaniami. – Punktem wyjścia jest tworzenie terenów przyjaznych energetycznie. Już teraz naszym celem jest przygotowanie budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, co będzie normą dla całej Europy w 2021 roku – wyjaśnia Nicolas Baerelle. – W Belgii nie istnieje publiczny system grzewczy, więc systemy, których używamy, są budowane przez nas. Najczęściej wykorzystujemy instalacje geotermalne. Kolejnym działaniem jest całkowita digitalizacja sieci ciepłowniczych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrównoważyć zapotrzebowanie na energię między budynkami biurowymi, które pobierają znaczne ilości energii w ciągu dnia, a apartamentami, które potrzebują większej ilości energii w godzinach wieczornych – opowiada.

Energia jest też magazynowana w godzinach, kiedy nikogo nie ma w domu, by móc ją wykorzystać, gdy będzie już potrzebna. – Możemy ponadto zużywać energię z odpadów spożywczych, które produkują biogaz – podkreśla Nicolas Baerelle. – Używamy energii, wody i pętli cieplnych. Mamy przygotowany system do oczyszczania całej zużywanej wody, którą można ponownie wykorzystać.

Ekspert Revive zwraca także uwagę na trend car sharingu.

– Jeśli się rozwinie, to parking przed każdym domem być może nie będzie potrzebny – zwraca uwagę. – Myślenie o posiadaniu samochodu wśród młodzieży wcale nie jest powszechne. Młodzi dzielą samochód, korzystają z rowerów miejskich lub innych urządzeń elektrycznych, jak np. hulajnogi. Zbyt często stoimy w korkach. Lepiej współdzielić samochód i korzystać z niego, kiedy jest faktycznie potrzebny. Dzięki temu będzie potrzebnych mniej miejsc parkingowych, więc wpłynie to na podniesienie jakości i estetyki przestrzeni publicznych. Miasta rosną, więc podróżowanie samochodem staje się dla coraz większej liczby ludzi nieracjonalnie drogie – podkreśla.

Akustyka i mikroklimat

Innowacyjne technologie docenia także spółka Unidevelopment. Ewa Przeździecka, członek zarządu tej firmy, wskazuje na osiedle Mieszkania Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. – To premierowa inwestycja wielorodzinna w Polsce w technologii drewnianej panelowej, popularnej od kilkudziesięciu lat w wielu krajach europejskich. Doceniana jest szczególnie przez inwestorów i użytkowników w Skandynawii, gdzie wymogi techniczne oraz oczekiwania i świadomość odbiorców są na bardzo wysokim poziomie – podkreśla.

I dodaje, że na popularność budynków w technologii panelowej wpływają takie atuty jak zdrowy mikroklimat, dobra akustyka i niskie koszty ogrzewania. – Niskie współczynniki przenikania ciepła pozwalają oszczędzać energię – mówi Ewa Przeździecka. – Budynki na osiedlu Mieszkania Mickiewicza w dużej mierze powstawały w halach produkcyjnych, a cały proces budowy był dużo szybszy niż w przypadku technologii tradycyjnej. Pozwoliło to także ograniczyć ilość odpadów na terenie nieruchomości – zwraca uwagę.

W niektórych inwestycjach Unidevelopment oferuje klientom nowoczesne bezprzewodowe systemy inteligentnej automatyki domowej (smart home).

– Pozwalają na połączenie wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w mieszkaniu w jedną sieć. Sterowanie za pomocą tabletu, smartfona bądź komputera umożliwia domownikom wygodne zarządzanie i daje oszczędności na rachunkach za prąd i ogrzewanie – podkreśla Ewa Przeździecka. – Dzięki czujnikom ruchu system zapewnia bezpieczeństwo. Może aktywować alarm, kamerę, może przesyłać informację na telefon, a także odcinać dopływ wody w mieszkaniu w przypadku awarii instalacji.

Inteligentne rozwiązania stosuje w budynkach także Murapol. Home Management System to autorski system infrastruktury technicznej i instalacji, dzięki któremu klienci mają możliwość wyposażenia lokali w technologię smart home – Murapol Appartme, umożliwiającą zdalne sterowanie za pomocą smartfonu czy tabletu oświetleniem, ogrzewaniem, wodą oraz urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkania. Murapol oferuje też pakiet antysmogowy, który zapewni ochronę przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami powietrza. Z takich udogodnień mogą korzystać m.in. mieszkańcy osiedla Murapol Nowe Miasto w Poznaniu.

Łukasz Śledź, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji w Allcon Osiedla, komentuje, że klienci coraz częściej wymagają nowoczesnych rozwiązań.

– Pojawia się konieczność automatyzacji procesów budowy mieszkań – przyznaje. – Poza tym deweloperzy konkurują ze sobą lokalizacją, ceną, jakością i coraz częściej – nowoczesnymi technologiami przy wyposażaniu budynków – podkreśla, zwracając uwagę na prefabrykację elementów, która często pozwala uzyskać lepszą jakość.

– Z kolei coraz trudniejsze do zabudowy lokalizacje wymuszają na deweloperach stosowanie nowych technologii przy stawianiu obiektów – mówi Łukasz Śledź. – Dzięki temu można inwestować w miejscach, które do tej pory były mniej dostępne. Klienci doceniają także wszelkiego rodzaju elektronikę umożliwiającą sterowanie urządzeniami w mieszkaniu. Dobrze odbierane są także rozwiązania zapewniające lepszą izolacyjność termiczną lub akustyczną. Te pierwsze mogą znacząco wpłynąć na koszty eksploatacji nieruchomości, drugie zaś wpływają na komfort użytkowania lokalu.

Spółka Allcon Osiedla coraz częściej decyduje się na instalacje smart home. Stosuje też nowoczesne materiały izolacyjne, co pozwala na utrzymanie dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej.

"Rzeczpospolita"