Wyprawka coraz droższa

Na Mazowszu wzrosły ceny przyborów szkolnych - wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Jak informuje Tomasz Kalbarczyk z Urzędu Statystycznego w Warszawie porównując ceny 20 wybranych artykułów i usług związanych z pójściem dzieci i młodzieży do szkoły z lipca 2016 r. z cenami z lipca ubiegłego roku, zaobserwowano ich wzrost w województwie mazowieckim, natomiast w Warszawie ich spadek.

Na Mazowszu najbardziej obniżyły się ceny: nożyczek zwykłych ze stali nierdzewnej (o 12,1 proc.), obiadu w stołówce szkolnej (dwudaniowego) – o 8,5 proc., akwareli szkolnych (o 4,5 proc.), krzesła obrotowego (o 2,3 proc.).

Najbardziej zdrożały: kredki szkolne w oprawie drewnianej (o 17,3 proc.), flamastry lub pisaki (o 17,1 proc.), długopis żelowy (o 6,8 proc.), całodzienne wyżywienie w bursie szkolnej (o 6,8 proc.), słownik np. polsko-angielski (o 5,5 proc.).

W Warszawie największe obniżki dotyczyły cen takich artykułów jak: nożyczki zwykłe ze stali nierdzewnej (o 41,3 proc.), tornister lub plecak szkolny (o 25 proc.), krzesło obrotowe (o 20 proc.), bluza dziecięca (6-11 lat) – o 15,1 proc., ołówek zwykły w oprawie drewnianej (o 15 proc.), cena obiadu w stołówce szkolnej (dwudaniowego) – o 14,7 proc. Największy wzrost cen zaobserwowano dla takich towarów jak: kredki szkolne w oprawie drewnianej (o 45,2 proc.), długopis żelowy (o 26,7 proc.), bluza młodzieżowa (11-13 lat) – o 26,5 proc., bluzka dziecięca (6-11 lat) – o 22,6 proc.

Dzisiaj w Warszawie rozpoczyna się rok szkolny dla ponad 230 tysięcy uczniów i przedszkolaków oraz blisko 26 tysięcy nauczycieli.

Urzędnicy ratusza przypominają, że co roku średnio 1/5 budżetu miasta jest przeznaczana na wydatki oświatowe. Od 2007 roku zbudowano 14 szkół i 25 przedszkoli, a ponad 500 placówek zostało zmodernizowanych lub wyremontowanych. Na ten cel miasto w latach 2007-2015 przeznaczyło 2,8 mld zł. Do 2020 roku powstanie 19 szkół i 26 przedszkoli, dzięki czemu przybędzie ponad 10 tys. nowych miejsc w szkołach i 4,5 tys. miejsc w przedszkolach. W tym roku na remonty placówek oświatowych stołeczny ratusz i dzielnice przeznaczyły 98,5 mln zł. I jest to rekordowa kwota. Dla porównania – w 2015 roku remonty wyniosły 67,4 mln zł.

Inwestycje oświatowe planują na ten rok dzielnice. I tak kilka dni temu została zawarta umowa na roboty budowlane obejmujące rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3. Dodatkowe środki na rozbudowę placówki edukacyjnej Urząd Dzielnicy Ursynów otrzymał od Biura Edukacji m.st. Warszawy. Wartość inwestycji to ponad 6 mln zł, prace związane z rozbudową zakończą się w grudniu 2017 r.

W planach inwestycyjnych tej dzielnicy znalazła się także termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1. Koszt inwestycji to blisko 3 mln zł, z czego ok. 100 tys. w tym roku oraz prawie 2,9 mln zł w roku 2017. Dzielnica Ursynów otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 784 tys. zł.

Najbardziej niebezpieczne skrzyżowania oraz przejścia w okolicach 50 szkół znajdują się pod nadzorem strażników miejskich. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży udających się na zajęcia.

zyciewarszawy.pl