Miliard dla rodzin na Mazowszu

Świadczenia w programie Rodzina 500 plus otrzymuje na Mazowszu pół miliona dzieci - informuje wojewoda mazowiecki.

385 tys. wydanych decyzji i 2,2 mln wypłaconych świadczeń wychowawczych na łączną kwotę ponad 1,1 mld zł - to stan realizacji programu Rodzina 500 plus na Mazowszu. Do końca roku na ten cel rząd ma przeznaczyć ponad 2,3 mld zł w województwie mazowieckim.

Według danych na 23 sierpnia na Mazowszu złożono 403 tys. wniosków. Łącznie wydano ponad 385 tys. decyzji, z czego 96,8 proc. było pozytywnych i przyznawało świadczenie wychowawcze. Świadczenie otrzymuje 534, 7 tys. dzieci.

Spośród wniosków złożonych od 1 kwietnia do 1 lipca 13,5 tys. (3,4 proc.) nie zostało rozpatrzonych przez gminy. Pracownicy urzędu wojewódzkiego monitorują tę sytuację na bieżąco.

Do 23 sierpnia 2016 r. powiaty otrzymały na realizację świadczeń 12,6 mln zł. Dotychczas złożono niespełna 5 tys. wniosków i wydano ponad 5,3 tys. decyzji przyznających dodatek wychowawczy. Powiaty, które zgłosiły zapotrzebowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, otrzymały całą kwotę potrzebną na wypłatę świadczeń.

Od początku kwietnia do końca czerwca w województwie mazowieckim jeździł specjalnie oznakowany bus, a od 13 kwietnia dwa busy. Można w nich było złożyć wniosek oraz uzyskać informacje na temat programu, w tym sposobu wypełnienia dokumentów. Busy stacjonowały w ponad 200 gminach (w tym dzielnicach Warszawy).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił także infolinię (22 695 71 22), która od kwietnia do czerwca była czynna w godzinach 8-16. Pracownicy urzędu odbierali od 100 do 160 telefonów dziennie, udzielili 9 tys. porad. Najczęstsze trudności zgłaszane telefoniczne związane były m.in. z ustaleniem dochodu rodziny i wypełnieniem wniosku. Odpowiedzi na wiele pytań dotyczących programu można znaleźć na stronie internetowej urzędu pod banerem Rodzina 500 plus. Poza podstawowymi informacjami publikowane są tam również aktualności. Baner ma 15 tys. wyświetleń.

zyciewarszawy.pl