Dolina niepowtarzalnej i dzikiej przyrody

Przebywając nad Bugiem, możemy aktywnie spędzić czas, a płynąc tratwa lub kajakiem zobaczyć np. zimorodka.

Małgorzata Kobus

Około 94 km. od Warszawy leżą Siedlce. To doskonały punkt startowy do wyruszenia nad Bug. Na stronie internetowej miasta można pobrać bezpłatną aplikację turystyczną „Siedlce – otwarta brama w Dolinę Bugu" na urządzenia mobilne – mówi Alicja Dudek z Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach. To przewodnik po wschodniej części województwa mazowieckiego. Znajdziemy tu m.in. informacje o mieście, sześciu trasach rowerowych po powiecie siedleckim (Budzieszyńska, Korczewska, Reymontowska, Wodyńska, Zielone Siedlce oraz Dolina Muchawki), czy staropolskich dworach w okolicy.

Przez trzy kraje

Bug ma swoje źródło na Ukrainie (wieś Werchobuż) a ujście w Zalewie Zegrzyńskim (Serock, województwo mazowieckie). To rzeka graniczna, która płynie przez tereny Ukrainy, Białorusi oraz Polski. A dolina Bugu to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, które zachowało się w formie niezmienionej przez działalność człowieka. Największym atutem tej rzeki jest przyroda.

Największy park

W środkowo-wschodniej części województwa mazowieckiego leży Nadbużański Park Krajobrazowy. Jest to jeden z największych parków krajobrazowych w kraju. Obejmuje prawie 120 km rzeki Bug. Cześć parku jest obszarem zaliczanym do sieci Natura 2000. W parku są rezerwaty przyrody (m.in. Bojarski Grąd, Czaplowizna, Moczydło).

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu leży na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego. Zobaczymy tu rozmaite formy przestrzenne (m.in. łachy, wydmy, łąki i tereny leśne) oraz zwierzęta (m.in. zimorodka, bociana czarnego, gołębia siniaka).

Na terenie parków są też ścieżki przyrodnicze - piesze i rowerowe (m.in. nadbużański szlak pieszy oznaczony kolorem czerwonym w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu).

Wypoczynek i rejs

Nad rzeką leży wiele wsi i miejscowości, które posiadają bogatą ofertę turystyczną. Ok. 60 km na północny wschód od Siedlec są m.in. trzy wsie: Serpelice, Klepaczew i Zabuże. Są tu ośrodki wypoczynkowe oraz gospodarstwa agroturystyczne. Wiele z nich oprócz noclegów oferuje gościom dodatkowe atrakcje, np. ognisko, wynajem kajaków lub rowerów, przejażdżki bryczką.

Można wybrać się na krótki rejs po Bugu. Za półgodzinny rejs zapłacimy 10 zł/os. Osoby, które wolą aktywnie pokonywać rzekę mogą wypożyczyć kajak i wybrać się na samodzielny spływ lub wziąć udział w organizowanym spływie na trasach o różnych długościach. Organizowane są też spływy na tratwach. Koszt wypożyczenia kajaka to 7-10 zł/h lub 25-40 zł/dzień. Natomiast rowerzyści, którzy nie mają możliwości przywiezienia ze sobą dwóch kółek mogą wypożyczyć rower za 7 zl/h lub 35 zł/dzień. Amatorzy mocnych ważeń mogą wybrać zjazd na linie nad Bugiem w specjalnej uprzęży (powrót łodzią). Koszt jednego zjazdu to ok. 20 zł. Rodziny z dziećmi mogą wybrać się na przejażdżkę wozem lub bryczką. Koszt takiej wycieczki to 50 zł/pół godziny jazdy. Inne dostępne atrakcje: paintball, wspinaczka skałkowa, motolotnia, jazda konna, jazda quadem, strzelanie z łuku lub wiatrówki.

Za nocleg dla jednej osoby zapłacimy od 20 zł. Wybierając wyższy standard zakwaterowania, musimy liczyć się z odpowiednio wyższą ceną.

W Zabużu jest przeprawa promem z Zabuża do Mielnika. Umożliwia ona dostanie się do sąsiedniego województwa podlaskiego. Prom napędzany jest siłą ludzkich mięśni. W okresie wiosna-jesień prom kursuje codziennie od 8:00 do 13:00 i od 14:00 do 18:00. Przeprawa jest bezpłatna (dla ludzi i samochodów osobowych).

Aby dostać się z Siedlec do nadbużańskich wsi najlepiej wybrać auto (ok. 1 h jazdy). Można tu także dojechać PKS-em (ok. 2 h jazdy) lub busem. Wielu właścicieli gospodarstw agroturystycznych jest gotowych wyjechać po nas na przystanek. Z niewielkim bagażem z Siedlec można przyjechać na rowerze (ok. 3 h jazdy).

Wsparcie unijne Regionalny projekt turystyczny Doliny Bugu otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego. Wartość projektu: 1 384 235.41 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 342 448.00 zł.

Rzeczpospolita